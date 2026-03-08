حامد کرزی در روز جهانی زن از طالبان خواست که مکتب ها و پوهنتون ها را به روی دختران بگشایند

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می گوید، یافته های این سازمان نشان می دهد که زنان در این کشور تقریباً چهار برابر کم‌تر نسبت به مردان به مکانیسم‌های رسمی عدلی دسترسی دارند.

یوناما در اعلامیه ای امروز یکشنبه به مناسبت ۸ مارچ روز جهانی زن گفت که این یافته‌ها شکاف گسترده در خصوص دسترسی به عدالت را برجسته می‌کند که شمار زیادی زنان را از دسترسی به مجراهای مصون برای احقاق حقوق‌شان، حفاظت و رویارویی با موارد سوءاستفاده محروم می‌سازد.

بر اساس اعلامیه ،جورجیت گانیون، سرپرست یوناما گفته است: «زمانی‌که بخش بزرگ جامعه با ممانعت‌ها برای حل دعاوی خویش و دریافت مصونیت مواجه‌اند، اعتماد به نهادها تضعیف گردیده و افراد بیشتر در معرض آسیب‌پذیری قرار می‌گیرند.»

در اعلامیه به نقل از سوزان فرگوسن، مسئول دفتر بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که دسترسی به عدالت حق اساسی و بنیادی برای تأمین مصونیت و کرامت زنان است.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ را بر تحصیل ، کار و آزادی‌های اساسی زنان در این کشور وضع کرده اند.

با وصف درخواست های مکرر برای برداشتن این محدودیت ها ، طالبان پالیسی های خود را در مورد زنان تغییر نداده و مدعی اند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در پیامی به مناسبت روز جهانی زن گفته است که طالبان یک سیستم تبعیض بر اساس جنسیت را ایجاد کرده‌اند ، سیستمی که به گفتۀ او در جهان امروز بی‌جوره است و بر حذف، جداسازی و سلطه بر زنان استوار است.