روز جهانی کودکان؛ حامد کرزی، بر رعایت حق آموزش کودکان تاکید کرد
در روز جهانی کودکان، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان بر رعایت حق آموزش کودکان تاکید کرده است.
آقای کرزی امروز در شبکه ایکس نوشت که هرچه زودتر درهای مکاتب و پوهنتونها به روی تمامی دختران بازگشایی شود.
به گفتۀ آقای کرزی، با فراهم شدن فرصت آموزش و تحصیل برای همگان، راه برای ترقی و شکوفایی افغانستان گشوده میشود.
بیش از چهار سال است که طالبان درهای مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم مکتب بستهاند.
آنان از ماه دسمبر سال ۲۰۲۲ نیز مانع رفتن دختران به پوهنتونها شدهاند، اقدامی که با نکوهش گستردۀ جهانی به همراه شده است.
به مناسبت این روز، در وبسایت سازمان ملل متحد به نقل از انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان آمده است: «در این «روز جهانی کودک» بگذارید به سخنان کودکان گوش دهیم و بگذارید صدای آنان را هنگامی که برای حقوقشان میایستند، رساتر بسازیم.»
تصادم قطار در جمهوری چک؛ نزدیک ۶۰ تن زخمی شدند
در نتیجۀ برخورد قطار در جنوب جمهوری چک دستکم ۵۷ تن زخمی شدند.
خبرگزاری چک (CTK) امروز گزارش داد که پنج تن بهگونۀ جدی آسیب دیدهاند.
یک قطار تیزرفتار با یک قطار مسافربری دیگر که از سمت مخالف در حرکت بود، حوالی ۶:۰۰ صبح در نزدیکی شهر چسکه بودیوویتسه تصادم کرد.
این شهر در حدود ۵۰ کیلومتری مرز جرمنی و اتریش موقعیت دارد.
علت رویداد تا هنوز روشن نیست، اما مقامات از تحقیقات در این مورد خبر دادهاند.
طیارۀ حامل گروهی از افغانها از پاکستان به جرمنی پرواز کرد
طیارۀ حامل گروهی از افغانها از پاکستان به جرمنی پرواز کرد.
این را یک خبرنگار خبرگزاری دی پی ای در میدان هوایی اسلام آباد گزارش داده است.
به گزارش دی پی ای، درخواستهای اسکان مجدد این افغانها تایید شده بود.
در گزارش زمان دقیق پرواز آنها مشخص نشده است.
دی پی ای به نقل از منابع نوشته است که این گروه شامل ۵۲ تن میشود که قرار است در شهرهای هانوفر و برلین منتقل شوند.
تاکنون، تنها افغانهایی که بر اساس برنامهٔ فدرال اسکان مجدد، تایید شدهاند و ویزا گرفتهاند، از سوی حکومت جدید جرمنی اجازهٔ سفر به آن کشور را دریافتهاند.
مهاجران افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفتهاند که در وضعیت اقتصادی دشوار بسر میبرند و از جرمنی و دیگر کشورها انتظار دارند تا روند انتقال شان را سرعت بخشند.
اردوی پاکستان از کشتن ۲۳ جنگجو در نزدیکی مرز افغانستان خبر داد
اردوی پاکستان امروز اعلام کرد که نیروهای این کشور دستکم ۲۳ جنگجو را در نزدیکی مرز افغانستان کشتند.
در بیانیۀ اردوی پاکستان آمده است که این جنگجویان در دو عملیات هدفمند در ولسوالی کرم ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند.
این پس از آنست که یک هفته پیش در یک حملهٔ انتحاری در اسلامآباد ۱۲ نفر جان باختند.
اردوی پاکستان گفته است که جنگجویان کشته شده به طالبان پاکستانی یا گروههای وابسته به آن متعلق بودند.
در بیانیه هند، رقیب دیرینهٔ پاکستان، به حمایت از این جنگجویان متهم شده است. اردوی پاکستان برای اثبات این ادعایش اسناد و شواهد ارائه نکرده است.
هند تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است.
نتیجۀ یک ارزیابی به رهبری ملل متحد: حدود ۱۲۹ میلیون دالر برای مناطق زلزله زدۀ شرق افغانستان نیاز است
یک ارزیابی به رهبری سازمان ملل متحد نشان می دهد که برای بازسازی خانه ها، مکاتب و خدمات کلیدی در ولایت های زلزله زدۀ شرق افغانستان به ۱۲۸.۸ میلیون دالر نیاز است.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه (۲۸ عقرب ،۱۹ نوامبر) گزارش داد که ارزیابی مشترک «نیازهای بازیابی سریع» که همراه با بانک جهانی، اتحادیۀ اروپا و بانک انکشاف آسیایی انجام شده است یک پلان سه ساله را برای بازسازی خانه ها، تاسیسات صحی، سیستم های آبرسانی و زمین های زراعتی در ولایات کنر، ننگرهار و لغمان شرح می دهد.
این در حالی است که کمک ها به افغانستان کاهش یافته است.
سازمان ملل متحد برآورد می کند که امسال به ۳.۲ میلیارد دالر نیاز دارد و در سال ۲۰۲۶ نیز به همین میزان نیاز خواهد داشت ؛ اما تااکنون کمتر از نیمی از این پول فراهم شده است.
بر اساس ارقام حکومت طالبان ، در زلزلۀ ویرانگر و مرگبار ماه سنبله در شرق افغانستان بیش از دوهزار نفر جان باختند و اضافه از ۳۶۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
رئیس سازمان حقوق بشر ایران: دستکم ۷۲ افغان امسال در ایران اعدام شده اند
سازمان حقوق بشر ایران می گوید که بیش از ۷۰ شهروند افغانستان در جریان امسال میلادی در ایران اعدام شده اند.
محمود امیری مقدم رئیس این سازمان مستقر در ناروی به رادیو آزادی گفت که این اعدام ها از آغاز سال تا اواسط اکتوبر انجام شده است.
او افزود:
« امسال در ده و نیم ماه سال ۷۲ نفر [افغان] اعدام شدند که به نظر می رسد ، تعداد اعدام افغان ها امسال از سال گذشته بالاتر خواهد بود.»
آقای مقدم گفت که سال گذشته هشتاد افغان در ایران اعدام شده بودند.
رئیس سازمان حقوق بشر ایران همچنان گفت که شهروندان افغانستان عمدتاً به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شده اند ؛ اما او تاکید کرد که دادرسی عادلانه وجود ندارد.
به گفتۀ او ، متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می شوند.
شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست.
وزارت خارجۀ ایران سال گذشته گفته بود که تعداد «قابلتوجه» افغانها در زندانهای آن کشور زندانی اند.
تیم کریکت الف افغانستان ، تیم هانگ کانگ را با تفاوت ۲۴ دوش شکست داد
تیم الف کریکت افغانستان در سومین دیدارش در رقابت های ۲۰ اوورۀ جام آسیایی جوانان ، تیم هانگ کانگ را با تفاوت ۲۴ دوش شکست داد. این بازی روز چهارشنبه (۲۸ عقرب،۱۸ نوامبر) در ورزشگاه کریکت دوحۀ قطر برگزار شد.
تیم الف کریکت افغانستان در بیست اوور با از دست دادن شش بازیکنش به تیم مقابل ۱۴۱ دوش هدف تعیین کرده بود ؛ اما تیم هانگ کانگ در ۲۰ اووره تنها ۱۱۶ دوش انجام داد.
پیش از این ، کریکتران افغان در دیدار خود در این جام در برابر تیم بنگلادش شکست خوردند ؛ اما در نخستین بازی تیم سریلانکا را شکست دادند.
یک افغان به جرم تلاش برای حمله در روز انتخابات امریکا به ۱۵ سال زندان محکوم شد
یک افغان چهارشنبه ( ۱۹ نوامبر) به جرم طرح ریزی حمله به نمایندگی از گروه دولت اسلامی معروف به داعش در روز انتخابات امریکا ، به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
عبدالله حاجی زاده ، ۱۹ ساله، در ماه اپریل به تلاش برای خرید اسلحه و مهمات به منظور انجام حمله اعتراف کرد.
حاجی زاده و یک همکارش، نصیراحمد توحیدی ، ۲۸ ساله، در اکتوبر ۲۰۲۴ در ایالت اوکلاهما، چندین هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۵ نوامبر دستگیر شدند.
توحیدی نیز به جرمش اعتراف کرده ؛ اما هنوز تاریخی برای صدور حکم محکمه در بارۀ او تعیین نشده است.
بر اساس اسناد محکمه ، حاجی زاده و توحیدی در صدد خریدن دو میل سلاح نوع AK-47 و پنجصد مرمی بودند تا در روز انتخابات حملۀ پرتلفات را انجام دهند.
وزارت عدلیۀ ایالات متحده گفته است که این دو تن توافق کرده اندکه پس از سپری کردن مدت حبس شان در امریکا به افغانستان فرستاده شوند.
پیروزی تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در برابر هند
تیم کریکت زیر نزده سال افغانستان در بازی پنجاه اورره تیم کریکت زیر نزده سال هند را با تفاوت ۷۱ دوش شکست داد.
این بازی روز چهارشنبه (۲۸ عقرب) در بنگلور هند برگزار شد.
نخست تیم افغانستان بتنیگ کرد و ۱۶۹ دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرد ؛ اما تیم کریکت زیر نزده سال هند در ۹۷ دوش همه بازیکنان خود را از دست داد.
عبدالعزیز از تیم افغانستان توانست که ۶ ویکت بگیرد و دو بازیکن دیگر سلمان خان و وحیدالله زدران هرکدام دو ویکت گرفتند.
سه کشور اروپایی با ایالات متحده مسودۀ یک قطعنامه را به ادارۀ بین المللی انرژی اتمی ارائه کردند
سه کشور اروپایی بریتانیا ، فرانسه و جرمنی با ایالات متحده مسودۀ یک قطعنامه را به ادارۀ بین المللی انرژی اتمی سپرده اند. در مسوده خواسته شده است که ایران به دلیل ذخایر یورانیوم غنی شده اش مسئول پنداشته شود و ناظران اجازه یابند که از تاسیسات بمباری شده در ایران دیدن کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، این مسوده روز سه شنبه (۱۷ عقرب ، ۱۸ نوامبر) ارائه شده و انتظار می رود که امروز به تصویب برسد.
پیش نویس قطعنامه پس از آن ارائه می شود که ادارۀ بین المللی انرژی اتمی هفتۀ گذشته در گزارشی گفت که ایران مانع دسترسی مفتشین به تاسیسات هسته ای شده است که توسط اسرائیل و ایالات متحده در ماه های جون و جولای بمباری شدند.
در گزارش همچنان آمده که روند بازرسی ذخایر یورانیوم غنی شدۀ ایران نیز از مدتی تعلیق شده است.