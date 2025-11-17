ورزشکاران افغان از بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دو مدال نقره و برنز به‌دست آوردند.

محسن رضایی، ورزشکار تیم ملی تکواندو، حریفان عربستان، ازبکستان و آذربایجانی خود را شکست داد و مدال نقره گرفت.

او در رقابت نهایی برای کسب مدال طلا با ورزشکار ایرانی روبه‌رو شد، اما به اساس گزارش‌ها به‌دلیل بیماری نتوانست خوب مبارزه کند و شکست خورد.

جعفر سلطانی در رشتهٔ ووشو حریفانش از عربستان سعودی و یمن را مغلوب کرد و مدال برنز به دست آورد.

پیش از این محمد یوسف جهانگیر، قهرمان موی‌تای افغانستان، از همین رقابت‌ها مدال طلا را کسب کرد.

افغانستان در این دور بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۷۰ ورزشکار اعزام کرده است.

نزدیک به ۶۰ کشور در این رقابت‌ها اشتراک کرده‌اند.