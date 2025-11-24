مقامات ارشد حکومت پاکستان حملۀ انتحاری در شهر پشاور را نکوهش کردند

در این حمله ۳ تن از نیروهای شبهنظامی در یک قرارگاه مرکزی نیروی موسوم به «افسی» کشته شدند.
به گفتهٔ مقامها، این تازهترین رویداد مرگبار در خیبرپختونخوا، ایالت هممرز با افغانستان است.
سلمان، افسر پولیس گفته است که نیروهای امنیتی دو مهاجم را به ضرب گلوله از پا درآوردند.
«ساعت ۸:۱۱ صبح حملهٔ انتحاری در دروازهٔ نیروی فدرال رخ داد. سه سرباز ما شهید شدند. دو مهاجم انتحاری بودند. سربازان ما حمله را همان لحظهای که داخل شدند، متوقف کردند. آنان را فوراً خنثی کردند، که از تلفات زیاد جلوگیری شد.»
پولیس پشاور گفته است که پس از اجرای عملیات تصفیهای اکنون محل رویداد کاملاً امن است.
به گزارش فرانس پرس، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال ۲۰۲۱ خشونتها در خیبرپختونخوا افزایش یافته است.
واکنش مقامات پاکستان
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان حملهٔ روز دوشنبه را نکوهش کرد و گفت، که عاملان این رویداد باید هرچه زودتر شناسایی و به عدالت سپرده شوند.
او همچنان آنچه را اقدام بهموقع نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تلفات بیشتر خواند، ستود.
صدراعظم پاکستان افزود: «ما نقشههای شوم تروریستانی را که بر تمامیت ارضی پاکستان حمله میکنند، ناکام خواهیم کرد.»
آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان نیز این حمله را نکوهش کرد و گفت که گروه «فتنهٔ خوارج»، که به گفتهاش از بیرون حمایت میشود، وحدت، مقاومت یا ارادهٔ پاکستان را تضعیف کرده نمیتواند.
«فتنهٔ خوارج» اصطلاحی است که حکومت پاکستان به طالبان پاکستان نسبت میدهد.
تیرهگی روابط کابل و اسلامآباد
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. اما تلویزیون دولتی پاکستان (PTV) گزارش داده که مهاجمان شهروندان افغانستان بودهاند.
حکومت پاکستان بخاطر حملات مشابه گذشته عمدتاً تحریک طالبان پاکستان، تیتیپی را مقصر دانسته است.
اسلامآباد مدعی است که این گروه از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت میکند.
اما حکومت طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده و میگوید، که اسلامآباد باید خودش به «ناکامیهای امنیتی» خود رسیدگی کند.
یک مهاجم انتحاری در ۱۱ نومبر ۱۲ نفر را در بیرون از یک محکمه در اسلامآباد کشت.
پاکستان ادعا کرد که این حمله از افغانستان طرحریزی شده بود. یک شاخۀ طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفت.
در ماههای اخیر روابط پاکستان و افغانستان به شدت وخیم شده است.
در درگیریهای مرزی ماه گذشته میان پاکستان و طالبان افغان بیش از ۷۰ تن در دو طرف کشته شدند.
هرچند مقامات پاکستان و طالبان به میانجیگری قطر و ترکیه دو دوحه به یک آتشبس شکننده دست یافتند، پس از چند دور گفتوگوها در شهر استانبول نتوانستند شرایط آن را نهایی کنند.
دو طرف یکدیگر را بخاطر بنبست موجود مقصر دانستهاند.