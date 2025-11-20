پیشنهاد برای پایان جنگ در اوکراین ؛ بخشی از قلمرو خود را واگذار کند

این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلاش برای تقویت مذاکرات صلح به ترکیه سفر کرده است.

بر اساس گزارش ، این پیشنهاد همچنان شامل کاهش اندازهٔ نیروهای مسلح اوکراین و موارد دیگر است.

در ادامه آمده که علاوه بر آن ، به هیچ سرباز خارجی در خاک اوکراین اجازه داده نخواهد شد و کییف دیگر اسلحۀ دُوربرد دریافت نخواهد کرد.

این پیشنهاد توسط فایننشل تایمز و رویترز به تفصیل بیان شده است ؛ اما مقامات رسمی ایالات متحده و اوکراین هنوز دربارۀ این طرح و این گزارش تبصره نکرده‌اند.

زلنسکی در گذشته خواسته های مسکو مبنی بر واگذاری بخشی از قلمرو اوکراین یا کاهش نیروهای مسلح این کشور را رد کرده و گفته بود که این کار ، اوکراین را در برابر یک تهاجم جدید در آینده ضعیف می سازد.

اندکی پس از نشر خبر پیشنهاد تازه ، زلنسکی در یک پیام در تلگرام از رئیس جمهور ترکیه برای میزبانی مذاکرات اخیر سپاسگزاری کرد.

او همچنان از آنچه «گام های قاطع و رهبری رئیس جمهور ترمپ و هر پیشنهاد قوی و عادلانه برای پایان دادن به جنگ» خوانده ستایش کرده است.

زلنسکی افزوده که فقط رئیس جمهور دونالد ترمپ و ایالات متحده قدرت کافی برای پایان جنگ دارند.

از سوی دیگر ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه (۲۸ عقرب ، ۱۹ نوامبر) از کییف و مسکو خواست که مذاکرات را در کشورش از سر بگیرند.

این در خواست چند ساعت پس از آن مطرح شد که روسیه حملات سنگین را بر مناطق غربی اوکراین انجام داد.

بر اساس گزارش ها ، در این حملات دستکم ۲۵ تن کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند.

اردوغان در نشست مشترک خبری با ولودیمیر زلنسکی در انقره گفت که این مذاکرات با توجه به «تأثیرات فرسایشی جنگ در هر دو طرف» ضروری است.

زلنسکی از درخواست اردوغان حمایت کرد و گفت که به قدرت دیپلوماسی ترکیه و اثرگذاری آن در مسکو باور دارد.

او افزود که اوکراین میخواهد تا تبادله زندانیان با روسیه را تا پایان سال از سر بگیرد.