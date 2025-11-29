وزارت خارجه امريکا پس از حمله يک شهروند افغان متهم به تيراندازی به دو سرباز گارد ملی در واشنگتن دی سی، اعلام کرد که صدور ويزه برای دارندگان پاسپورت افغانستان «فورا» متوقف شده است.

در اعلاميه ای که روز شنبه ۲۹ نوامبر در صفحه اکس «تويیتر سابق» اين وزارت منتشر شده، آمده است که تمام اقدامات لازم برای حفاظت امنيت ملی و مصونيت عامه ايالات متحده اتخاذ می شود.

در اعلاميه گفته نشده که توقف صدور ويزه امريکا برای دارندگان پاسپورتهای افغانستان موقتی است يا دايمي و يا تا چه زماني ادامه خواهد داشت.

در اين حال در وب سايت اداره امور قنسولی وزارت خارجه ايالات متحده همچنان آمده که صدور ويزه براي دارندگان پاسپورت افغانستان از تاريخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمده و شامل ويزه های (اس ای وی) افغانها نيز می شود.

در اعلاميه نشرشده در اين مورد ياداوری شده که متقاضيان واجد شرايط (Chief of Mission Approval) هنوز می توانند مدارک خود را تا تاريخ ۳۱ دسمبر ۲۰۲۵ ارسال کنند.

اقدام امريکا مبنی بر توقف صدور ويزه برای دارندگان پاسپورتهای افغانستان سبب نگرانی بسياری از دارندگان پرونده های مهاجرت امريکا شده که در حال حاضر در پاکستان بسر می برند.

يک دارنده پرونده «اس اي وی» مقيم اسلام اباد پاکستان می گويد که با خانواده سه نفره اش از چهار سال به اين سو منتظر دريافت ويزه امريکا است.

او که به دليل حساسيت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغيير صدا روز شنبه ۲۹ نوامبر به راديو ازادی گفت که بخاطر اعمال خلاف قانون يک افغان نبايد همه افغانها مجازات شوند.

تاخير در پرونده هاي کيس داران بخاطري نگران کننده است که ما در حال حاضر با سرنوشت نامعلومي در پاکستان روبرو هستيم و اين داستان بي سرنوشتي از اين به بعد فقط طولاني تر خواهد شد.

يک افغان ديگر که او نيز پرونده مهاجرت به امريکا را دارد و در پاکستان ساکن است تاکيد مي کند که جرم عمل فردي است و امريکا بايد مشکلات متعهدان قبلي خود را نادیده نگیرد.

او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو ازادی گفت:

«وقوع رویداد امنیتی توسط یک فرد افغان یک عمل فردی است. اگر مجازات داده شود باید به همان شخص داده شود. به تعویق انداختن پرونده های همه کیس داران بخاطر یک فرد یک تصمیم نادرست و ظلم در حق متحدان افغان است.»

در همین حال، «افغان ایوک» سازمان حامی پناهندگان افغان در امریکا، در اعلامیه ای تصمیم توقف صدور ویزه امریکا برای افغانها را تلاش غیرقانونی برای متوقف کردن برنامه ویزه ویژه مهاجران افغان (SIV) خوانده است.

در اعلامیه ای که روز شنبه ۲۹ نوامبر در شبکه اکس این نهاد منتشر شده آمده است:

«استفاده از اقدام یک فرد خشونت ورز به عنوان توجیه، یک جامعه کامل و نیز سربازانی را که در کنار آنها خدمت کرده اند، مجازات می کند.»

افغان ایوک افزوده که در کنار متحدان خود می ایستد و اجازه نخواهد داد این اقدام بدون اعتراض باقی بماند.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که روز چهارشنبه ۲۷ نوامبر یک شهروند افغان متهم شد که بر دو سرباز گارد ملی در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی حمله کرده است که در نتیجه آن یک سرباز در شفاخانه جان باخت و یک سرباز دیگر در وضعیت وخیم بستری است.

رسانه های امریکایی گزارش داده اند که مهاجم مظنون، رحمان الله لکنوال نام دارد که در سال ۲۰۲۱ به این کشور منتقل شده است.

این رویداد خشم مقامهای امریکایی از جمله رئیس جمهور را برانگیخته و او پس از این حادثه محدودیتهای شدیدی را بر پناهجویان اعلام کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که مهاجرت به ایالات متحده را از «تمام کشورهای جهان سوم» به طور دایمی متوقف می کند.

اداره شهروندی و خدمات مهاجرت ایالات متحده (USCIS) روز جمعه ۲۸ نوامبر اعلام کرد که «گرین کارت های» صادر شده برای افرادی که از ۱۹ کشور به امریکا مهاجرت کرده اند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. افغانستان نیز در میان این کشورهاست.

تصمیم توقف صدور ویزه برای افغانها در حالی اتخاذ می شود که هنوز هزاران افغان منتظر دریافت ویزه امریکا در کشورهای سوم، از جمله پاکستان، بسر می برند.

این افغانها که با تهدید اخراج اجباری از پاکستان روبرو هستند، می گویند اگر به افغانستان بازگردانده شوند، جانشان در خطر خواهد بود.

در میان این افغانها، همکاران پیشین نیروهای امریکایی، سربازان حکومت جمهوری پیشین، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و شمار زیادی افراد دیگر که تعدادشان به هزاران تن می رسد، شامل اند.