اردوی پاکستان از کشتن ۲۳ جنگجو در نزدیکی مرز افغانستان خبر داد

طیارۀ حامل گروهی از افغان‌ها از پاکستان به جرمنی پرواز کرد.

این را یک خبرنگار خبرگزاری دی پی ای در میدان هوایی اسلام آباد گزارش داده است.

به گزارش دی پی ای، درخواست‌های اسکان مجدد این افغان‌ها تایید شده بود.

در گزارش زمان دقیق پرواز آن‌ها مشخص نشده است.

دی پی ای به نقل از منابع نوشته است که این گروه شامل ۵۲ تن می‌شود که قرار است در شهرهای هانوفر و برلین منتقل شوند.

تاکنون، تنها افغان‌هایی که بر اساس برنامهٔ فدرال اسکان مجدد، تایید شده‌اند و ویزا گرفته‌اند، از سوی حکومت جدید جرمنی اجازهٔ سفر به آن کشور را دریافته‌اند.

مهاجران افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفته‌اند که در وضعیت اقتصادی دشوار بسر می‌برند و از جرمنی و دیگر کشورها انتظار دارند تا روند انتقال شان را سرعت بخشند.