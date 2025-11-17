تیم الف کریکت افغانستان امروز با بنگله دیش بازی می کند

سازمان داکتران بدون سرحد می‌گوید که پس از اجباری حجاب زنان، تعداد مراجعه زنان به شفاخانه‌های این نهاد در هرات کاهش یافته است.

چند تن از بانوان باشندۀ هرات نیز به رادیو آزادی گفته اند که حدود ده روز می شود که ادارۀ امر به معروف و نهی‌ از منکر طالبان به زنان و دختران هدایت داده‌ که بدون پوشیدن چادری از خانه بیرون نشوند.

داکتران بدون سرحد روز جمعه(۱۴ نوامبر) در اعلامیه‌ای در ویب‌سایت خود گفته که این اعلام ناگهانی طالبان، یک محدودیت دیگر بر مشارکت زنان در زندگی روزمره می افزاید.

در اعلامیه همچنین گفته شده که این تصمیم موانعی را بیشتر افزایش می‌دهد که دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی را محدود کرده و از پنجم تا هفتم نوامبر میزان مراجعه زنان به شفاخانه‌های این نهاد ۲۸ درصد کاهش یافته است.

طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ میلادی تقریباً در تمام امور زندگی زنان و دختران افغان، از آموزش تا رفت و آمد روزمره، محدودیت هایی شدید را وضع کرده اند.