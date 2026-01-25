خبر ها
هشدار از احتمال بارش برف و باران در ۲۱ ولایت افغانستان
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در ۲۱ ولایت افغانستان هشدار داده است.
این ریاست در خبرنامه ای روز یکشنبه (۵ دلو) گفت که ولایتهای نورستان ، کنر، بغلان ، پروان ، لوگر ، پکتیا ، پکتیکا ، میدان وردک ، بامیان ، غزنی ، زابل ، اروزگان ، دایکندی ، غور ، کندهار، هلمند ، نیمروز ، فراه ، هرات ، بادغیس و فاریاب امروز دوشنبه گواه برفباری نسبتاً سنگین ، باران شدید و باد های تُند خواهند بود.
میزان بارش باران در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۴۰ ملی متر و میزان بارش برف بین ۱۰ تا ۴۰ سانتی متر پیشبینی شده است.
این در حالی است که به تازگی ولایت های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت.
ارقام ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث طالبان نشان می دهد که در نتیجۀ بارش برف و باران از روز چهارشنبه به این طرف بیش از ۶۰ نفر جان باختند و اضافه از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدارش در جام آسیایی روز چهارشنبه با تیم عربستان سعودی رو به رو می شود
قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا روز چهارشنبه (۸ دلو) به مصاف تیم عربستان سعودی برود.
افغانستان در این جام در گروه چهارم با عربستان سعودی ، مالیزیا و ایران هم گروه است.
فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که ملی پوشان فوتسال این کشور پس از اجرای تمرینات در تایلند ، برای اشتراک در جام ملت های فوتسال آسیا روز یکشنبه به اندونیزیا رسیدند.
این جام با اشتراک شانزده تیم از ۷ تا ۱۸ دلو برگزار می شود.
تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در مرحلۀ دوم رقابت های جام جهانی امروز به مصاف تیم سریلانکا می رود
تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در مرحلۀ دوم رقابت های جام جهانی امروز دوشنبه (۶دلو) با تیم سریلانکا رو به رو می شود. انتظار می رود که این بازی ساعت ۱۲ ظهر به وقت کابل آغاز شود.
بر اساس اعلام بورد کریکت افغانستان ، ملی پوشان زیر۱۹ سال این کشور در دیدار بعدی روز جمعه به مصاف تیم ایرلند خواهند رفت.
تیم های سریلانکا و ایرلند در گروه الف حضور دارند.
تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در مرحلۀ گروهی رقابت های جام جهانی در گروه چهارم تیم های افریقای جنوبی ، ویست اندیز و تانزانیا را شکست داد و به مرحلۀ بعدی راه یافت.
در مرحلۀ پیشرو ، هر تیمی که بیشترین امتیاز را کسب کند ، جواز صعود به مرحلۀ نیمه نهایی جام جهانی را به دست خواهد آورد.
این جام به میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا راه اندازی شده است.
مجله تایم: احتمالاً بیش از ۳۰ هزار نفر در جریان اعتراض ها در ایران کشته شده اند
در حالی که ممنوعیت اینترنیت در ایران تا حد زیادی پابرجا است، گزارشهایی از افزایش آمار تلفات در اعتراضات اخیر این کشور منتشر شده است. ادارۀ نیت بلاکس که از دسترسی و اتصال اینترنت در جهان نظارت می کند روز یکشنبه (۵ دلو) گفت که توقف اینترنیت در ایران از ۴۰۰ ساعت گذشته است.
به گفتۀ این اداره ، افزایش موقتی اتصال اینترنیت در ایران ممکن است تصور نادرست را ایجاد کرده باشد که اینترنیت در مقیاس بزرگ دوباره احیا شده است.
در همین حال، گروه های حقوق بشر میگویند که ممنوعیت اینترنیت، توانایی معترضان را در سازماندهی و هماهنگی تضعیف کرده ، جریان اطلاعات را محدود ساخته و تأیید مستقلانۀ تلفات را دشوار کرده است.
گروه حقوق بشر موسوم به هرانا مستقر در ایالات متحده میگوید که آمار تلفات تایید شده به ۵۴۵۹ نفر رسیده است و مرگ ۱۷۰۳۱ تن دیگر هنوز تحت بررسی قرار دارند.
با این حال، مجلۀ تایم به نقل از دو مقام ارشد صحی ایران که با آنها صحبت کرده روز یکشنبه گزارش داد که آمار تلفات اعتراض ها در ایران ممکن است بیش از ۳۰ هزار نفر باشد.
به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی ، آمار تلفات این اعتراضات به دلیل سانسور شدید و قطع طولانی مدت اینترنیت نمی تواند به طور مستقل تأیید شود.
آمار تلفات منتشر شده توسط مجله تایم از آمار رسمی تلفات که از سوی شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام شده خیلی متفاوت است.
این شورا ، جان باختن ۳۱۱۷ نفر را در جریان اعتراضات در ایران تایید کرده است.
معاون سرمنشی ملل متحد در دیدار با مقام های طالبان خواستار لغو فوری محدودیت ها بر کار و آموزش زنان شد
رزمری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح دیدارش را از کابل روز یکشنبه (۵ دلو) به پایان رساند.
ملل متحد در اعلامیه ای دیروز گفت که خانم دیکارلو در این سفر با مقامهای حاکم در افغانستان، اعضای جامعۀ دیپلماتیک مقیم کابل و همچنان با زنان، نمایندگان جامعۀ مدنی و کارمندان زن در نهادهای ملل متحد دیدار کرد.
در اعلامیه آمده است که این مقام ارشد سازمان ملل متحد در ملاقات با مقام های حاکم در مورد محدودیت ها بر زنان افغان کارمند در دفاتر ملل متحد و همچنان در بارۀ محدودیت های گسترده بر تحصیل ، کار و زندگی عمومی زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو فوری این محدودیت ها شد.
در اعلامیه همچنان آمده است که خانم دیکارلو مقامهای حاکم را تشویق کرده تا بهگونۀ کامل در روند دوحه دخیل بمانند و به تعهدات بینالمللی خود توجه کنند ، تعهداتی که به گفتۀ ملل متحد، برای ادغام دوبارۀ افغانستان در جامعه جهانی ضروری است.
بر اساس اعلامیه ، هر دو طرف توافق کردند که به تعامل خود ادامه دهند.
آنتویوگوتیرش سرمنشی ملل متحد روند دوحه را در ماه می سال ۲۰۲۳ آغاز کرد و هدف آن هماهنگ ساختن روابط جامعه جهانی با افغانستان دانسته شده است.
رزمری دیکارلو روز شنبه به کابل رسید و با امیرخان متقی وزیر خارجه و سراج الدین حقانی وزیر داخلۀ طالبان به طور جداگانه دیدار کرد.
یک فعال برجستۀ حقوق بشر در پاکستان و همسرش به ۱۰ سال زندان محکوم شدند
محکمهای در پاکستان، ایمان زینب مزاری، وکیل مدافع و فعال برجستۀ حقوق بشر و همسرش را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
خانم مزاری و همسرش، هادی علی چته، که او نیز وکیل مدافع است، از منتقدان صریح اردوی پاکستان هستند.
طبق اسناد محکمه، آنها به سه اتهام، از جمله تروریسم آنلاین یا سایبری و انتشار عمدی اطلاعات نادرست، محکوم شدند.
محکمه دیروز در بیانیهای اعلام کرد که خانم مزاری محتوای بسیار توهینآمیزی را در صفحۀ ایکس خود منتشر میکرده است. در این بیانیه آمده است که او و همسرش باید ۱۰ سال در زندان بمانند.
حکم محکمه یک روز پس از آن صادر شد که پولیس این زوج را در حالی که برای جلسۀ محکمه در مورد پروندهشان به اسلام آباد میرفتند، بازداشت کرد.
خانم مزاری وکیل مدافع پناهندگان افغان که توسط دولت پاکستان مورد آزار و اذیت قرار میگرفتند و کسانی که در پاکستان به کفرگویی متهم بودند، بود.
معاون سرمنشی ملل متحد با سراجالدین حقانی دیدار کرد
روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور صلح و سیاست که به افغانستان سفر کرده، مشغول دیدار با مقامهای حکومت طالبان است.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان امروز (یکشنبه، ۵ دلو) در صفحۀ ایکس خود نوشته که بانو دیکارلو و هیئت همراهش با سراجالدین حقانی، وزیر داخلۀ طالبان دیدار و در مورد گسترش تعامل بین افغانستان و جامعۀ بینالمللی و سایر مسائل گفتوگو کردند.
او افزوده که دو طرف همچنین در مورد مبارزه با مواد مخدر، ثبات اقتصادی افغانستان، لغو تحریمها علیۀ بخش خصوصی افغانستان و گسترش همکاری در روند کمکهای بشردوستانه تحت رهبری ملل متحد گفتوگو کردند.
خانم دیکارلو که دیروز وارد کابل شد، در مورد این دیدار اظهار نظری نکرده، اما استیفن دوجاریک، سخنگوی ملل متحد پیش از این گفته بود که در این سفر با برخی از رهبران طالبان دیدار خواهد کرد.
به گفتۀ او، هدف از این دیدار پیگیری روند دوحه است.
این روند در ماه می سال ۲۰۲۳ از سوی انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد آغاز شد.
دو نشست قبلی این روند، بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان، حقوق زنان و کمکهای بشردوستانه متمرکز بود.
پایان بدون توافق مذاکرات صلح روسیه و اوکراین
در مذاکرات دو روزۀ صلح روسیه و اوکراین در ابوظبی توافقی حاصل نشد، اما تأکید شد که مذاکرات ادامه مییابد.
مذاکرات صلح با میانجیگری امریکا میان روسیه و اوکراین که طی دو روز در ابوظبی برگزار شد، روز شنبه چهارم دلو بدون دستیابی به توافق مشخص به پایان رسید، اما مقامهای دو طرف و میانجیها از آمادگی برای ادامۀ گفتوگوها خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان مسکو و کییف پس از دور دوم گفتوگوها اعلام کردند اگرچه توافقی حاصل نشده، اما درهای دیپلوماسی همچنان باز است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین گفت تمرکز اصلی مذاکرات بر "چارچوبهای احتمالی برای پایان دادن به جنگ" بوده و افزود طرفها قرار است نتایج رایزنیها را به پایتختهای خود منتقل کنند و برای گامهای بعدی با رهبرانشان هماهنگ شوند.
زلنسکی همچنین گفت که نشستهای بعدی میتواند هفته آینده از سر گرفته شود.
در همین حال، یک مقام دولت امارات متحدۀ عربی اعلام کرد که در این گفتوگوها تماس مستقیم میان نمایندگان روسیه و اوکراین برقرار بوده و بخشهایی از طرح صلح پیشنهادی امریکا مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشبینیها از برفباریهای سنگین در بخشهای وسیعی از شرق افغانستان
پیشبینی میشود که تا روز چهارشنبه در بخشهای وسیعی از شرق افغانستان برفباری سنگین رخ دهد.
ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان ناوقت روز شنبه، چهارم دلو در بیانیهای در صفحۀ ایکس خود، با استناد به ادارههای هواشناسی بینالمللی، اعلام کرد که تا ۸ دلو در برخی از ولایتهای کشور بارش متوسطی رخ خواهد داد، اما بخشهای وسیعی از شرق، گواه برفباری سنگین خواهند بود.
در این بیانیه از مردم خواسته شده است که برای سیل و بارش برف سنگین آماده باشند.
ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان همچنین پیشبینی میکند که هوا در روزهای ابتدایی این هفته بسیار سرد شود و به مردم توصیه کرده که اقدامات لازم را برای جلوگیری از بیماریهای مرتبط با سرما، به ویژه برای کودکان و سالمندان، روی دست گیرند.
طبق آمار این اداره، از چهارشنبۀ هفتۀ گذشته تا روز شنبه بیش از ۶۰ نفر جان خود را از دست دادهاند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدهاند و همچنان ۴۵۸ خانه به دلیل بارش برف سنگین در ولایتهای مختلف به طور جزئی یا کامل تخریب شدهاند.
ترمپ: سربازان بریتانیایی در جمع رزمندگان عالی در افغانستان بودند
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، پس از مواجهه با انتقادات شدید به دلیل اظهاراتش در مورد ماموریت ۲۰ سالۀ ناتو به رهبری امریکا در افغانستان، از برخی اظهارات خود عقبنشینی کرد.
ترمپ هفتۀ گذشته در گفتوگو با فاکس نیوز گفت که نیروهای غیرامریکایی ناتو در پشت خطوط مقدم جنگ افغانستان بودند.
پس از آنکه صدر اعظم بریتانیا و دیگر مقامات این اظهارات را محکوم کردند، آقای ترمپ روز شنبه از نقش بریتانیا در افغانستان تمجید کرد. او گفت که "سربازان بزرگ و شجاع" بریتانیا همیشه در کنار ایالات متحده خواهند بود.
ترمپ گفت که ۴۵۷ سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدهاند و بسیاری دیگر به شدت زخمی شدهاند و آنان در جمع رزمندگان عالی بودند. اما همزمان با اظهارات ترمپ، سخنگوی دولت بریتانیا گفت که کایر استارمر، صدر اعظم این کشور در یک تماس تیلیفونی در مورد این موضوع با رئیس جمهور امریکا صحبت کرده است.
از سوی دیگر، صدر اعظمهای استرالیا، ایتالیا، دنمارک و پولند، وزیر دفاع جرمنی و مقامات سایر اعضای ناتو و متحدانش نیز به شدت از اظهارات ترمپ در مورد نقش آنها در جنگ افغانستان انتقاد کردهاند.