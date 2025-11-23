کمیتۀ دولتی امنیت ملی تاجیکستان: یک گروه قاچاقچی مواد مخدر با طیاره های بی سرنشین در مرز با افغانستان از بین برده شد

مقام های طالبان در هرات می گویند که دستکم ۱۰ نفر در یک رویداد ترافیکی در شاهراه هرات-قندهار جان باختند و ۱۲ تن دیگر زخمی شدند.

برخی از رسانه های داخلی گزارش داده اند که این رویداد صبح امروز یکشنبه (۲ قوس) در مربوطات ولسوالی زاول ولایت هرات رخ داده است.

یارمحمد صادق، معاون قوماندانی امنیۀ طالبان در ولسوالی زاول گفته است که این حادثه زمانی رخداد که یک موتر مسافربری نوع ۳۰۲ با یک موتر فلانکوچ تصادم کرد.

به گفتۀ او ، موتر مسافربری از ولایت هرات به‌ سوی قندهار در حرکت بود و فلانکوچ از دایکندی به‌ طرف هرات می رفت.

علت این رویداد هنوز مشخص نشده است.

در ماه اسد امسال بر اثر تصادم یک بس مسافربری حامل مهاجران اخراج شده از ایران، در مسیر اسلام قلعه- هرات با یک لاری بیش از ۷۰ نفر به شمول زنان و کودکان جان باخته بودند.