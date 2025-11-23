لینک‌های قابل دسترسی

یکشنبه ۲ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۳۰

آغاز صادرات ۵۰۰ تُن انار، سیب و توت افغانستان به ازبکستان

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

طالبان می گویند که نخستین محمولۀ ۵۰۰ تُن انار، سیب و توت به ارزش ۲۵۰ هزار دالر از ولایت بلخ‌ به ازبکستان صادر شد.

حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در ایکس نوشته است که این محموله روز شنبه اول قوس صادر شد و این روند ادامه می یابد.

از سوی دیگر ، دفتر والی طالبان در بلخ گفته است که این محموله نخست به بازار های ازبکستان منتقل می شود و از آنجا به سایر کشورهای آسیای میانه خواهد رسید.

به دنبال تنش بین طالبان و اسلام آباد و مسدود شدن گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان ، طالبان از تاجران خواستند که راه های بدیل را جستجو کنند.

بیش از یک ماه است که این گذرگاه ها مسدود اند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

رویداد ترافیکی در شاهراه هرات-قندهار دستکم ۱۰ کشته و ۱۲ زخمی برجای گذاشته

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

مقام های طالبان در هرات می گویند که دستکم ۱۰ نفر در یک رویداد ترافیکی در شاهراه هرات-قندهار جان باختند و ۱۲ تن دیگر زخمی شدند.

برخی از رسانه های داخلی گزارش داده اند که این رویداد صبح امروز یکشنبه (۲ قوس) در مربوطات ولسوالی زاول ولایت هرات رخ داده است.

یارمحمد صادق، معاون قوماندانی امنیۀ طالبان در ولسوالی زاول گفته است که این حادثه زمانی رخداد که یک موتر مسافربری نوع ۳۰۲ با یک موتر فلانکوچ تصادم کرد.

به گفتۀ او ، موتر مسافربری از ولایت هرات به‌ سوی قندهار در حرکت بود و فلانکوچ از دایکندی به‌ طرف هرات می رفت.

علت این رویداد هنوز مشخص نشده است.

در ماه اسد امسال بر اثر تصادم یک بس مسافربری حامل مهاجران اخراج شده از ایران، در مسیر اسلام قلعه- هرات با یک لاری بیش از ۷۰ نفر به شمول زنان و کودکان جان باخته بودند.

ادامه خبر ...

ترکیه برای مهار آتش‌سوزی جنگلات شمال ایران، دو طیارۀ آتش‌نشانی فرستاد

آتش‌سوزی در جنگلات شمال ایران
آتش‌سوزی در جنگلات شمال ایران

در حالی که دو طیارۀ ایلوشین، هفت هلیکوپتر و حدود ۴۰۰ نفر از نیروهای مسلح ایران در حال مبارزه با آتش‌سوزی جنگلی در شمال این کشور هستند و درخواست کمک خارجی کرده‌اند، ترکیه، همسایۀ ایران، دو طیارۀ آتش‌نشانی و یک هلیکوپتر اعزام کرده است.

این جنگل‌ها که در امتداد ساحل ۱۰۰۰ کیلومتری دریای خزر تا آذربایجان امتداد دارند، به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند.

گفته می‌شود این جنگل‌ها ۲۵ تا ۵۰ میلیون سال قدمت دارند و بیش از ۳۲۰۰ گونه گیاهی مختلف را در خود جای داده‌اند.

خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که آتش‌سوزی که در اوایل نوامبر در جنگل‌ها رخ داد و خاموش شد، دوباره در ۱۵ نوامبر شعله‌ور شد.

محمد جعفر قائم‌پناه، معاون رئیس جمهور ایران، روز جمعه در صفحۀ ایکس خود نوشت که ایران از کشورهای دوست برای خاموش کردن آتش درخواست کمک فوری کرده است.

ادامه خبر ...

دهمین جشنوارۀ گل زعفران در هرات برگزار شد

دهمین جشنوارۀ گل زعفران در هرات
دهمین جشنوارۀ گل زعفران در هرات

مولوی صدراعظم عثمانی، معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان روز شنبه در این جشنواره گفته که امسال در ۱۲ هزار هکتار زمین در افغانستان زعفران کشت شده است.

در اعلامیه‌ای که این وزارت نشر کرده، عثمانی افزوده که در کنار این، ۴۱ تُن زعفران تولید شده که نسبت به سال‌های گذشته افزایش را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر حاجی ابراهیم عادل، رئیس اتحادیۀ زعفران افغانستان می‌گوید که تاکنون ۷۲ شرکت در بخش زعفران ایجاد شده و صادرات این محصول به بیرون از کشور ادامه دارد.

او گفت که این اتحادیه برنامه دارد ده میلیون دالر در این بخش سرمایه‌گذاری کند و برای ۸۰ هزار نفر زمینۀ کار را فراهم سازد.

این درحالیست که بر اساس گزارش‌ها، زعفران افغانستان بهترین کیفیت را در جهان دارد.

ادامه خبر ...

مقام‌های ایرانی گفته اند که ۲۵۰۰ لاری ایران در گذرگاه‌های این کشور با افغانستان گیرمانده اند

مرز اسلام‌قلعه میان ایران و افغانستان (تصویر آرشیف)
مرز اسلام‌قلعه میان ایران و افغانستان (تصویر آرشیف)

خبرگزاری صدا و سیمای ایران به نقل از مسئولان مرزی این کشور در مرز دوغارون گفته که این لاری‌ها از ۹ تا ۱۴ شب به این سو در انتظار ورود به ایران هستند.

مسئولان مرزی ایران گفته اند که توقف لاری‌های ایرانی به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان به میان آمده است.

اما حکومت طالبان تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده است.

به گفتۀ آنان، در حال حاضر آنان برای حل این مشکل، در حال اجرای طرح ورود یک لاری افغانستان در بدل ورود یک لاری ایران هستند.

این درحالیست که به دلیل بسته بودن گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان، حکومت طالبان و تاجران افغان در تلاش هستند تا از ایران و کشورهای آسیای میانه به عنوان جایگزین تجارت با پاکستان استفاده کنند.

ادامه خبر ...

فصل پنجم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان روز شنبه در کابل آغاز شد

تیم فوتبال ابو مسلم فراه در فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان (تصویر آرشیف)
تیم فوتبال ابو مسلم فراه در فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان (تصویر آرشیف)

فدراسیون فوتبال افغانستان با نشر این موضوع گفته که در روز نخست این مسابقات دو بازی برگزار شده است.

در بازی نخست که میان تیم‌های استقلال کابل و ابو مسلم فراه برگزار شد، ابو مسلم فراه با نتیجۀ ۵ بر صفر پیروز شد.

در بازی دوم هم تیم خراسان فاریاب با نتیجه ۲ بر ۱ جوانان پیروزی کابل را شکست داد.

این لیگ میان ۱۰ تیم برتر برگزار شده است.

سال پیش تیم ابو مسلم فراه قهرمان این بازی‌ها شده بود.

ادامه خبر ...

اجلاس سران گروه ۲۰ امروز بدون حضور رهبران امریکا، روسیه و چین در افریقای جنوبی آغاز شد

اجلاس سران گروه ۲۰ که به تاریخ ۲۱ نوامبر در ژوهانسبورگ افریقای جنوبی آغاز شد.
اجلاس سران گروه ۲۰ که به تاریخ ۲۱ نوامبر در ژوهانسبورگ افریقای جنوبی آغاز شد.

این اجلاس که متشکل از رهبران ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان است، روز جمعه در ژوهانسبورگ افریقای جنوبی و زیر سایۀ طرح ایالات متحده برای صلح اوکراین آغاز شده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، و همچنین ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، روسای جمهور روسیه و چین، در این نشست شرکت نکرد اند.

با این حال روسای جمهور ترکیه، برزیل و فرانسه، و همچنین صدر اعظم‌های هند و چین در این نشست حضور دارند.

انتونیو گوترش، دبیرکل ملل متحد، روز جمعه از کشورهای عضو گروه ۲۰ خواست تا از نفوذ و صدای خود برای پایان دادن به جنگ اوکراین که سبب تلفات و ویرانی گسترده شده و جهان را بی‌ثبات کرده، استفاده کنند.

ادامه خبر ...

زلنسکی: اوکراین با "انتخاب بسیار دشواری" در مورد طرح صلح امریکا روبه‌رو است

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید، این کشور با «یکی از سخت‌ترین لحظات» در تاریخ خود روبرو است، زیرا ایالات متحده کی‌یف را تحت فشار قرار داده که برای پایان دادن به جنگی که توسط روسیه آغاز شده، یک طرح جنجالی را بپذیرد.

زلنسکی هشدار داد که کشورش با خطر "از دست دادن یک متحد مهم" روبه‌رو است، اما به منافع خود "خیانت" نخواهد کرد.

رئیس جمهور اوکراین روز جمعه در یک سخنرانی ویدیویی خطاب به مردم این کشور گفت که دولت او "با آرامش با ایالات متحده و همه شرکا همکاری خواهد کرد" و متعهد شد که "به گونۀ سازنده به دنبال راه حلی" با واشنگتن باشد.

ایالات متحده روز پنج‌شنبه پیش‌نویس یک طرح ۲۸ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ را به زلنسکی ارائه کرد.

زلنسکی گفت که کی‌یف تغییرات قابل توجهی در این طرح پیشنهاد خواهد کرد.

ادامه خبر ...

شرکت هوایی آریانا افغان سه طیاره خریداری می‌کند

یکی از طیاره‌های شرکت هوایی آریانا افغان
یکی از طیاره‌های شرکت هوایی آریانا افغان

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان این خبر را در صفحۀ ایکس خود منتشر کرد و به نقل از مقامات شرکت آریانا گفت که این طیاره‌ها به هدف تسهیل حمل و نقل صادراتی خریداری می‌شوند.

ریاست عمومی شرکت‌های حکومت طالبان هم با تأیید این موضوع به نقل ملا بخت‌الرحمن شرافت، رئیس شرکت هوایی آریانا افغان گفته که این طیاره‌ها از نوع بوئینگ یا ایربس خواهند بود و قیمت آن‌ها بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون دالر امریکایی برآورد شده است.

او افزوده که با خرید این طیاره‌ها هزینه‌های حمل و نقل اقلام کاهش خواهد یافت و میزان انتقال صادرات افغانستان، به ویژه میوه‌های تازه و خشک، به بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت.

پس از بسته شدن مسیرهای تجاری با پاکستان، حکومت طالبان و بازرگانان در افغانستان به حمل و نقل هوایی و مسیرهای تجاری جایگزین به آسیای میانه و ایران روی آورده‌اند.

ادامه خبر ...

پاکستان، حکومت طالبان در افغانستان را مسئول بسته شدن سرحدات دانست

آرشیف
آرشیف

وزارت خارجه پاکستان می گوید که حکومت طالبان در افغانستان، مسئول بسته شدن سرحد و اختلال در تجارت دوجانبه است.

طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در کنفرانس خبری هفتگی گفت که به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروه‌های شبه‌نظامی از جمله تحریک طالبان پاکستان(تی تی پی)، اسلام‌آباد سرحدات را با افغانستان بسته است.

اندرابی طالبان افغان را مسئول تاخیر در باز شدن سرحدات دانسته گفت که پروژه هایی مانند تاپی و کاسا یک هزار نیز از این حمایت، متاثر شده اند.

پس از حمله طالبان بر چندین پوسته نظامی پاکستان در ۱۲ اکتبر در واکنش به حملات پاکستان بر کابل و پکتیکا، پاکستان تمام گذرگاه‌های سرحدی با افغانستان، از جمله تورخم و چمن را بسته است.

در روزهای اخیر حکومت پاکستان به دلیل بسته شدن این مسیرها تحت فشار فزاینده تجار قرار گرفته است.

روز گذشته روزنامه اکسپرس تریبون از قول تجار پاکستانی گزارش داد که به دلیل بسته شدن گذرگاه سرح دی تورخم، عمده فروشان در راولپندی و اسلام‌آباد با بحران عمیق مالی مواجه شده‌اند.

بر اساس اکسپرس تریبون، ده‌ها تاجر بزرگ و متوسط عمده‌فروش در هر دو شهر، ده‌ها میلیون کلدار سرمایه‌ی خود را از دست داده‌اند. شماری از تجار با تجربه و ثروتمند که پیش از این تجار موفق در این شهرها به شمار می‌رفتند، نیز ادعا کرده اند که به از دست دادن تمام دارایی‌های‌شان نزدیک شده اند.

ادامه خبر ...

