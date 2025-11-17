خبر ها
صدراعظم برکنار شدۀ بنگلهدیش به اتهام «جنایت علیه بشریت» به اعدام محکوم شد
یک محکمه بنگلهدیش امروز شیخ حسینه، صدراعظم برکنار شدۀ این کشور را به اتهام «جنایت علیه بشریت» به اعدام محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، زمانی که قاضی حکم را صادر کرد، حاضران در محکمه به شادی پرداختند.
حسینۀ ۷۸ ساله، با وصف دستور محکمه مبنی بر بازگشت از هند برای حضور در محاکمهاش، از این کار خودداری کرده بود.
این محاکمه دربارهٔ اتهاماتی بود که گفته شده او دستور سرکوب مرگبار قیام به رهبری محصلان را صادر کرده بود؛ قیامی که به برکناری او انجامید.
غلام مرتضی موزومدر، قاضی محکمه گفته است که حسینه «در سه مورد» از جمله تحریک، دادن دستور قتل و کوتاهی در جلوگیری از خشونتها، مجرم شناخته شد.
مجازات اعدام در بنگلهدیش از طریق حلقآویز کردن اجرا میشود.
دو مدال نقره و برنز برای محسن رضایی و جعفر سلطانی، ورزشکاران افغان در بازیهای همبستگی اسلامی
ورزشکاران افغان از بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی دو مدال نقره و برنز بهدست آوردند.
محسن رضایی، ورزشکار تیم ملی تکواندو، حریفان عربستان، ازبکستان و آذربایجانی خود را شکست داد و مدال نقره گرفت.
او در رقابت نهایی برای کسب مدال طلا با ورزشکار ایرانی روبهرو شد، اما به اساس گزارشها بهدلیل بیماری نتوانست خوب مبارزه کند و شکست خورد.
جعفر سلطانی در رشتهٔ ووشو حریفانش از عربستان سعودی و یمن را مغلوب کرد و مدال برنز به دست آورد.
پیش از این محمد یوسف جهانگیر، قهرمان مویتای افغانستان، از همین رقابتها مدال طلا را کسب کرد.
افغانستان در این دور بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۷۰ ورزشکار اعزام کرده است.
نزدیک به ۶۰ کشور در این رقابتها اشتراک کردهاند.
سازمان حالوش: نیروهای ایران ۷ پناهجوی افغان را کشتند
یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در ایران موسوم به «حالوش» گزارش داده که نیروهای ایران دستکم ۷ پناهجوی افغان را کشتند و چند افغان دیگر را زخمی کردند.
این سازمان روز گذشته در اعلامیهای نوشت که این رویداد روز جمعه در منطقهٔ سراوان در ایالت سیستان و بلوچستان رخ داده است.
در بیانیه آمده است که نظامیان ایران با شلیک سلاحهای سبک و سنگین این افغانها را هدف قرار دادهاند.
مقامات ایران به گونۀ فوری در این مورد تبصره نکردهاند.
حالوش افزوده که دهها افغان دیگر پس از بازداشت و انتقال یافتن به کمپهای اخراج در زاهدان، ظاهراً روز شنبه به افغانستان بازگردانده شدهاند.
این سازمان برخی ویدیوهای تکاندهنده را نیز در صفحهٔ اینستاگرام خود منتشر کرده که در آن اجساد و خونریزی دیده میشود، اما رادیو آزادی نمیتواند بهگونهٔ مستقل صحت آن را تایید کند.
به اساس گزارشها، نیروهای ایران پیش از این نیز دهها پناهجوی افغان را کشته یا زخمی کردهاند. اما آنها این گزارشها را بیاساس خواندهاند.
سراوان با پاکستان مرز مشترک دارد و به چند نقطهٔ مرزی افغانستان نیز نزدیک است.
سراوان یکی از مسیرهای اصلی ورود پناهجویان افغان به ایران محسوب میشود.
تیم الف کریکت افغانستان امروز با بنگله دیش بازی می کند
قرار است، تیم الف کریکت افغانستان در دومین بازی بیست اووره در جام آسیایی جوانان، امروز به مصاف تیم بنگله دیش برود.
این بازی ساعت هفت شام امروز دوشنبه (۲۶عقرب) به وقت کابل در شهر دوحۀ پایتخت قطر آغاز می شود.
بازیکنان افغان در نخستین دیدار خود در این جام روز شنبه تیم الف کریکت سریلانکا را با تفاوت سه ویکت شکست دادند.
تیم الف کریکت افغانستان با از دادن هفت بازیکن اش توانست که در آخرین اوور، ۱۷۱ دوش هدف تعیین شده را تکمیل کند.
وزیر خارجه آلمان: پایبندی به ارزشهای مشترک شرط لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا است
یوهان واد فول وزیر خارجه آلمان، روز یکشنبه در سفرش به شش کشور بالکان غربی که بر روند دراز مدت پیوستن آنان به اتحادیه اروپا متمرکز است، وارد سارایوو شد.
به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، آقای واد فول با کریستیان اشمیت نماینده عالی برای بوسنیا و هرزگوینا دیدار کرد.
وادفول گفت که صلح و ثبات در قلب اروپا یک ضرورت است و از حکومت بوسنیا و هرزگوینا خواست که راه خود به سوی اتحادیه اروپا را ادامه دهد.
وادفول روز دوشنبه قصد دارد از مونتهنگرو و آلبانیا دیدار کند و شام همان روز به صربستان پرواز نماید.
وی قرار است روز سهشنبه از کوزوو و مقدونیه شمالی نیز دیدار کند.
وزیر خارجه آلمان پیش از سفرش، از کشورهای بالکان غربی خواست که اصلاحات بیشتر را عملی کنند.
به گفتۀ او این موضوع برای پیشبرد تلاشهای طولانیمدت آنان جهت عضویت در اتحادیه اروپا و نیز برای مقابله با تلاشهای روسیه و چین در زمینه نفوذ در منطقه ضروری است.
او گفت حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و حفاظت از حقوق اساسی، قابل معامله نیست و افزود که پایبندی به ارزشهای مشترک شرط لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.
در سال ۲۰۰۳ اتحادیه اروپا توافق کرد که کشورهای بالکان غربی پس از تکمیل شماری از اصلاحات، واجد شرایط عضویت خواهند بود.
وزیر خارجه ایران: در حال حاضر غنیسازی یورانیم انجام نمی شود
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، میگوید که کشورش پس از حملههای ویرانگر اسرائیل و امریکا در ماه جون، در حال حاضر غنیسازی یورانیم انجام نمی دهد.
عراقچی روز یکشنبه (۲۵ عقرب) در یک نشست گفت که ایران هرچند برای خود حق غنیسازی قایل است، اما به گفته او فعلاً این کار را انجام نمیدهد و تمام تأسیسات هستهای این کشور زیر نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارند.
اسرائیل و ایالات متحده امریکا در ماه جون گذشته بر تأسیسات مهم هستهای و نظامی ایران حمله کردند و زیان قابل توجهی وارد نمودند.
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی در واشنگتن، که تصاویر ماهوارهای را بررسی کرده، میگوید که در سه تأسیسات ویرانشدۀ ایران در اصفهان، نطنز و فُردو فعالیت بسیار کم دیده میشود.
این پژوهشگران گفتهاند که تنها در نزدیکی تأسیسات هستهای نطنز، در کوه پیکاکس، کارهای بازسازی آغاز شده است.
بازداشت سه مظنون دیگر در پیوند به مرگ یک زن آلمانی و دو فرزندش در ترکیه
پولیس ترکیه پس از مرگ یک زن آلمانی و دو فرزندش در اثر مسمومیت مشکوک غذایی در ترکیه، سه مظنون دیگر را بازداشت کرده است.
این زن با شوهر ، پسر شش ساله و دختر سه سالۀ خود روز یکشنبه گذشته وارد استانبول شده بود.
شوهر این زن در بخش مراقبت های ویژه تحت تداوی قرار دارد.
تحقیق در مورد این رویداد ادامه دارد.
آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه روز شنبه (۲۴ عقرب ، ۱۵ نوامبر) گزارش داد که سه مظنون دستگیر شده در هتلی که این خانواده در آن اقامت داشتند کار میکردند.
خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از آنادولو گزارش داده که تعداد مجموعی افراد بازداشت شده در این قضیه به هفت نفر رسیده است.
بر اساس گزارش ، مسمومیت غذایی به عنوان یک عامل مشکوک این رویداد دانسته می شود. نتایج آزمایشات لابراتواری هنوز ارائه نشده است.
به دنبال مرگ این سه عضو خانواده، دو گردشگر دیگر با علایم مسمومیت در شفاخانه بستری شدند.
آغاز امتحان سالانۀ دانشآموزان صنوف اول تا سوم مکاتب در افغانستان
براساس اعلام وزارت معارف حکومت طالبان ، آزمون سالانۀ دانشآموزان صنفهای اول تا سوم مکتبهای دولتی و خصوصی در مناطق سردسیر افغانستان از امروز یکشنبه (۲۵ عقرب) تا آخر این ماه اخذ می شود.
منصوراحمد حمزه، سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی روز شنبه گفت که امتحان سالانۀ دانشآموزان صنوف چهارم تا دوازدهم در اول قوس آغاز می شود و تا پانزدۀ قوس ادامه می یابد.
این در حالی است که بیش از چهارسال می شود که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان بنابر دستور طالبان اجازه ندارند به مکتب بروند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال ۱۴۰۰ ، مکتب ها را به روی آنها مسدود کردند.
طالبان همچنان زنان و دختران را از رفتن به پوهنتون منع کرده اند.
رویداد ترافیکی در لغمان شش کشته و سه زخمی برجای گذاشت
یک مقام امنیتی طالبان در لغمان می گوید که شش تن در رویداد ترافیکی در این ولایت جان باختند.
خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از یونس یوسفزی، سخنگوی قوماندانی امنیۀ این گروه در لغمان در شبکۀ ایکس نوشته است که یک موتر صبح امروز یکشنبه (۲۵ عقرب) در ولسوالی قرغه ای در شاهراه کابل – جلالآباد از سرک منحرف و واژگون شد.
به گفتۀ او در این حادثه شش تن به شمول یک زن و یک کودک جان باختند و سه تن دیگر زخمی شدند.
علت رویداد بی احتیاطی راننده خوانده شده است.