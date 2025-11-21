جلغوزه افغانستان از طریق هوا به چین صادر خواهد شد

تنها از ولایت خوست ۲۰ هزار تُن حاصلات به‌دست می‌آید

خان‌جان الکوزی، عضو هیئت مدیره این اتاق روز جمعه ۲۱ نومبر در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با این کار، تجارت جلغوزه امسال بهبود یابد و از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر شود:

"برای این کار اقدامات صورت گرفته، با آریانا و کام‌ایر گفت‌وگوها ادامه دارد، زیرا یگانه و بزرگ‌ترین بازار آن چین است. من باور دارم که امسال نسبت به سال گذشته هم حاصلات زیاد است و هم تجارت بیشتر خواهد بود."

او هرچند رقم تخمینی حاصلات امسال را مشخص نکرد، اما اتحادیۀ صادر کننده‌گان میوۀ خشک افغانستان می‌گوید ممکن حاصلات امسال تا به ۳۵ هزار تُن برسد.

خالد احمد رحمانی، سخنگوی این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:

"بر اساس ارقامی‌که پخش شده، تنها از ولایت خوست ۲۰ هزار تُن حاصلات به‌دست می‌آید. ارقام دقیق وجود ندارد، اما اگر حاصلات سایر ولایت‌ها مانند پکتیا، لغمان و دیگر مناطق را جمع کنیم، حاصلات امسال می‌تواند تا ۳۵ هزار تُن برسد."

سال گذشته نیز حاصلات جمع‌آوری شدهٔ خوست ۱۵ هزار تُن بود و قیمت یک کیلو جلغوزه در بازارهای افغانستان ۱،۹۰۰ افغانی گزارش شده بود.

آقای رحمانی همچنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از راه‌های زمینی، بندر عباس و دیگر بندرها نیز جلغوزه و دیگر میوه‌های خشک افغانستان به هند، کشورهای منطقه و دیگر کشورهای جهان صادر خواهد شد.

در همین حال، شماری از تاجران جلغوزه نیز می‌گویند که امسال هم حاصلات و هم نرخ‌ها خوب است.

حاجی حبیب، یکی از تاجران به رادیو آزادی گفت:

"جلغوزه موجود است، امسال فصل آن خوب است. به چین نیز می‌رود و به هند هم صادر می‌شود. نرخ‌ها هم خوب است، تا حالا خیلی پایین نیامده، تقریباً یک کیلو ۲۵ تا ۲۷ و ۲۸ دالر است."

این امیدواری‌ها در حالی مطرح می‌شود که سال گذشته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و تاجران در این مورد شکایت کرده بودند.

آنان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که برای جلغوزه بازار کافی وجود ندارد و باید امکانات صادرات هوایی فراهم شود.

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان به تاریخ چهارم نوامبر به شرکت هوایی آریانا افغان هدایت داد که ازاین‌پس، هر کیلو مواد صادراتی را به قیمت یک دالر و هر کیلو مواد وارداتی را به بهای ۸۰ سنت انتقال دهد.

به شرکت هوایی آریانا دستور داده شده که یک طیارهٔ کارگو یا باربری نیز خریداری کند

در اعلامیۀ این معاونیت آمده است که به وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی ملکی هدایت شده تا در فیس‌های مربوط به شرکت آریانا ۹۰ درصد تخفیف اعمال کنند و همچنان به شرکت هوایی آریانا دستور داده شده که یک طیارهٔ کارگو یا باربری نیز خریداری کند.

جلغوزه یکی از مشهورترین میوه‌های خشک کوهستانی افغانستان است که در اواخر ماه میزان جمع‌آوری می‌شود.

این محصول پیش از این از راه پاکستان و بندر واگه به هند صادر می‌شد، اما اکنون به دلیل بسته شدن تمام مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان و نیز بسته شدن بندر واگه میان هند و پاکستان، به هند صادر نمی‌شود.

پیش از این ادعاهایی نیز وجود داشت که پاکستان جلغوزهٔ افغانستان را پروسس و بسته‌بندی می‌کند و سپس به نام خود به کشورهای دیگر صادر می‌نماید.

جلغوزهٔ افغانستان در دوران نظام جمهوری پیشین به‌دلیل صادرات گسترده در سطح جهانی شهرت زیادی به‌دست آورده بود.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان در ۱۵ عقرب ۱۳۹۷ به‌طور رسمی دهلیز هوایی برای صادرات جلغوزه به چین را افتتاح کرد و همان زمان اعلان کرد که این روز هر سال به‌عنوان «روز ملی جلغوزه» تجلیل خواهد شد.

در آن زمان قیمت ۲۵ کیلوگرام جلغوزه ۵۰ هزار افغانی بود. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت و بسته‌شدن دهلیزهای هوایی و قطع شدن بسیاری از روابط مستقیم، به‌ویژه با کشورهای اروپایی، نه‌تنها بر صادرات جلغوزه، بلکه بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی افغانستان نیز سایه افگنده است.