جشنوارهٔ زعفران در هرات؛ دهقانان خواهان حمایت لازم حکومت طالبان استند

صدراعظم عثمانی معین این وزارت روز شنبه (۲۲ نوامبر) در اولین روز دهمین جشنوارهٔ گل زعفران در هرات گفته است که این مقدار در مقایسه با سال‌ های گذشته افزایش را نشان می‌دهد.

در اعلامیه‌ای که این وزارت منتشر کرده، همچنان آمده که او اطمینان داده است وزارت زراعت در کنار دهقانان و زعفران‌کاران ایستاده و مشکلات آنان را حل خواهد کرد.

دهمین جشنواره گل زعفران در هرات که شامل ۷۲ غرفه است ،برای سه روز ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که بر بنیاد معلومات اتحادیهٔ زعفران‌کاران افغانستان، سال گذشته تنها ۳۵ تن زعفران در کشور تولید شده بود و حدود ۹ هزار هکتار زمین به کشت این محصول اختصاص داشت.

این اتحادیه نیز پیش بینی کرده بود که امسال نسبت به سال‌ های گذشته ۳۰ درصد بیشتر زعفران برداشت و صادر شود، اما شماری از دهقانان زعفران می‌گویند که اندازه حاصلات زعفران امسال قناعت بخش نبوده است.

هیچ‌گونه حمایتی از کشاورزان زعفران از سوی هیچ نهادی صورت نگرفته.

خیرالله نیازی، دهقان زعفران در ولایت هرات، در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکاری حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان کافی نیست و آنان امسال با چالش‌های جدی مواجه‌اند.

«متأسفانه یکی از چالش‌های بزرگ که فعلاً با آن روبه‌رو هستیم، تغییرات اقلیمی و کمبود آب است. در جوی ‌ها آب پیدا نمی‌شود و مجبور هستیم با هزینه ‌های گزاف آب را فراهم کنیم تا حاصلات خود را آبیاری کنیم. هیچ‌گونه حمایتی از کشاورزان زعفران از سوی هیچ نهادی صورت نگرفته؛ نه از سوی دولت و نه از سوی مؤسسات داخلی و خارجی.»

حاصلات ما امسال به دلیل بلند بودن درجهٔ حرارت بسیار ضعیف بوده است.

محمد شریف بیگزاد، عضو اتحادیۀ زعفران‌کاران در ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب، نیز از میزان حاصلات امسال زعفران راضی نیست.

«در ولسوالی شیرین‌تگاب تقریباً ۷۰ دهقان زعفران‌کار فعالیت دارند، اما حاصلات ما امسال به دلیل بلند بودن درجهٔ حرارت بسیار ضعیف بوده است. دهقانان به‌خاطر نبود بازار مناسب و عدم توجه دولت و مؤسساتی که در این زمینه فعالیت دارند، نسبت به زعفران خیلی دل‌سرد شده‌اند.»

عبدالله خیراندیش، مسئول و بنیان‌گذار یک شرکت تولید و پروسس زعفران، نیز با تأیید اینکه امسال به دلیل خشکسالی حاصلات زعفران کاهش یافته است به رادیو آزادی گفت که سطح سفارشات و تقاضا برای زعفران در بازارهای خارجی همچنان بالا است.

«نسبت به سال گذشته امسال خشکسالی بود و محصول کمتر داشتیم، ولی خوشبختانه روند صادرات ادامه دارد. کشورهای متقاضی همچنان تقاضای خود را دارند، سطح سفارشات بالا است و قیمت‌ ها نیز افزایش یافته است،زعفران سوپر نگین در بازار هرات حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار افغانی خرید و فروش می‌شود.»

زمان برداشت حاصلات زعفران در افغانستان معمولاً از اواخر ماه میزانآغاز و تا اواسط یا پایان ماه عقرب ادامه می‌یابد.

زعفران در بیش از ۱۰ ولایت افغانستان، از جمله هرات، فاریاب، بلخ، سمنگان و فراه کشت می‌شود؛ اما بخش اعظم آن در ولایت هرات کشت، پروسس و بسته‌بندی می‌شود.

سیدعبدالواحد سادات، معاون اتحادیۀ زعفران‌کاران افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تاکنون ۷۲ شرکت در بخش زعفران در این کشور ایجاد شده و صادرات این محصول به بیرون از کشور ادامه دارد.

او گفت قیمت کنونی زعفران در بازارهای خارجی فی کیلو در حدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ دالر امریکایی خرید و فروش می‌شود.

بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، زعفران افغانستان به ارزش صدها میلیون دالر به کشورهای منطقه و جهان، از جمله هند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اسپانیا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا و امریکا صادر می‌شود.

بر بنیاد گزارش‌ها، زعفران افغانستان بهترین کیفیت را در جهان دارد.

انستیتوت جهانی ذایقه در بلجیم در ماه جون پارسال اعلام کرد که پس از آزمایش‌ های لابراتواری، زعفران هرات از نظر طعم مقام نخست جهان را به دست آورده است.