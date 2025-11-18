سازمان داکتران بدون‌مرز در گزارشش گفته است که حدود ۸ هزار فرد آسیب‌دیده در نتیجۀ زلزله در شرق افغانستان، در چندین محل بودوباش موقت در ولسوالی نورگل استند، منطقه‌ای که در میان کوه‌ها واقع شده است.

عصمت‌الله عصمت، مشاور صحی این سازمان در ولایت کنر، گفته است زلزله‌زدگان بدون دسترسی به برق و سیستم گرمایش شب و روز را در کمپ‌های موقت سپری می‌کنند.

برف که ببارد، وضعیت سخت‌تر می‌شود.

در گزارش به نقل از آقای عصمت آمده است که با سردتر شدن هوا بیماری‌های موسمی مانند عفونت‌های دستگاه تنفسی مثل سینه‌بغل، و نیز امراض قابل‌سرایت مانند سرخکان و سیاه‌سرفه افزایش خواهد یافت.

اکرام، باشندۀ منطقۀ مزاردرۀ ولسوالی نورگل ولایت کنر است. او به رادیو آزادی گفت که زندگی زیر خیمه به‌شدت دشوار است: «مشکلات این است که دیشب باران بارید؛ قابل‌تحمل بود، اما برف که ببارد، وضعیت سخت‌تر می‌شود. کودکان، همه بی‌سرپناه استند.»

زلزله‌ای با قدرت شش اعشاریه صفر درجۀ ریشتر در سی‌و‌یکم ماه آگست امسال در شرق افغانستان رخ داد.

به گفتۀ سازمان داکتران بدون‌مرز، این یکی از مرگبارترین زلزله‌ها در یک دهۀ اخیر در افغانستان بود که در چهار ولایت بشمول کنر و ننگرهار بیش از ۲۲۰۰ تن را کشت و اضافه از ۳۰۰۰ تن را زخمی کرد.

برای زلزله‌زده‌ها خانه ساخته شود.

محمد شریف، باشندۀ ولسوالی چوکی ولایت کنر، یکی از آسیب‌دیدگان زلزله است. او به رادیو آزادی گفت که پیش از رسیدن فصل زمستان، برای زلزله‌زدگان سرپناه فراهم شود.

«زمستان در حال فرارسیدن است و این زلزله‌ها خانه‌های ما را ویران و همه‌چیز را تخریب کرده. بعد از این هوا سردتر می‌شود و زندگی در خیمه دشوار است، زیرا این‌جا در زمستان برف می‌بارد و بارندگی‌ها زیاد می‌شود. نیاز اساسی این است که برای زلزله‌زده‌ها خانه ساخته شود.»

افغانستان همواره شاهد زلزله‌های مرگبار بوده است.

در زلزلۀ ماه نومبر در شمال افغانستان دست‌کم ۲۷ تن جان باختند. مقامات طالبان گفته‌اند که بیشترین تلفات و زیان به مردم در ولایت‌های بلخ و سمنگان وارد شد.

حکومت طالبان خواهان کمک جامعۀ جهانی به وضعیت زلزله‌زدگان شده است.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، بیشتر تلاش‌های کمک‌رسانی بین‌المللی به این کشور مختل شد.

حکومت طالبان بنابر آنچه عدم رعایت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران خوانده می‌شود، در جامعۀ جهانی عمدتاً در انزوا مانده است.

هرچند طالبان گزارش‌ها در مورد نقض حقوق بشر را رد می‌کنند و تلاش‌هایی را برای تعامل با کشورهای جهان انجام داده‌اند، روسیه تا هنوز یگانه کشوری است که به‌طور رسمی حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.