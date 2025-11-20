یک افغان به جرم تلاش برای حمله در روز انتخابات امریکا به ۱۵ سال زندان محکوم شد

یک افغان چهارشنبه ( ۱۹ نوامبر) به جرم طرح ریزی حمله به نمایندگی از گروه دولت اسلامی معروف به داعش در روز انتخابات امریکا ، به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

عبدالله حاجی زاده ، ۱۹ ساله، در ماه اپریل به تلاش برای خرید اسلحه و مهمات به منظور انجام حمله اعتراف کرد.

حاجی زاده و یک همکارش، نصیراحمد توحیدی ، ۲۸ ساله، در اکتوبر ۲۰۲۴ در ایالت اوکلاهما، چندین هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۵ نوامبر دستگیر شدند.

توحیدی نیز به جرمش اعتراف کرده ؛ اما هنوز تاریخی برای صدور حکم محکمه در بارۀ او تعیین نشده است.

بر اساس اسناد محکمه ، حاجی زاده و توحیدی در صدد خریدن دو میل سلاح نوع AK-47 و پنجصد مرمی بودند تا در روز انتخابات حملۀ پرتلفات را انجام دهند.

وزارت عدلیۀ ایالات متحده گفته است که این دو تن توافق کرده اندکه پس از سپری کردن مدت حبس شان در امریکا به افغانستان فرستاده شوند.