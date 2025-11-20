بازدید وزیر صنعت و تجارت طالبان از نمایشگاه پراگتی میدان در دهلی نو

این وزارت در اعلامیه ای که در صفحه ایکس منتشر کرده نوشته که نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر در سفر به هند با نمایندگان شرکت ‌های افغانستان در نمایشگاه پراگتی میدان دهلی‌نو گفت‌وگو کرد.

در ادامه آمده که در این نشست، اهمیت حضور فعال شرکت‌های افغان در نمایشگاه‌ها، اختصاص پَویلِیون (بخش یا غرفه ویژه برای شرکت‌های افغانستان در نمایشگاه)، تسهیل صدور ویزه، برگزاری نمایشگاه مشترک افغان–هند و ارتقای همکاری‌ها مورد بحث قرار گرفت.

وزارت صنعت و تجارت طالبان در اعلامیه ای قبلی خود گفته بود که آقای عزیزی، به دعوت رسمی هند برای فعال‌سازی بندر چابهار ، جذب سرمایه‌گذاری‌های هند و تسهیل روابط تجاری و تقویت نقش افغانستان در مسیرهای ترانزیتی است به هند سفر کرده است.

راندیر جایسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در صفحه ایکس از سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند استقبال کرده و نوشته که

پیشبرد روابط تجاری و سرمایه‌گذاری دوجانبه، محور اصلی این سفر است.





رسانه‌های هندی سفر او را پنج ‌روزه خوانده‌ اند.

این اقدام در ادامه روند روابط دیپلوماتیک میان دو کشور صورت می‌گیرد؛ پیش‌تر، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در اوائل اکتوبر به هند سفر کرده بود و پس از آن، هند سفارت خود در افغانستان را بازگشایی کرد.

سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند در حالی انجام می‌شود که پاکستان از بیش از پنج هفته پیش تمامی مسیرهای تجاری و رفت‌وآمد به افغانستان را پس از درگیری‌ها مسدود کرده است .

با آنکه حکومت طالبان همواره اتهامات مربوط به استفاده از خاک افغانستان توسط شورشیان ضد پاکستان را رد کرده، طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه ۱۴ نوامبر تأکید کرد که تجارت و ترانزیت با افغانستان تنها در صورتی امکان‌پذیر است که طالبان علیه این گروه‌ها اقدام مشخص انجام دهند.

در این حال ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان روز چهارشنبه ۱۲ نوامبر در نشستی اعلام کرد که روابط تجاری افغانستان تا زمان تضمین اسلام‌آباد برای باز ماندن همیشگی مسیرها معلق خواهد ماند و به صنعت کاران و تاجران افغان سه ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتی‌ شان را با پاکستان پایان دهند .

پس از تنش‌های اخیر با پاکستان، حکومت طالبان برای گسترش مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی به مسیرها با آن کشور، قراردادی ۹۰ میلیون دالری با یک شرکت کشتی‌رانی ایرانی امضا کرده است.

خالد احمد رحمانی، سخنگوی اتحادیۀ صادرکنندگان میوه خشک افغانستان، روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر به رادیو آزادی گفت که بر اساس این قرارداد، ۳۰ هزار کانتینر میوه خشک، تازه و سایر محصولات افغانستان در یک سال از طریق کشتی به هند منتقل خواهد شد.

«طی یکسال حدود ۳۰ هزار کانتینر را همین شرکت کشتی رانی و قایق رانی ایرانی تعهد داده که به بندر ناواشیوای هندوستان محصولات و تولیدات افغانستان را از طریق بندر عباس و چابهار انتقال می دهد که به ارزش ۹۰ میلیون دالر است که انشاالله بزودترین فرصت پروسه و مرحلۀ صادرات از طریق همین شرکت کشتی رانی ایرانی بخیر شروع می شود.»

آقای رحمانی افزود که این قرار داد در نشستی که از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز سه شنبه ۱۸ نوامبر برگزار شد با یک شرکت کشتی رانی ایرانی امضا شد و پس از بازگشت وزیر صنعت و تجارت طالبان از هند کار روی عملی شدن این قرار داد آغاز خواهد شد.

پس از حملۀ مرگبار ۲۴ اپریل سال روان در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند که منجر به تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان شد، بندر واگه بر روی تجارت افغانستان بسته شد که بر روند صادرات و واردات میان افغانستان و هند نیز تأثیر گذاشت.

خانجان الکوزی عضو هیئت‌مدیرۀ اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با استقبال از عقد این قرار داد ابراز امیدواری کرد که روی کاغذ باقی نمانده و عملی شود.

او افزود که تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود به‌کار گرفته خواهد شد تا مسیرهای جایگزین برای غلبه بر مشکلات ایجاد شده از سوی پاکستان فراهم شود.

به گفته آقای الکوزی توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان روزانه دو میلیون دالر به هر دو طرف زیان وارد می کند.