 درخشش آریانا سعید در هالیوود

خانم سعید در حاشیۀ این مراسم چنین گفت: «افتخار دارم که امشب در یکی از برنامه بسیار بزرگ و باشکوه در هالیوود حضور دارم و یکی از آهنگ هایم که به نام «به امید ایمان داریم» نامزد جایزۀ بهترین آهنگ شده است. بسیار هیجان دارم.»

آریانا سعید اولین آوازخوان افغان است که آهنگش نامزد این جایزه شده است.

آریانا سعید، جیف بیل و جوآن بیل این آهنگ را به گونۀ مشترک ساخته‌اند.

این آهنگ توسط خانم سعید و گروه موسوم به «کورَس نوجوانان بروکلین» اجرا شده است.

مراسم جوایز موسیقی رسانه‌های هالیوود شب ۱۹ نومبر در هالیوود ایالت کالیفورنیای امریکا برگزار شد.

حکومت طالبان موسیقی را حرام می‌داند.

خانم سعید به دختران و زنان در افغانستان هم پیامی داشت: «اگر امشب یک دختری مثل من که در افغانستان تولد شده و امروز روی همچو یک استیژ بزرگ در هالیوود ایستاده است، من مطمئن استم که به تمام دختران و زنان در افغانستان هم فردا بهتر خواهد بود و از آن‌ها خواهش می‌کنم که امید خود را از دست ندهند و قوی بمانند.»

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، محدودیت‌های شدید بر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان وضع شده است.

منع دختران بالاتر از صنف ششم مکتب از آموزش، بستن درهای پوهنتون‌ها به روی دختران و زنان، منع سفر بدون محرم زنان و رفتن زنان به ورزشگاه و حمام‌ها، شامل محدودیت‌های طالبان می‌شوند.