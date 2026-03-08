لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۱۷ حوت ۱۴۰۴ کابل ۰۲:۵۲

افغانستان

یوناما: زنان در افغانستان تقریباً چهار برابر کم‌تر نسبت به مردان به مکانیسم‌های رسمی عدلی دسترسی دارند

آرشیف
آرشیف

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می گوید، یافته های این سازمان نشان می دهد که زنان در این کشور تقریباً چهار برابر کم‌تر نسبت به مردان به مکانیسم‌های رسمی عدلی دسترسی دارند.

یوناما در اعلامیه ای امروز یکشنبه به مناسبت ۸ مارچ روز جهانی زن گفت که این یافته‌ها شکاف گسترده در خصوص دسترسی به عدالت را برجسته می‌کند که شمار زیادی زنان را از دسترسی به مجراهای مصون برای احقاق حقوق‌شان، حفاظت و رویارویی با موارد سوءاستفاده محروم می‌سازد.

بر اساس اعلامیه ،جورجیت گانیون، سرپرست یوناما گفته است: «زمانی‌که بخش بزرگ جامعه با ممانعت‌ها برای حل دعاوی خویش و دریافت مصونیت مواجه‌اند، اعتماد به نهادها تضعیف گردیده و افراد بیشتر در معرض آسیب‌پذیری قرار می‌گیرند.»

در اعلامیه به نقل از سوزان فرگوسن، مسئول دفتر بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که دسترسی به عدالت حق اساسی و بنیادی برای تأمین مصونیت و کرامت زنان است.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ را بر تحصیل ، کار و آزادی‌های اساسی زنان در این کشور وضع کرده اند.

با وصف درخواست های مکرر برای برداشتن این محدودیت ها ، طالبان پالیسی های خود را در مورد زنان تغییر نداده و مدعی اند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در پیامی به مناسبت روز جهانی زن گفته است که طالبان یک سیستم تبعیض بر اساس جنسیت را ایجاد کرده‌اند ، سیستمی که به گفتۀ او در جهان امروز بی‌جوره است و بر حذف، جداسازی و سلطه بر زنان استوار است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

وزیر دفاع طالبان: اگر کابل هدف قرار گیرد، اسلام‌آباد نیز هدف قرار خواهد گرفت

محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان
محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان

در ادامهٔ درگیری‌های نیروهای طالبان با نیروهای پاکستانی، محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان در گفت‌وگو با تلویزیون طلوع به پاکستان هشدار داده است.

او در بخشی از سخنانش می گوید:

"اگر کابل ناامن شود، اسلام‌آباد نیز ناامن خواهد بود. اگر کابل هدف قرار گیرد، اسلام‌آباد نیز هدف قرار خواهد گرفت.آنان نباید فکر کنند که در کابل مردم را شهید می‌کنند، مردم را می‌ترسانند و امنیت کابل را خراب می‌کنند، اما خودشان در اسلام‌آباد آرام می‌نشینند."

پاکستان تاکنون دربارهٔ این اظهارات ملا یعقوب واکنشی نشان نداده است، اما پیش‌تر هشدار داده بود که در هر نقطهٔ افغانستان، هر زمان که بخواهد، به گفتهٔ آنها گروه‌های مسلحی را هدف قرار می‌دهد که حملاتی را در پاکستان انجام می‌دهند.

این در حالیست که درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان وارد یازدهمین روز آن شده و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر را می‌کنند.

پاکستان در این مدت در پایتخت افغانستان کابل، و چند شهر دیگر نیز حملات هوایی انجام داده است که بر اساس گزارش‌ها در آن‌ها به غیرنظامیان تلفات وارد شده است.

ادامه خبر ...

رهبر اتحادیه جهانی علمای اسلام از پاکستان و افغانستان خواسته که در ماه رمضان آتش بس کنند

رئیس اتحادیه جهانی علمای اسلامی علی القره داغی
رئیس اتحادیه جهانی علمای اسلامی علی القره داغی

رهبر اتحادیه جهانی علمای اسلامی، علی القره داغی، از حکام افغانستان و پاکستان خواسته‌ است که در ماه رمضان آتش‌بس فوری اعلام کنند.
این "فتوا" دیروز جمعه در وبسایت عربی همین جامعه منتشر شد.

وی پیش از این گفته بود که چنین جنگی میان کشورهای مسلمان با اصول اسلامی در تضاد است و به گفته او، جان مسلمانان باید محفوظ بماند.
این عالم دینی مشهور همچنین از هر دو طرف خواسته است که از آتش‌بس برای آغاز مذاکرات استفاده کنند و افزود که کشورهایی مانند قطر، عربستان سعودی و ترکیه می‌توانند نقش میانجیگری داشته باشند.

امروز دهمین روز جنگ میان افغانستان و پاکستان است.
رادیو تلویزیون ملی حکومت طالبان امروز اعلام کرد که شب گذشته پاکستان بر دو ولسوالی در ولایت خوست حملات هوایی و راکتی انجام داده که موجب تلفات ملکی شده است.

حکومت طالبان ادعا کرده است که امروز صبح در سمت دیگر خط دیورند، در ولایت پکتیکا، عملیات تهاجمی علیه تاسیسات نظامی پاکستان آغاز کرده است.
پاکستان در مورد تلفات ملکی افغان‌ها اظهار نظری نکرده، اما ادعا می‌کند که از آغاز جنگ حدود ۵۰۰ طالب افغان را کشته است.

رادیو آزادی به‌طور مستقل قادر به تایید این ادعاها نیست.
ماموریت حمایتی سازمان ملل در افغانستان دیروز گفت که از آغاز جنگ میان پاکستان و افغانستان ۱۸۵ غیرنظامی افغان آسیب دیده‌اند که از جمله ۵۶ نفر کشته و دیگران زخمی شده‌اند.

ادامه خبر ...

بیش از ۲۵۰ مهاجر افغان فاقد اسناد در کراچی دستگیر شده اند

شماری از مهاجران افغان در یکی از زندان های پاکستان(آرشیف)
شماری از مهاجران افغان در یکی از زندان های پاکستان(آرشیف)

بر اساس گزارش‌ها، پولیس پاکستان بیش از ۲۵۰ افغان را فاقد اسناد قانونی اقامت را در شهر کراچی دستگیر کرده است.

رسانه‌های پاکستانی روز جمعه(۱۵ حوت) گزارش دادند که پولیس این افراد را از مناطق مختلف کراچی، از جمله نواحی شرقی، جنوبی و بخش‌های مرکزی شهر دستگیر کرده است.

به گفتۀ مقام‌های پاکستانی افغان‌های دستگیر ‌شده پس از تکمیل مراحل قانونی به کمپ‌های خاص مهاجران افغان منتقل خواهند شد.

در ماه‌های اخیر روند دستگیری و اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد در شهرهای مختلف پاکستان افزایش یافته است.

در این حال، در اوج دستگیری مهاجران افغان، ، دو روز پیش در ایالت خیبرپختونخوا دستور داده شد که تا اطلاع ثانی دستگیری مهاجران افغان متوقف شود.

ادامه خبر ...

روسیه از طالبان و پاکستان خواست تا جنگ را متوقف کنند

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه(آرشیف)
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه(آرشیف)

روسیه از حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان خواسته که از افزایش درگیری‌ها جلوگیری کرده و اختلافات‌شان را از راه گفت‌وگو حل کنند.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز جمعه(۱۵ حوت) در یک اعلامیه گفت که مسکو از گزارش‌ها در مورد درگیری‌های مسلحانه میان افغانستان و پاکستان نگران است.

زاخارووا گفت که طبق گزارش‌ها، در روزهای اخیر در جریان این درگیری‌ها از طیارات و سلاح‌های ثقیل استفاده شده، به هر دو طرف تلفات نیز وارد شده و افراد ملکی نیز آسیب دیده‌اند.

به گفتۀ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در میان آسیب‌دیدگان، آن عده مهاجران افغان نیز شامل اند که در این اواخر از کشورهای همسایه، به‌ویژه از پاکستان و ایران، دوباره به افغانستان برگشته‌اند.

او از هر دو طرف خواسته که از تشدید بیشتر خشونت جلوگیری کرده و اختلافات شان را بر اساس احترام متقابل و از راه‌های دیپلوماتیک حل کنند.

روسیه این درخواست را در حالی مطرح کرده که درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان وارد دهمین روز آن شده و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر را می‌کنند.

ادامه خبر ...

محصولات زراعتی افغانستان به بازار روسیه صادر می‌شود

آرشیف
آرشیف

مرکز تجارت روسیه در افغانستان می گوید که پس از متوقف شدن صادرات مواد غذایی از سوی ایران، بخشی از نیاز بازار میوه و سبزیجات روسیه از طریق افغانستان تأمین خواهد شد.

رسانه‌های روسی روز جمعه(۱۵ حوت) از قول مرکز تجارتی روسیه برای افغانستان گزارش دادند که پس از اعلام ممنوعیت نامحدود صادرات محصولات زراعتی و غذایی از سوی ایران، درخواست‌ها برای واردات محصولات افغانستان در روسیه، افزایش یافته است.

به گفته مسئولان این مرکز، ایران به دلیل گسترش درگیری‌های نظامی در منطقه تلاش می‌کند تا امنیت غذایی داخلی خود را حفظ کند. به همین دلیل منابعی که پیش‌تر برای بازارهای غذایی روسیه اختصاص داده شده بود، اکنون برای ذخایر دولتی ایران استفاده می‌شود.

رستم حبیب‌الله‌اف، رئیس مرکز تجارت روسیه برای افغانستان گفته که درخواست‌های زیادی برای واردات محصولات زراعتی افغانستان در روسیه دریافت شده و "پیش از این یک محموله ۱۰۰ تُنی سیب از افغانستان به روسیه ارسال شده و آمادگی برای انتقال مرچ، میوه خشک، کدو، بادنجان رومی، نارنج، انواع توت‌ها، سبزیجات تازه و سایر محصولات نیز ادامه دارد."

به گفته حبیب‌الله‌اف، تلاش می‌شود تا حد امکان تقاضای بازار روسیه برآورده شود و مصرف‌کنندگان این کشور با کمبود مواد غذایی روبه‌رو نشوند.

ادامه خبر ...

شماری از افغان ها در حملات هوایی ایران بر امارات متحده، بطور سطحی زخمی شده اند

یکی از مناطق شهر دبی که در دوم مارچ، ۲۰۲۶ هدف حمله قرار گرفت
یکی از مناطق شهر دبی که در دوم مارچ، ۲۰۲۶ هدف حمله قرار گرفت

وزارت دفاع امارات متحده عربی می گوید که سیستم‌های دفاع هوایی آن کشور روز جمعه(۱۵ حوت) ۹ راکت بالستیک را شناسایی کرده‌، همه‌ی آنها رهگیری و نابود شده اند.

این وزارت همچنین گفته که ۱۱۲ طیارۀ بی پیلوت نیز شناسایی شدند و سیستم‌های دفاع هوایی ۱۰۹ آن‌ها را رهگیری و نابود کردند، در حالی که ۳ طیارۀ بی پیلوت در داخل قلمرو آن کشور سقوط کرده‌اند.

به گفتۀ وزارت دفاع امارات متحدۀ عربی، این حملات منجر به کشته شدن سه تن با تابعیت‌های پاکستانی، نیپالی و بنگلادشی شده و ۱۱۲ تن دیگر نیز جراحات جزئی برداشته‌اند که شهروندان امارات متحده، مصر، اتیوپیا، فیلیپین، پاکستان، ایران، هند، بنگلادیش، سریلانکا، آذربایجان، یمن، اوگاندا، اریتریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کومور و ترکیه‌ ‌هستند

اما این وزارت نگفته که در این حملات هوایی، بطور دقیق چه تعداد شهروند هر کشور یاد شده، زخمی شده اند.

ادامه خبر ...

یوناما: در یک هفته گذشته ۵۶ غیرنظامی افغان در درگیری‌های طالبان و پاکستان کشته شدند

یوناما اعلام کرده است که در نتیجه درگیری بین پاکستان و طالبان در بیش از یک هفته گذشته ۵۶ غیرنظامی افغان کشته و ۱۲۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس بیانیه روز جمعه هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از این میان ۵۵ درصد قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

در این اعلامیه یوناما به حمله هوایی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در ۲۷ فبروری اشاره کرده که در آن حداقل ۱۴ غیرنظامی (چهار زن، دو دختر، دو پسر و سه مرد) کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

یوناما همچنین گفته است که از ۱۰ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ نیز در درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای پاکستانی و حملات هوایی پاکستان، دست‌کم ۷۰ غیرنظامی افغان کشته و ۴۷۸ نفر دیگر زخمی شده بودند.

در همین حال، شورای حقوق بشر سازمان ملل از طالبان و نیروهای پاکستانی خواسته است که فوراً درگیری‌ها را متوقف کنند، زیرا ادامه خشونت و انتقام‌گیری تنها باعث آسیب بیشتر به مردم می‌شود.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، دست‌کم ۱۱۵ هزار غیرنظامی افغان به دلیل ادامه درگیری‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند و در سوی دیگر مرز نیز حدود سه هزار نفر در پاکستان به دلیل ادامه جنگ‌ها آواره شده‌اند.

ادامه خبر ...

طالبان از ادامه درگیری با نیروهای پاکستان خبر دادند

درگیری ها بین پاکستان و طالبان افغانستان
درگیری ها بین پاکستان و طالبان افغانستان

وزارت دفاع طالبان گفته است که نیروهای شان شب گذشته در ولایت‌های کندهار، پکتیا، خوست و ننگرهار با نیروهای پاکستانی درگیر شده‌اند.

عنایت‌الله خوارزمی سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود ادعا کرده که نیروهای طالبان به یک پوسته بزرگ پاکستان در ولسوالی شورابک کندهار حمله کرده و حدود ۳۰ سرباز پاکستانی را کشته‌اند.

خوارزمی همچنین مدعی شده است که در ننگرهار و خوست نیز به نیروهای پاکستانی تلفات وارد شده است.

رادیو آزادی به گونه مستقل نمی‌تواند صحت این آمار را تایید کند.

حکومت پاکستان تاکنون درباره درگیری‌های شب گذشته اظهار نظری نکرده است.

ادامه خبر ...

صحبت تلفنی بین رئیس الوزرای حکومت طالبان و صدر اعطم مالیزیا

ملا محمد حسن آخوند - آرشیف
ملا محمد حسن آخوند - آرشیف

مقامات طالبان از گفت‌وگوی تلفنی بین ملا محمد حسن آخند رئیس‌الوزرا حکومت آنها با صدراعظم مالیزیا داتو محمد انور ابراهیم خبر داده است.

در خبرنامه‌ای که سخنگوی حکومت ذبیح‌الله مجاهد روز پنجشنبه در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرده، آمده است که صدراعظم مالیزیا در مورد وضعیت اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و امیدوار است که این تنش از طریق گفت‌وگو حل شود.

بر اساس خبرنامه، او گفته است که مالیزیا تلاش می‌کند تا با ایجاد تفاهم بین دو طرف در این زمینه، نقش عملی خود را ایفا کند.

در خبرنامه همچنین بر موضع حکومت طالبان تأکید شده و گفته شده است که آنان به حل مشکلات از راه تفاهم و گفت‌وگو باور دارند، اما در صورت تجاوز، دفاع از خاک و مردم خود را حق مشروع می‌دانند.

تنش‌های تازه میان افغانستان و پاکستان زمانی آغاز شد که پاکستان هفتهٔ گذشته حملات هوایی بر افغانستان انجام داد و طالبان نیز در پاسخ حملات تلافی‌جویانه را آغاز کردند.

ادامه خبر ...

