زیان هر تاجر از 40 میلیون تا 100 میلیون روپیه است

شماری از تجار با تجربه و ثروتمند که در این دو شهر پیش از این تجار موفق در این شهر به شمار می‌رفتند، اکنون ادعا می کنند که در آستانه از دست دادن همۀ سرمایه‌گذاری‌های‌شان قرار دارند.

بر اساس گزارش اکسپرس تریبون، آنها می گویند که از قبل برای خریداری میوه و سبزیجات تازه به خصوص انگور، انار قندهار و میوه های خشک مانند کشمش، مبلغ قابل توجهی را به تجار افغان پرداخته اند.

بر اساس گزارش کانتینرها و موترهای باربری حامل محصولات فاسد شونده از هفته ها در تورخم در سمت افغانستان گیر مانده اند. میوه‌های تازه مانند انار و انگور و سبزیجات کاملاً فاسد شده و بسیاری از لاری های باربری دوباره به مبدا برگشته اند.

تجار افغان با قاطعیت تقاضاهای پرداخت غرامت از سوی همتایان پاکستانی شان را رد کرده، تأکید می کنند که آنها مسؤل فاسد شدن محصولات نیستند، زیرا این مشکل ناشی از بسته شدن سرحد بوده است. آنها میگویند که آنها محصولات را طبق قرارداد ارسال کرده اند، شواهد ویدیویی بارگیری و اسنادی در دست دارند که نشان دهنده پرداخت هزینه های ترانسپورت است.

یک کنسرسیوم بزرگ تجارتی پاکستان زیان احتمالی را تا 150 میلیون روپیه تخمین کرده

منابع در بازار های اصلی راولپندی و اسلام آباد تایید کرده اند که زیان هر تاجر از 40 میلیون تا 100 میلیون روپیه است.

یک کنسرسیوم بزرگ تجارتی پاکستان زیان احتمالی را تا 150 میلیون روپیه تخمین کرده، پیش از این، تجار افغان نیز گفته بودند که این خسارت به میلیون‌ها دالر می‌رسد.

براساس روزنامه اکسپرس تریبون پاکستان، در حالی که صادرکنندگان افغان تمایل نشان داده‌اند که هزینۀ انتقال میوه‌های خشک را کاهش دهند و تخفیف‌های ۱۵از تا ۲۰ درصد را پذیرفته اند، اما قاطعانه از دادن هرگونه امتیاز در مورد میوه‌های تازه به ویژه انگور، انار قندهار و سبزیجات خودداری کرده‌اند.

غلام قدیر میر، رئیس انجمن تجار بازار سبزیجات در پاکستان می‌گوید، اکنون قیمت فی کیلو انگور و انار در اسلام‌آباد و راولپندی به ۶۰۰ تا ۷۰۰ روپیه رسیده که نتیجه مستقیم برهم خوردن زنجیرۀ تامین از افغانستان است. همچنین کمبود و افزایش تقاضا نیز منجر به افزایش قیمت انگور در پاکستان شده است.

حاجی شفقت و محمد مهربان خان، تجار عمدۀ انگور، انار و میوه خشک می گویند که معمولاً محصولات افغانستان قبل از شروع فصل خریداری می شود و برای اطمینان از تحویلدهی به موقع در اواخر اگست و سپتمبر سفارشات به ارزش 40 تا 150 میلیون روپیه ثبت شده بود، اما تنش‌های سیاسی و بسته‌شدن مسیر‌ها، خسارات مالی سنگین را به آنها وارد کرده است.

بر اساس گزارش اکسپرس تریبون، تجار پاکستانی آسیب دیده در راولپندی و اسلام آباد مجبور شده اند تا برای نجات خود، قرضه های جدید و بزرگتر بگیرند و تجارت میوه و سبزیجات را در مقیاس محدودتر از سر گرفته اند.