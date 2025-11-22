زلنسکی: اوکراین با خطر از دست دادن یک شریک کلیدی خود روبروست

رئیس جمهور زلنسکی، لباس سیاه پوشیده بود و با لحن غم انگیز سخنرانی کرد

زلنسکی هشدار داد که اوکراین با خطر "از دست دادن یک شریک کلیدی" خود روبروست، اما به منافع خود، به گفتۀ او "خیانت" نخواهد کرد.

براساس مرکز خبر رادیو آزادی، رئیس جمهور زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی به ملت آن کشور در ۲۱ نوامبر گفت که حکومت او "با امریکا و همۀ شرکایش با آرامش کار خواهد کرد" و تعهد کرد که یک "جستجوی سازنده برای راه های حل" را با واشنگتن انجام دهد، که یک روز قبل طرح پیش نویس 28 ماده یی را به او تحویل داده بود.

زلنسکی گفت"ممکن اکنون اوکراین خود را با یک انتخاب بسیار دشوار روبرو سازد. یا از دست دادن وقار، یا خطر از دست دادن یک شریک کلیدی [ایالات متحده]".

رئیس جمهور زلنسکی، لباس سیاه پوشیده بود و با لحن غم انگیز سخنرانی کرد. این اظهارات او در حالی صورت گرفت که یک رسوایی فساد که حکومت او را تکان داده است.

در همان روز دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده در صحبت با فاکس نیوز گفت که او باور دارد که "روز شکرگزاری" که 27 نومبر است، یک مهلت "مناسب" برای رهبری اوکراین است، تا در مورد پلان صلح تصمیم بگیرد.

ترمپ: 27 نومبر، یک مهلت "مناسب" برای اوکراین است، تا در مورد پلان صلح تصمیم بگیرد

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز گفته که مسکو آماده مذاکرات در مورد این طرح است و آن را به حیث یک "بنیاد" بالقوه برای حل و فصل مسالمت آمیز می داند.

براساس مرکز خبر رادیو آزادی، پیش نویس پیشنهاد که بدست رادیواروپای آزاد/رادیو آزادی و سایر رسانه های خبری رسیده، نشان میدهد که اگر این پیشنهاد به عبارت فعلی اش تائید شود، اوکراین باید بیشتر از 20 درصد قلمرو خود را واگذار کند و امتیازات بزرگ دیگر بشمول محدود کردن اندازه اردو خود و ممنوعیت پیوستن به ناتو را در قانون اساسی خود انجام دهد.

این طرح همچنان محدودیت هایی را بالای ناتو وضع خواهد کرد، به انزوا روسیه از غرب پایان خواهد داد، راه را برای رفع تحریم ها هموار می کند و دعوت مسکو را برای پیوستن مجدد به هفت کشور صنعتی جهان(جی هفت)، تمدید خواهد کرد.

براساس مرکز خبر رادیو آزادی، نه ایالات متحده و نه هم اوکراین عبارات‌ پیش‌نویس ۲۸ ماده‌ای را تأیید نکرده‌اند، روسیه در این مورد اظهارات اندک داشته، پیش نویس گزارش شده و اظهارات مقامات در مورد آن، سوالات زیادی را مطرح کرده است.