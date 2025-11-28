دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده روند پذیرش مهاجران را از تمام کشورهای جهان سوم به‌طور دایمی متوقف خواهد کرد.

این اعلام پس از آن صورت گرفت که یک مهاجر افغان یک روز پیش، در واشنگتن دی‌سی بر دو عضو گارد ملی تیراندازی کرد.

ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که مهاجرت از کشورهای جهان سوم باید متوقف شود و روند میلیون‌ها افراد غیرقانونی داخل‌شده که به گفتهٔ او رئیس‌جمهور پیشین، جو بایدن، اجازهٔ آن را داده بود، باید پایان یابد.

او همچنان گفته است که هرکسی که برای کشور فایدهٔ خالص نداشته باشد یا توان دوست‌داشتن این وطن را نداشته باشد، باید اخراج شود.

هنوز روشن نیست که ترامپ روند مهاجرت را چگونه متوقف خواهد کرد، زیرا بسیاری از اقدامات قبلی او برای محدود کردن مهاجرت، با چالش‌های حقوقی روبه‌رو شده بودند.