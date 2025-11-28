افغانستان
حکومت طالبان کشته شدن سه شهروند چینی در تاجیکستان را به شدت نکوهش کرد
حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجۀ طالبان در یک پیام ویدیویی که امروز(28 نوامبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر کرده، گفته که براساس تحقیقات ابتدایی در این رویداد حلقاتی دست دارند که به گفتۀ او، می خواهند باعت بی ثباتی و بی اعتمادی در منطقه شوند.
حافظ ضیا احمد از تعهد حکومت طالبان در زمینۀ هرگونه همکاری تخنیکی و تبادل اطلاعاتی در پروسۀ تحقیقات این حادثه، اطمینان داده است.
سه شهروند چینی، روز چهارشنبه در ولسوالی شمسالدین شاهینِ ولایت ختلان تاجیکستان، کشته شدند.
وزارت خارجهٔ تاجیکستان روز پنجشنبه گفت که این کارگران توسط جنایتکارانی کشته شده اند، که از افغانستان آمده بودند. اما بعداً مقامات تاجیکستان گفتند که این افراد در نتیجهٔ حملهٔ یک طیارهٔ بی پیلوت کشته شدهاند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
درخواست رئیسجمهور موقت سوریه برای برگزاری جشن سقوط رژیم بشار اسد
درخواست رئیسجمهور موقت سوریه برای برگزاری جشن سقوط رژیم بشار اسد
رئیسجمهور موقت سوریه احمد الشرع از مردم خواسته است که امروز به خیابانها بیایند و سالروز سقوط رژیم بشار اسد را گرامی بدارند.
الشرع حدود یک هفته پیش از سقوط حکومت بشار اسد، در یک سخنرانی تلویزیونی گفته بود مردم باید در میدانها گردهم آیند و وحدت ملی را نشان دهند.
گروههای مسلح به رهبری هیئت تحریرالشام سال گذشته در هشتم دسامبر پایتخت، دمشق، را تصرف کردند و بشار اسد به روسیه گریخت.
اکنون ادارهٔ امور حکومتی در سوریه را حکومت موقت به رهبری الشرع پیش میبرد.
سه افسر پولیس در هنگو خیبرپختونخوا کشته شدند
پولیس در هنگو به رسانهها گفته است که روز پنجشنبه افراد مسلح بر یک پوستهٔ امنیتی کنار جاده تیراندازی کردند، سه افسر را کشتند و مهاجمان فرار کردند.
مسؤولیت این حمله را کسی نپذیرفته، اما معمولاً در خیبرپختونخوا حملات را تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) انجام میدهد. اسلامآباد طالبان افغان را متهم به حمایت از تی تی پی میکند، اما طالبان افغان این اتهام را رد میکنند.
وزیر داخلهٔ پاکستان محسن نقوی پس از این رویداد گفت که پولیس در مبارزه با هراسافگنان در خیبرپختونخوا نقش مهمی دارد.
متقی: امید داریم اسلامآباد بهجای زور گفتگو را ترجیح دهد
طالبان میگویند امیدوارند اسلامآباد بهجای زور گفتگو را ترجیح دهد
امیرخان متقی وزیر خارجهٔ طالبان این موضوع را روز پنجشنبه در کابل هنگام دیدار با پیر البرت الساس شارژدافیر ناروی در وزارت خارجه مطرح کرد.
در اعلامیهٔ وزارت خارجهٔ طالبان آمده است که دو طرف دربارهٔ موضوعات سیاسی، اقتصادی و بشردوستانهٔ افغانستان و همچنین وضعیت افغانستان–پاکستان و منطقه گفتگو کردند.
بهگفتهٔ این اعلامیه شارژدافیر ناروی نسبت به کشتهشدن غیرنظامیان در جریان بمبارانهای اخیر در شرق افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
طالبان میگویند دوشنبهشب هواپیماهای پاکستانی در ولایتهای خوست، پکتیکا و کنر بمباران انجام دادند که دستکم ده غیرنظامی کشته شدند؛ اما پاکستان این حملات را رد کرده است.
وزارت خارجۀ تاجیکستان: سه شهروند چین در مرز تاجیکستان و افغانستان کشته شدند
وزارت خارجۀ تاجیکستان گفته است که در نتیجۀ یک حمله در مرز تاجیکستان و افغانستان ناوقت چهارشنبه سه شهروند چین کشته شدند.
این وزارت در بیانیهای ادعا شده که این حمله از خاک افغانستان بر مرکز یک شرکت استخراج معادن طلا در ولایت ختلان در تاجیکستان صورت گرفته است.
حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است.
در بیانیه آمده است که این حمله با استفاده از «واسطۀ هوایی بیسرنشین» انجام شده است.
در ادامه گفته شده است که با وجود تلاشهای پیوستهٔ تاجیکستان برای تأمین امنیت و ایجاد فضای صلح و ثبات در مناطق مرزی میان تاجیکستان و افغانستان، اقدامات اخلالگرانهٔ گروههای جنایی مستقر در خاک افغانستان همچنان ادامه دارد.
در اعلامیه از مقامات طالبان خواسته شده است که تدابیر موثر برای تامین ثبات و امنیت در مرز میان این دو کشور روی دست بگیرند.
این در حالی است که یک هیئت حکومت طالبان به تاجیکستان رفته و با شمارى از مقامهای مرزی آن کشور دربارهٔ وضعیت امنیتی مرز میان افغانستان و تاجیکستان گفتوگو کرده.
این را وزارت داخلهٔ حکومت طالبان امروز در یک اعلامیه گفت و افزود که این هیئت به رهبری محمد اسماعیل غزنوی، والی بدخشان، با والی «کوهستان بدخشان» تاجیکستان نیز دیدار کرده.
تاجیکستان بارها دربارهٔ امنیت مرز خود با افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما در ماههای اخیر تماسهایش با مقامهای طالبان افزایش یافته است.
در ۱۵ نومبر امسال، هیئت متشکل از دیپلماتها و مقامات ارشد امنیتی تاجیکستان برای گفتوگو با مقامات طالبان وارد کابل شد.
رسانههای امریکا: مظنون تیراندازی به سربازان گارد ملی در کنار نیروهای امریکا در افغانستان خدمت کرده بود
رسانههای امریکا گزارش دادهاند مرد مظنون به تیراندازی به دو سرباز گارد ملی امریکا در نزدیکی قصر سفید، شهروند افغانستان بوده که در کنار نیروهای امریکایی در افغانستان خدمت کرده است.
شبکۀ انبیسی به نقل از یکی از بستگان مظنون و چند مقام تنفیذ قانون، این فرد را «رحمانالله لکنوال» ۲۹ ساله معرفی کرده است.
به گزارش انبیسی، لکنوال در سپتمبر ۲۰۲۱ به ایالات متحده رفت.
انبیسی گزارش داده است که لکنوال ده سال در اردوی افغانستان در حمایت از نیروهای عملیات ویژهٔ ایالات متحده خدمت کرده بود.
شبکۀ فاکس نیوز به نقل قول از جان رتکلیف، رئیس سازمان استخبارات مرکزی امریکا گزارش داد که لکنوال با نهادهای مختلف دولت ایالات متحده، بشمول ادارۀ استخبارات این کشور، همکاری میکرده است.
در تیراندازی روز چهارشنبه دو سرباز گارد ملی امریکا به شدت زخمی شدند.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه گفت مرد افغان که از طالبان فرار کرد بود مظنون این حادثه است و پس از تیراندازی در روز روشن در فاصلۀ دو بلاک از قصر سفید، بازداشت شده است.
رئیس جمهور ترمپ گفته است که این مظنون در سال ۲۰۲۱ «با همان پروازهای بدنام» وارد ایالات متحده شده بود.
اشاره ترمپ به پروازهای تخلیهٔ افغانهایی است که همزمان با خروج نیروهای امریکا و حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در حال فرار بودند.
سرپرست یوناما در مورد کشتار افراد ملکی در خوست و کنر ابراز تاسف کرد
جورجیت گانیون، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) در مورد کشتار افراد ملکی در خوست و کنر ابراز تاسف کرده است.
وزارت خارجۀ طالبان در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که خانم گانیون روز چهارشنبه(۲۶ نوامبر) در ملاقات با امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، روی ضرورت مصونیت افراد ملکی تاکید کرده است.
حکومت طالبان می گوید که در حملات هوایی پاکستان اخیر بر ولایات کنر، خوست و پکتیکا ۱۰ فرد ملکی کشته و ۸ تن دیگر زخمی شدهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته که در زمان مناسب به این حملات پاسخ خواهند داد.
اگرچه اردوی پاکستان دست داشتن در این حملات را رد کرده، اما جان اچکزی، سابق وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان، در ۲۵ نوامبر گفت که حملات اخیر بر افغانستان به مثابۀ انتقام در برابر حمله بر نیروهای اف. سی در پشاور، صورت گرفته است.
در حملۀ صبح دوشنبه بر یک پوسته پولیس سرحدی در پشاور، حداقل سه عسکر کشته و تعدادی هم زخمی شدند.
دو عسکر گارد ملی امریکا در نزدیک قصر سفید، در تیراندازی یک فرد مسلح زخمی شدند
دو عسکر گارد ملی امریکا در نزدیک قصر سفید، در اثر تیراندازی یک فرد مسلح زخمی شدند و رسانه های امریکایی فرد حمله کننده را افغان خوانده اند.
کاش پتل، رئیس ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا(اف بی آی) گفته که وضعیت هر دو زخمی وخیم است.
این حادثه روز چهارشنبه(۲۶ نوامبر) حوالی ساعت ۲:۱۵ بعد از ظهر به وقت محلی رخ داده در نزدیک یک ایستگاه مترو در واشنگتن رخ داده است.
کاش پتل حدود دو ساعت پس از حادثه، در صحبت با خبرنگاران این رویداد"یک اقدام بد خشونت بار" خواند.
موریل باوسر شاروال واشنگتن دی سی این رویداد را"یک اقدام هدفمند" خوانده گفته که فرد مظنون از سوی پولیس دستگیر شده است.
خبرگزاری رویترز از قول ان بی سی و سی بی اس، دو رسانه امریکایی گزارش داده که حمله کننده یک افغان بود و پس از زخمی شدن در اثر یک تیراندازی، دستگیر شده است.
نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد، حملات اخیر پاکستان را به شدت نکوهش کرد
نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد که کرسی آن در اختیار نمایندگان جمهوری مخلوع افغانستان قرار دارد، حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را نقض تمامیت ارضی این کشور، تخطی از منشور سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل خوانده و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا برای جلوگیری از تکرار این تخطیها اقدام کند.
در اعلامیۀ که روزسه شنبه(۲۵ نوامبر) از سوی نصیر احمد فایق، سرپرست این نمایندگی در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر شد، از پاکستان خواسته شده تا فوراً همچو حملات را متوقف کند.
در اعلامیه همچنین گفته شده که هدف قرار دادن افراد ملکی هرگز مبارزه با تروریزم نیست
براساس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، در حملات هوایی اخیر در ولایات خوست و کنر، حداقل ده فرد ملکی کشته شدند که بسیاری از قربانیان کودکان هستند.
حکومت طالبان ادعا کرده که جتهای جنگی پاکستان ناوقت دوشنبه ۲۴ نومبر ولایات خوست، کنر و پکتیکا را بمباران کردند.
اما اردوی پاکستان گفته که هیچ حملهای بر قلمرو افغانستان انجام نداده و ادعای حکومت طالبان را "بی اساس" خوانده است.
ریچارد بنیت: خشونت علیه زنان و دختران ناپذیرفتنی است
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، تاکید کرده است که خشونت علیه زنان و دختران ناپذیرفتنی است.
آقای بنیت سهشنبه، ۲۵ نومبر، در شبکۀ ایکس نوشت: «در افغانستان و در سراسر جهان، زنان و دختران در تمام تنوعشان شایستۀ عزت، حفاظت و برابری هستند.»
او افزوده است که دسترسی به عدالت امتیاز نه، بلکه حق است.
گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان ازدواجهای اجباری و زیرسن دختران را جنایت خوانده است.
روز جهانی محو خشونت علیه زنان، در حالی در سراسر جهان گرامیداشت میشود که طالبان حاکم بر افغانستان زنان و دختران را از آموزش و کار منع و محدودیتهای گسترده بر آنان وضع کردهاند.