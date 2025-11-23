لینک‌های قابل دسترسی

یکشنبه ۲ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۴۱

کمیتۀ دولتی امنیت ملی تاجیکستان: یک گروه قاچاقچی مواد مخدر با طیاره های بی سرنشین در مرز با افغانستان از بین برده شد

عکس از آرشیف

کمیتۀ دولتی امنیت ملی تاجیکستان می گوید که برای اولین بار یک گروه قاچاقچی مواد مخدر با استفاده از طیاره های بی سرنشین در مرز با افغانستان از بین برده شد.

تلویزیون دولتی تاجیکستان در گزارشی روز شنبه (۱ قوس ، ۲۲ نوامبر ) گفت که ۷ قاچاقبر پس از عبور از مرز مورد حمله قرار گرفتند.

در گزارش آمده است که این حمله در (۲۰ نوامبر) در محلۀ همدانی در نزدیک مرز افغانستان صورت گرفته و اجساد دو تن از افراد یافت شده است.

در گزارش ، این افراد باشندگان ولسوالی درقد ولایت تخار معرفی شده اند.

مقام های کمیتۀ دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته اند که ۱۱۶ بستۀ مواد مخدر نیز کشف و ضبط شده است.

تاجیکستان با افغانستان بیش از یکهزار کیلومتر مرز مشترک دارد.

به گزارش بخش تاجیکستان رادیو آزادی ، مخالفان حکومت این کشور ادعا می کنند که برخی منصبداران تاجیک در انتقال مواد مخدر از افغانستان دست دارند ؛ اما مقام ها این ادعا را رد کرده اند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

مرکز خبرنگاران افغانستان: نشرات تلویزیون ملی در پکتیا متوقف شده است

عکس از آرشیف

مرکز خبرنگاران افغانستان از توقف نشرات تلویزیون ملی در کنترل طالبان در پکتیا خبر می دهد.

این مرکز در خبرنامه ای امروز یکشنبه ( ۲ قوس) گفت که به دنبال دستور مسئولان محلی طالبان در پکتیا مبنی بر ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان ، نشرات تلویزیون ملی در این ولایت متوقف شده و این رسانه به رادیو تبدیل شده است

در ادامه آمده که پکتیا ، بیست و سومین ولایتی است که این ممنوعیت در آن به صورت رسمی اعلام و اجرا شده است.

طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفته اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که در پکتیا «از مسئولان محلی طالبان خواسته شده است که از مصاحبۀ تصویری خودداری کنند و به‌جای آن، گزارش‌های خود را به‌گونۀ صوتی یا نوشتاری ارائه کنند.»

ادامه خبر ...

رهبران کانادا و جرمنی در مورد اوکراین و غزه بحث کردند

فریدریش مرتس صدراعظم جرمنی (راست) ، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و مارک کارنی صدراعظم کانادا در اجلاس رهبران گروه ۲۰ در افریقای جنوبی
فریدریش مرتس صدراعظم جرمنی (راست) ، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و مارک کارنی صدراعظم کانادا در اجلاس رهبران گروه ۲۰ در افریقای جنوبی

مارک کارنی صدراعظم کانادا و فریدریش مرتس صدراعظم جرمنی در مورد جنگ در اوکراین و وضعیت در غزه بحث کردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز ، کانادا و جرمنی در اعلامیه ای مشترک امروز یکشنبه (۲ قوس ، ۲۳ نوامبر) گفتند که این دو صدراعظم در حاشیۀ اجلاس گروه بیست در افریقای جنوبی دیدار و گفتگو کردند.

هر دو رهبر برحمایت از اوکراین تاکید کرده و گفته اند که در هرگونه توافق باید کییف مستقیماً دخیل باشد ، منافع اساسی اش را محافظت کند و شامل تضمین های امنیتی ملموس باشد.

کارنی و مرتس در مورد غزه بر حمایت از پلان جامع صلح برای پایان جنگ و ورود کمک های بشردوستانه در مقیاس بزرگ به غزه تاکید کرده اند.

ادامه خبر ...

در دومین روز فصل پنجم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان ؛ تیم های عینو مینه و صرافان هرات برنده شدند

عکس از آرشیف

در دومین روز فصل پنجم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان ، تیم عینومینه با نتیجۀ ۲ بر ۱ تیم اتفاق خانزاده را شکست داد و تیم صرافان هرات ۲ بر صفر در مقابل تیم آرمان ایف سی برنده شد.

این بازی ها ، امروز یکشنبه (۲ قوس) در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل برگزار شد.

در بازی های روز شنبه ، تیم ابومسلم فراه با نتیجۀ ۵ بر صفر در برابر تیم استقلال کابل پیروز شد و تیم خراسان فاریاب با نتیجه ۲ بر ۱ جوانان پیروزی کابل را شکست داد.

در این لیگ ده تیم حضور دارند.

سال گذشته تیم ابو مسلم فراه قهرمان این بازی‌ ها شده بود.

ادامه خبر ...

آغاز صادرات ۵۰۰ تُن انار، سیب و توت افغانستان به ازبکستان

عکس از آرشیف

طالبان می گویند که نخستین محمولۀ ۵۰۰ تُن انار، سیب و توت به ارزش ۲۵۰ هزار دالر از ولایت بلخ‌ به ازبکستان صادر شد.

حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در ایکس نوشته است که این محموله روز شنبه اول قوس صادر شد و این روند ادامه می یابد.

از سوی دیگر ، دفتر والی طالبان در بلخ گفته است که این محموله نخست به بازار های ازبکستان منتقل می شود و از آنجا به سایر کشورهای آسیای میانه خواهد رسید.

به دنبال تنش بین طالبان و اسلام آباد و مسدود شدن گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان ، طالبان از تاجران خواستند که راه های بدیل را جستجو کنند.

بیش از یک ماه است که این گذرگاه ها مسدود اند.

ادامه خبر ...

رویداد ترافیکی در شاهراه هرات-قندهار دستکم ۱۰ کشته و ۱۲ زخمی برجای گذاشته

عکس از آرشیف

مقام های طالبان در هرات می گویند که دستکم ۱۰ نفر در یک رویداد ترافیکی در شاهراه هرات-قندهار جان باختند و ۱۲ تن دیگر زخمی شدند.

برخی از رسانه های داخلی گزارش داده اند که این رویداد صبح امروز یکشنبه (۲ قوس) در مربوطات ولسوالی زاول ولایت هرات رخ داده است.

یارمحمد صادق، معاون قوماندانی امنیۀ طالبان در ولسوالی زاول گفته است که این حادثه زمانی رخداد که یک موتر مسافربری نوع ۳۰۲ با یک موتر فلانکوچ تصادم کرد.

به گفتۀ او ، موتر مسافربری از ولایت هرات به‌ سوی قندهار در حرکت بود و فلانکوچ از دایکندی به‌ طرف هرات می رفت.

علت این رویداد هنوز مشخص نشده است.

در ماه اسد امسال بر اثر تصادم یک بس مسافربری حامل مهاجران اخراج شده از ایران، در مسیر اسلام قلعه- هرات با یک لاری بیش از ۷۰ نفر به شمول زنان و کودکان جان باخته بودند.

ادامه خبر ...

ترکیه برای مهار آتش‌سوزی جنگلات شمال ایران، دو طیارۀ آتش‌نشانی فرستاد

آتش‌سوزی در جنگلات شمال ایران

در حالی که دو طیارۀ ایلوشین، هفت هلیکوپتر و حدود ۴۰۰ نفر از نیروهای مسلح ایران در حال مبارزه با آتش‌سوزی جنگلی در شمال این کشور هستند و درخواست کمک خارجی کرده‌اند، ترکیه، همسایۀ ایران، دو طیارۀ آتش‌نشانی و یک هلیکوپتر اعزام کرده است.

این جنگل‌ها که در امتداد ساحل ۱۰۰۰ کیلومتری دریای خزر تا آذربایجان امتداد دارند، به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند.

گفته می‌شود این جنگل‌ها ۲۵ تا ۵۰ میلیون سال قدمت دارند و بیش از ۳۲۰۰ گونه گیاهی مختلف را در خود جای داده‌اند.

خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که آتش‌سوزی که در اوایل نوامبر در جنگل‌ها رخ داد و خاموش شد، دوباره در ۱۵ نوامبر شعله‌ور شد.

محمد جعفر قائم‌پناه، معاون رئیس جمهور ایران، روز جمعه در صفحۀ ایکس خود نوشت که ایران از کشورهای دوست برای خاموش کردن آتش درخواست کمک فوری کرده است.

ادامه خبر ...

دهمین جشنوارۀ گل زعفران در هرات برگزار شد

دهمین جشنوارۀ گل زعفران در هرات
دهمین جشنوارۀ گل زعفران در هرات

مولوی صدراعظم عثمانی، معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان روز شنبه در این جشنواره گفته که امسال در ۱۲ هزار هکتار زمین در افغانستان زعفران کشت شده است.

در اعلامیه‌ای که این وزارت نشر کرده، عثمانی افزوده که در کنار این، ۴۱ تُن زعفران تولید شده که نسبت به سال‌های گذشته افزایش را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر حاجی ابراهیم عادل، رئیس اتحادیۀ زعفران افغانستان می‌گوید که تاکنون ۷۲ شرکت در بخش زعفران ایجاد شده و صادرات این محصول به بیرون از کشور ادامه دارد.

او گفت که این اتحادیه برنامه دارد ده میلیون دالر در این بخش سرمایه‌گذاری کند و برای ۸۰ هزار نفر زمینۀ کار را فراهم سازد.

این درحالیست که بر اساس گزارش‌ها، زعفران افغانستان بهترین کیفیت را در جهان دارد.

ادامه خبر ...

مقام‌های ایرانی گفته اند که ۲۵۰۰ لاری ایران در گذرگاه‌های این کشور با افغانستان گیرمانده اند

مرز اسلام‌قلعه میان ایران و افغانستان (تصویر آرشیف)

خبرگزاری صدا و سیمای ایران به نقل از مسئولان مرزی این کشور در مرز دوغارون گفته که این لاری‌ها از ۹ تا ۱۴ شب به این سو در انتظار ورود به ایران هستند.

مسئولان مرزی ایران گفته اند که توقف لاری‌های ایرانی به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان به میان آمده است.

اما حکومت طالبان تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده است.

به گفتۀ آنان، در حال حاضر آنان برای حل این مشکل، در حال اجرای طرح ورود یک لاری افغانستان در بدل ورود یک لاری ایران هستند.

این درحالیست که به دلیل بسته بودن گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان، حکومت طالبان و تاجران افغان در تلاش هستند تا از ایران و کشورهای آسیای میانه به عنوان جایگزین تجارت با پاکستان استفاده کنند.

ادامه خبر ...

فصل پنجم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان روز شنبه در کابل آغاز شد

تیم فوتبال ابو مسلم فراه در فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان (تصویر آرشیف)

فدراسیون فوتبال افغانستان با نشر این موضوع گفته که در روز نخست این مسابقات دو بازی برگزار شده است.

در بازی نخست که میان تیم‌های استقلال کابل و ابو مسلم فراه برگزار شد، ابو مسلم فراه با نتیجۀ ۵ بر صفر پیروز شد.

در بازی دوم هم تیم خراسان فاریاب با نتیجه ۲ بر ۱ جوانان پیروزی کابل را شکست داد.

این لیگ میان ۱۰ تیم برتر برگزار شده است.

سال پیش تیم ابو مسلم فراه قهرمان این بازی‌ها شده بود.

ادامه خبر ...

