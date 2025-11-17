در طرح تغییرات جدید، کسانی که درخواست پناهندگی‌شان پذیرفته می‌شود، باید ۲۰ سال انتظار بکشند تا بتوانند برای اقامت دایمی درخواست بدهند.

پیش از این، این مدت پنج سال بود و پناه‌جویان می‌توانستند پس از پنج سال زندگی در بریتانیا، اقامت دایمی به‌دست آورند.

بخش دیگری از تغییرات این است که پرونده‌های پناه‌جویان هر دو و نیم سال یک‌بار بررسی می‌شود و اگر کشورهای اصلی‌شان امن تشخیص داده شوند، آنان دوباره به کشورهای‌شان بازگردانده خواهند شد.

تلاش‌های تازه دولت بریتانیا با هدف جلوگیری از ورود مهاجران از راه فرانسه یا کانال مانش از طریق کشتۍ‌ ها صورت می‌گیرد

تنها از آغاز همین سال تاکنون، حدود ۳۹ هزار مهاجر از همین مسیر وارد بریتانیا شده‌اند.

سطح درخواست پناهندگی در بریتانیا به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته وگزارش‌ها نشان می‌دهد که در یک سال گذشته ۱۱۱ هزار نفر در آن کشور درخواست پناهندگی داده‌اند.

بیشتر این پناه‌جویان از افغانستان، ایران، پاکستان، بنگله دیش، سوریه و شماری از کشورهای افریقایی هستند.

به نظر می‌رسد که طرح جدید حکومت با مخالفت نمایندگان جناح چپ پارلمان روبه‌رو شود.

سازمان‌ها و شوراهای حمایت از مهاجران نیز این طرح را از پیش "خشونت‌آمیز و غیرضروری" خوانده‌اند.