امضای قرارداد جدید انتقال برق میان ازبکستان و افغانستان

برنامهٔ جهانی غذا، دبلیو‌اف‌پی، هشدار داده است که در حالی‌که منابع به‌شدت کمتر از نیازهاست، جهان با بحران رو‌به‌افزایش گرسنگی روبه‌رو است.

به گزارش رویترز، دبلیو‌اف‌پی این هشدار را روز سه‌شنبه با اشاره به کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه داد.

این سازمان در «چشم‌انداز جهانی ۲۰۲۶» خود گفت که انتظار می‌رود ۳۱۸ میلیون نفر در سال آینده با سطح بحران گرسنگی یا بدتر از آن روبه‌رو شوند.

به گفتۀ دبلیو‌اف‌پی، این آمار بیش از دو برابر رقم سال ۲۰۱۹ است.

این سازمان گفته است که به دلیل کاهش بودجۀ بشردوستانه، تنها برای کمک به حدود ۱۱۰ میلیون نفر از آسیب‌پذیرترین مردم در سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی کرده است.

این سازمان هزینهٔ این برنامه‌اش را ۱۳ میلیارد دالر گفته است.

افغانستان یکی از کشورهایی است که مردمش به‌شدت دچار فقر و گرسنگی استند.