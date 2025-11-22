افغانستان
شرکت هوایی آریانا افغان در حال خرید سه طیارۀ چارتر است
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان این خبر را در صفحۀ ایکس خود منتشر کرد و به نقل از مقامات شرکت آریانا گفت که این طیارهها به هدف تسهیل حمل و نقل صادراتی خریداری میشوند.
با این حال گفته نشده است که این طیارهها چارتر از چه نوع خواهند بود و از کدام کشور خریداری میشوند.
پس از بسته شدن مسیرهای تجاری با پاکستان، حکومت طالبان و بازرگانان در افغانستان به حمل و نقل هوایی و مسیرهای تجاری جایگزین به آسیای میانه و ایران روی آوردهاند.
پاکستان، حکومت طالبان در افغانستان را مسئول بسته شدن سرحدات دانست
وزارت خارجه پاکستان می گوید که حکومت طالبان در افغانستان، مسئول بسته شدن سرحد و اختلال در تجارت دوجانبه است.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در کنفرانس خبری هفتگی گفت که به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروههای شبهنظامی از جمله تحریک طالبان پاکستان(تی تی پی)، اسلامآباد سرحدات را با افغانستان بسته است.
اندرابی طالبان افغان را مسئول تاخیر در باز شدن سرحدات دانسته گفت که پروژه هایی مانند تاپی و کاسا یک هزار نیز از این حمایت، متاثر شده اند.
پس از حمله طالبان بر چندین پوسته نظامی پاکستان در ۱۲ اکتبر در واکنش به حملات پاکستان بر کابل و پکتیکا، پاکستان تمام گذرگاههای سرحدی با افغانستان، از جمله تورخم و چمن را بسته است.
در روزهای اخیر حکومت پاکستان به دلیل بسته شدن این مسیرها تحت فشار فزاینده تجار قرار گرفته است.
روز گذشته روزنامه اکسپرس تریبون از قول تجار پاکستانی گزارش داد که به دلیل بسته شدن گذرگاه سرح دی تورخم، عمده فروشان در راولپندی و اسلامآباد با بحران عمیق مالی مواجه شدهاند.
بر اساس اکسپرس تریبون، دهها تاجر بزرگ و متوسط عمدهفروش در هر دو شهر، دهها میلیون کلدار سرمایهی خود را از دست دادهاند. شماری از تجار با تجربه و ثروتمند که پیش از این تجار موفق در این شهرها به شمار میرفتند، نیز ادعا کرده اند که به از دست دادن تمام داراییهایشان نزدیک شده اند.
یک افغان به قاچاق انسان در بریتانیا متهم شد
اداره ملی جرایم بریتانیا یک افغان را به قاچاق انسان متهم کرده است.
رسانههای بریتانیایی روز جمعه گزارش دادند که عبادالله علیمی، جوان ۲۵ ساله افغان مقیم دوبلین به تاریخ ۱۹ نوامبر پس از سوار شدن به ریل از دوبلین به بلفاست در ایستگاه گرند سنترال بلفاست، دستگیر شد. او با پنج افغان دیگر سفر می کرد.
به گفته اداره ملی جرایم بریتانیا، او مظنون است که در قاچاق انسان دست داشته است.
گویا علیمی با یک خانواده و یک مرد دیگر سفر میکرد که آنها از فرانسه به دوبلین در آیرلند و از دوبلین به بلفاست سفر کرده بودند. گفته می شود که آنها قصد داشتند به انگلستان بروند.
یک سخنگوی اداره ملی جرایم بریتانیا گفته که علیمی دستگیر شده و تحقیقات از او ادامه دارد.
یک افغان به آزار و اذیت جنسی یک دختر ۱۲ ساله در بریتانیا اعتراف کرد
یک افغان روز جمعه در محکمه بریتانیا به آزار و اذیت جنسی یک دختر ۱۲ ساله اعتراف کرد.
احمد ملاخیل اعتراف کرد که او این جنایت را در ماه جولای در شهر مرکزی بریتانیا ننیتن مرتکب شده است.
براساس خبرگزاری رویترز، ملاخیل قبلاً این اتهامات را رد کرده بود، اما دیروز آن را پس گرفت.
ملاخیل با شخص دیگری بنام محمد کبیر که او را در ارتکاب جرم کمک کرده بود، در محکمه حاضر شد.
پیش از این محمد کبیر نیز دست داشتن در این قضیه را رد کرده بود.
محاکمه بعدی آنها برای 12 جنوری برنامه ریزی شده است.
جنایات مکرر پناهجویان افغان در بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی باعث آن شده تا بسیاری از کشورها شرایط پناهندگی به ویژه برای افغانها را سختگیرانه کنند.
اسپانیا از سومین کنفرانس بینالمللی حقوق زنان افغان میزبانی می کند
اسپانیا از سومین کنفرانس بینالمللی حقوق زنان افغان تحت نام «صدای ما را بشنوید» میزبانی می کند.
سومین کنفرانس بینالمللی زنان افغان موسوم «صدای ما را بشنوید» به میزبانی وزارت خارجه اسپانیا و به همکاری اتحادیه اروپا و سازمان زنان افغانستان، در ۱۲ دسامبر در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دایر خواهد شد.
هدف این کنفرانس رسیدگی به بحران جاری در برابر زنان و دختران افغان و ارزیابی وضعیت رو به وخامت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان است.
انتظار میرود که رهبران بینالمللی، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان در این کنفرانس شرکت کنند، تا یک نقشه راه واضح و قابل اجرا برای تطبیق عدالت، پاسخگویی و اقدامات موثر ایجاد شود.
حکومت طالبان از هند خواست تا مراکز لوژستیک در افغانستان ایجاد کند
حکومت طالبان از هند خواسته تا تجارت را بیشتر گسترش دهد و برای حمل و نقل کالا، مراکز لوژستیکی کارگو را در افغانستان ایجاد کند.
این درخواست در حالی مطرح شده که کابل روابط خود را با دهلی جدید تقویت میکند و پس از درگیریهای متعدد با پاکستان و بسته شدن مسیرهایی تجارتی، به دنبال مسیرهای جایگزین است.
نورالدین عزیزی، وزیر تجارت طالبان، روز پنجشنبه از هند خواست تا برای حمل و نقل بحری منظم صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار در ایران که از سوی هند مدیریت میشود، کمک کند.
آقای عزیزی با جتن پراسادا، وزیر تجارت هند، در دهلی جدید دیدار نموده، در مورد سرمایهگذاری، پروژههای مشترک و ایجاد فرصتهای بیشتر برای صادرکنندگان افغان، گفتگو کرده است.
وزیر تجارت طالبان همچنین پیشنهاد کرده که هند در ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان که با ایران سرحد مشترک دارد ، تاسیسات ساخته و برای محمولههای افغانستان در بندر بزرگ کانتینری نهاوا شیوا، در نزدیکی بمبئی هند، سهولت ایجاد کند.
حمل و نقل هوایی هند با افغانستان از سر گرفته خواهد شد
هند می گوید که حمل و نقل هوایی با افغانستان را از سر میگیرد.
این موضوع امروز (21 نومبر) در جریان سفر نورالدین عزیزی، وزیر تجارت و صنایع طالبان به هند مطرح شده است.
رسانه های هند، از قول آنند پرکاش یک مقام ارشد وزارت امور خارجه این کشور گزارش داده اند که تصمیم فعال ساختن مجدد دهلیز هوایی بین کابل- دهلی جدید و کابل-امرتسر را تایید کرده، گفته که این دهلیز به زودی فعال خواهد شد.
به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پرکاش گفته که بسیار خوشحال است که دهلیز هوایی بین دو کشور دوباره فعال میشود.
نورالدین عزیزی، وزیر تجارت و صنایع طالبان روز چهارشنبه در یک سفر پنج روزه عازم هند شد.
اس جی شنکر، وزیر امور خارجه هند می گوید که با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان درمورد راههای تقویت تجارت، اتصال و روابط بین مردم کابل و دهلینو گفتوگو کرده است.
شنکر این را روز گذشته، پس از دیدار با عزیزی، در شبکۀ ایکس(تویتر سابق) نوشته.
اخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به رسانهها گفته که در این دیدار روی صدور ویزه برای اعضای سکتور خصوصی افغانستان، فعالسازی دوبارۀ گروه مشترک، ایجاد اتاق مشترک تجارت و حل مشکلات در بندر چابهار نیز توافق صورت گرفته است.
اما او نگفته که در مورد بندر چابهار چه توافقی صورت گرفته.
این بندر تحت تحریمهای امریکا قرار داشت و حدود سه هفته پیش هند اعلام کرد که برای فعالیت بندر چابهار، معافیت ششماهه از این تحریمها را دریافت کرده است.
تیمهای صحی قزاقستان به مناطق زلزلهزده در افغانستان اعزام شده اند
وزارت صحت عامۀ قزاقستان میگوید که تیمهای صحی و تجهیزات لازم را به مناطق زلزلهزده در افغانستان اعزام کرده است.
این وزارت روز پنجشنبه(۲۰ نوامبر) گفت، تیم های صحی قزاقستان که به افغانستان اعزام شده اند، شامل متخصصان با تجربه در حالات اضطراری و تروما هستند.
به گفته وزارت صحت عامۀ قزاقستان، داکتران این کشور، دهها بیمار را در افغانستان معاینه، تداوی و جراحی کردهاند.
در دو زلزله قوی اخیر در شرق و شمال افغانستان صدها تن کشته و زخمی شده اند.
جلغوزۀ افغانستان، از طریق هوا به چین صادر خواهد شد
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان میگوید که در سالجاری حاصلات جلغوزه امیدوارکننده به نظر میرسد و قرار است که از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر شود.
خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق، روز پنجشنبه(20 نومبر) به رادیو آزادی گفت که برای تسهیل صادرات جلغوزه، مذاکرات با شرکتهای هوانوردی افغانستان، جریان دارد.
براساس انجمن صادرکنندگان میوه خشک افغانستان، انتظار میرود که ولایت خوست به تنهایی حدود 20 هزار تن جلغوزه تولید کند، در حالی که حاصلات مجموعی سایر ولایات ممکن به 35 هزار تن برسد.
شماری از تجار جلغوزه نیز در مورد بازار و فرصتهای صادراتی امسال ابراز خوشبینی کردهاند.
این اعلام در حالی صورت گرفته که تنش ها بین کابل و اسلام اباد اخیراً افزایش یافته، راه های ترانزیت اموال تجارتی و محصولات زراعتی افغانستان از طریق پاکستان مسدود شده و تجار دو کشور میلیون ها دالر خسارت را متحمل شده اند.
وزیر خارجه هند با وزیر کابینۀ حکومت طالبان دربارۀ راههای تقویت تجارت و اتصال گفتوگو کرد
اس جی شنکر، وزیر خارجه هند گفته که با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان دربارۀ راههای تقویت تجارت، اتصال و روابط میان مردم کابل و دهلینو گفتوگو کرده است.
او این را پس از دیدار با عزیزی، روز گذشته در صفحۀ ایکس نوشت.
نورالدین عزیزی روز چهارشنبه در راس یک هیئت برای سفر پنج روزه عازم هند شد.
اخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به رسانهها گفته که در این دیدار روی صدور ویزا برای اعضای سکتور خصوصی افغانستان بحث شده و بر سر فعالسازی دوبارۀ کار گروه مشترک، ایجاد اتاق مشترک تجارت و حل چالشهای بندر چابهار نیز توافق صورت گرفته است.
او نگفته که درباره بندر چابهار چه توافقی انجام شده است.
این بندر زیر تحریمهای ایالات متحده بود و حدود سه هفته پیش دهلینو اعلام کرد که برای فعالیت بندر چابهار ، معافیت ششماهه از تحریمها دریافت کرده است.