جوزف اَدلو، رئیس ادارهٔ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا، ناوقت روز پنجشنبه «۲۷ نوامبر» در صفحه اکس "تویتر سابق" خود نوشته است که این تصمیم را پس از این رویداد و به دستور دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا، اتخاذ کردهاست.
جوزوف ادلو نوشته که این بازنگری شامل تمام دارندهگان "گرینکارت" از کشورهایی خواهد بود که از سوی حکومت ترامپ به عنوان "کشورهای مورد نگرانی" معرفی شده بودند.
هرچند ازین کشورها نام برده نشده، اما شامل کشورهایی میشوند که در ماه جون امسال از سوی رئیس جمهور ترمپ، ورود شهروندانشان به این کشور ممنوع شده بود
این کشورها شامل شهروندان افغانستان، کیوبا، هائیتی، ایران، سومالیا و ونزوئلا بودند.
این اقدام شماری از افغانهای بدون اسناد، دارندهگان گرینکارت و افغانهایی که در انتظار انتقالشان به امریکا بودند، را به شدت نگران کردهاست.
یکی از افغانها ساکن شهر کرولیس در ایالت اورگن امریکا که نخواست به دلیل حساسیت موضوع ناماش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در نوامبر ۲۰۲۴ همراه خانواده شش نفرهاش از طریق برنامه اسکان مجدد وارد امریکا شده و هنوز مدارک اقامت دایمی دریافت نکردهاست:
"متأسفانه هنوز هیچ اسنادی نگرفتهایم. پس از این حادثه خیلی نگران شدهایم، چون تا هنوز گرینکارت خود را بدست نیاوردیم و حتی حمایت غذایی هم نداریم. وقتی بیرون میرویم، با نگاه متفاوت امریکاییها روبهرو میشویم که شرمآور است و این خود آغاز آسیبپذیری ماست. میترسیم پس از این نفرت نسبت به پناهندهگان بیشتر شود و خدماتی که نیاز داریم کاهش پیدا کند. این وضعیت مانند ما افرادی را که تازه وارد امریکا شدهاند به شدت تحت تاثیر قرار دادهاست."
مشعل شیرالله قیومی، یک افغان ساکن ایالت نبراسکای امریکا که در سال ۲۰۲۱ به طور قانونی وارد امریکا شده و با نیروهای امریکایی همکاری کرده و گرینکارت هم دارد، هرچند بازنگری گرینکارتها را نگرانکننده نمیداند، اما آن را ضیاع وقت و سبب ایجاد مشکلات اجتماعی میخواند:
"جرم فردی است، همه افغانها یکسان نیستند.افکار متفاوت دارند، اکثر کسانیکه اینجا آورده شدهاند، بخاطری است که با امریکا کار کردهاند. همه از بررسیها گذشته ایم. اگر مدارک ما را دوباره بررسی کنند، من آمادهام، چون در افغانستان با آنها کار کردهایم و اسناد داریم، اما نگرانی این است که این کار ضیاع وقت است، چون همه پروسس شده ایم و ماهها منتظر بودهایم. نگرانی دیگر این است که روند ورود دیگر افغانها متوقف شده که برای ما نگرانکننده است، چون بسیاری از خواهران و برادران ما در کشورهای دیگر گیر ماندهاند."
ادارهٔ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا "یو اس سی آی اس" همچنان با اعلام تطبیق دستورالعمل امنیتی جدید گفته است که روند بررسی پروندههای تمام افغانهایی را متوقف کرده که شامل برنامه اسکان مجدد بودند.
در اعلامیه به نقل از ادلو تأکید شده که "حفاظت از امریکا و مردم امریکا اولویت مطلق است."
این اداره اعلام کرده که دستورالعمل یاد شده از "۲۷ نوامبر ۲۰۲۵" فوراً قابل اجراست و برای درخواستهایی قابل تطبیق است که پس از این تاریخ در حال ثبت یا انتظار بررسی باشند.
دونالد ترمپ روز جمعه "۲۸ نوامبر" نیز در بیانیهای که در صفحه اکس "تویتر سابق" خود منتشر کرده، اعلام کرده که ایالات متحده روند پذیرش مهاجران را از تمام کشورهای "جهان سوم" بهطور دایمی متوقف خواهد کرد.
اقدامات تازۀ ایالات متحده امریکا، افغانهایی را که چهار سال است در کشورهای سوم در شرایط سخت منتظر بررسی پروندههایشان بودهاند "بهشدت نگران و ناامید" کردهاست.
یک افغان که در پاکستان زندهگی میکند و پرونده مهاجرت "پی ۲" امریکا را دارد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
تصمیم ترمپ که روند ورود ما را متوقف کرد، غیر قابل باور است، شوکه شدهایم. بعد از چهار سال انتظار با سرنوشتی مبهم روبهرو هستیم
از طرفی هم، کشور میزبان "پاکستان" سیاستهای سختگیرانه علیه پناهندهگان اتخاذ کردهاست. ما ۲۰ سال برای اهداف امریکا کار کردیم، اما امروز کاملاً ناامید شدیم. امکان بازگشت هم نداریم، چون در افغانستان بیش از پیش با شکنجه، آزار و حتی انتقام طالبان روبهرو خواهیم شد."
این درحالیست که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت پنجشنبه شب در مراسم "شکرگزاری" اعلام کرد که یکی از دو سرباز زخمی شده گارد ملی در شفاخانه جان باخته است.
کاش پتل رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا "افبیآی" همچنان روز پنجشنبه به رسانهها گفت که تلاشها برای جمعآوری شواهد بعد از حادثه آغاز شده، با شاهدان مصاحبه صورت گرفته و اسلحه استفاده شده توسط مظنون برای تحلیل به یک لابراتوار فرستاده شدهاست.
پتیل گفت که آنها همچنان با اقارب رحمانالله لکنوال، فرد مظنون افغان، در سندیاگو صحبت کردهاند.
جان راتکلیف، رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا "سیآیای" روز چهارشنبه گفت که لکنوال پیش ازین با این سازمان در کندهار کار کردهاست.
این تصمیمات در حالی اتخاذ میشود که پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، هزاران افغان که طی ۲۰ سال با امریکا همکاری کرده بودند، به امریکا منتقل شدهاند، اما هنوز مدارک کامل اقامتی نگرفته اند و هزاران نفر دیگر در کشورهای سوم در شرایط دشوار و با خطر اخراج، در انتظار انتقال به امریکا و در وضعیت نامعلوم بهسر میبرند.