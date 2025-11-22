دیداری که همه انتظار داشتند با برخورد احتمالی میان شهردار چپ‌گرای نیویارک و رئیس جمهور جمهوری‌خواه امریکا ختم شود، روز جمعه، ۲۱ نوامبر با خنده و شوخی و تعریف و تمجید دونالد ترمپ از شهردار جوان به پایان رسید.

پیش از پیروزی ممدانی در انتخابات، او و دونالد ترمپ بارها از یکدیگر انتقاد کرده‌ بودند، و رئیس‌جمهور امریکا در جریان انتخابات شهرداری نیویارک، از اندرو کوئومو، حریف ممدانی حمایت کرده بود.

ممدانی بارها از سیاست‌های دولت ترمپ در زمینۀ حمایت از اسرائیل در جریان جنگ غزه و محدودیت‌های مهاجرتی انتقاد کرده بود.

ترامپ در طول کارزار انتخاباتی شهرداری نیویارک تهدید کرده بود که اگر ممدانی برنده شود، این ابرشهر را از میلیاردها دالر بودجهٔ فدرال محروم خواهد کرد.

اما دیدار روز جمعه در قصر سفید با خنده و شوخی ترمپ و لبخندهای ممدانی همراه بود.

دونالد ترمپ در همین دیدار با یک قول همگان را شگفت‌زده کرد. او گفت: "قرار شد ما به او کمک کنیم تا رویای همه تحقق پیدا کند: رویای داشتن نیویارکی قوی و بسیار امن."

او در ادامه چند بار بر کمک و حمایت خود از ممدانی تأکید کرد و حتی خطاب به خبرنگاران گفت که "اشکالی ندارد" که ممدانی او را "خودکامه" خوانده است.

زهران ممدانی هم دیدار خود با رئیس جمهور راست‌گرای امریکا را "بسیار مفید" توصیف کرد و از "تحسین و عشق مشترک" دو طرف به پایتخت مالی و اقتصادی امریکا گفت.

رئیس جمهور امریکا پس از دیدار در پیامی در شبکۀ اجتماعی خود نوشت: "دیدار با زهران ممدانی، شهردار جدید نیویارک، افتخار بزرگی بود."

شهردار جدید نیویارک قرار است روز اول جنوری ۲۰۲۶ سوگند یاد کند.