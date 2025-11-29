لینک‌های قابل دسترسی

شنبه ۸ قوس ۱۴۰۴

جهان

پاپ لئو برای نخستین‌بار به عبادتگاه مسلمانان رفت

نخستین حضور پاپ لئو در مسجدی در استانبول
نخستین حضور پاپ لئو در مسجدی در استانبول

پاپ لئو چهاردهم رهبر مسیحیان کاتولیک امروز شنبه ۸ قوس در جریان سفر چهارروزه‌اش به ترکیه، به مسجد مشهور استانبول رفت.

خبرگزاری رویترز نوشته است که لئو هنگام ورود به مسجد، برای احترام کفش‌هایش را از پا درآورد، اما نماز نخواند.

این نخستین سفر پاپ لئو به‌عنوان رهبر مسیحیان کاتولیک به عبادتگاه مسلمانان به شمار می‌رود.

لئو حدود بیست دقیقه از این مسجد استانبول گنجایش حدود ده هزار نمازگزار را دارد، دیدار کرد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

در حملۀ روسیه به پایتخت اوکراین یک تن کشته و هفت تن زحمی شدند

آرشیف
آرشیف

مقام های اوکراین می گویند که در حمله طیاره های بی سرنشین روسیه به کییف پایتخت یک تن کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس این حمله صبح زود روز شنبه 29 نومبر صورت گرفته است.

به گفتۀ خبرنگاران فرانس پرس، حوالی نیمه‌شب انفجارهای بلندی در شهر شنیده شد و مقام‌ها گفتند که نیروهای دافع هوا در حال پاسخ‌گویی بودند.

ویتالی کلیچکو شاروال شهر هشدار داد که مردم در جریان حمله در پناهگاه‌ها بمانند.

او گفت ساختمان‌های رهایشی در چندین ناحیه و همچنین وسایط نقلیه آسیب دیده‌اند.اوایل همین هفته، طیارات و راکت‌های روسیه در جریان شب بر کییف حمله کردند که در نتیجه آن هفت نفر کشته شدند.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌های دیپلوماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین ادامه دارد.

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه"۲۵ نومبر" در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در طرح ۲۸ ماده‌ای صلح که توسط ایالات متحدۀ امریکا تهیه شده از سوی ایالات متحده و اوکراین تجدید نظر شده، فقط چند نکته اختلاف نظر، باقی مانده است.

کرملین روز جمعه تأیید کرد که روسیه این طرح را دریافت کرده و هفته آینده درباره آن گفت‌وگو خواهد کرد.

جنگ جاری در اوکراین به حیث خونین‌ترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی می‌شود و با تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد.

ادامه خبر ...

اتهامات تازه بر متهم تیر اندازی بر دو گارد ملی قصر سفید

آرشیف
آرشیف

جینین پیرو، سارنوال ایالات متحده برای واشنگتن دی‌سی، روز جمعه اعلام کرد که بر ضد فردی که مقام‌ها می‌گویند دو سرباز گارد ملی را به ضرب گلوله زخمی کرده بود، اتهامات تازه وارد شده است.

به گفتۀ پیرو، اکنون بر این فرد اتهام قتل درجه اول وارد شده است.

این اعلام پس از آن صورت گرفت که یکی از سربازان زخمی پس از تحمل جراحات شدید، جان باخت.

سارا بکستروم‌، متخصص ۲۰ ساله، و اندرو وولف ۲۴ ساله پس از تیراندازی روز چهارشنبه بعدازظهر در وضعیت بحرانی به شفاخانه منتقل شده بودند.

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، شام پنجشنبه تایید کرد که بکستروم جان داده است.

شخص متهم در این حمله یک مهاجر افغان به نام رحمان‌الله لکڼوال، ۲۹ ساله، معرفی شده که گفته شده است در سال ۲۰۲۱ از طریق برنامهٔ ویژهٔ اسکان دوباره به امریکا رسیده بود.

سارنوال پیرو گفت که اکنون شش اتهام بر ضد تیرانداز وارد شده است: یک مورد قتل درجه اول، سه مورد حمل سلاح حین ارتکاب جرم، و دو مورد دیگر حملۀ عمدی منجر به قتل.


ادامه خبر ...

در حملۀ تازه اردوی اسرائیل در جنوب سوریه، ۱۳ تن کشته شدند

آرشیف
آرشیف

اردوی اسرائیل روز جمعه "۷ قوس" گفت که هدف عملیات در جنوب سوریه، در قریۀ "بیت جَن"، «بازداشت اعضای یک گروه ملیشه» بوده است.

پس از آنکه حکومت بشار اسد سقوط کرد و او به روسیه پناه برد، اسرائیل صدها عملیات کوچک و بزرگ نظامی را در خاک سوریه انجام داده است.

رسانه‌ها و مقامات سوری حملۀ روز جمعه را مرگبارترین حملات خوانده‌اند.

وزارت صحت سوریه اعلام کرده است در این حمله ۱۳ نفر کشته و ۲۴ تن دیگر زخمی شدند.

همچنان در تبادلۀ آتش، شش سرباز اسرائیلی نیز به‌شدت زخمی شده‌اند.

ادامه خبر ...

هند ۷۳ تُن ادویۀ و تجهیزات طبی را به کابل فرستاده است

هند یک مقدار دوا و تجهیزات لازم برای ارائۀ خدمات صحی عاجل را به افغانستان فرستاد.

رندهیر جیس وال(Randhir Jaiswal) سخنگوی وزارت امور خارجۀ هند امروز(28 نوامبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که حکومت این کشور ۷۳ تُن ادویۀ نجات‌بخش، واکسین و تجهیزات مورد ضرورت برای تأمین نیازهای عاجل طبی را به کابل، تحویل داده است.

به گفتۀ جیس وال، حمایت بی‌دریغ هند از مردم افغانستان ادامه دارد.

بعد از تنش های اخیر بین حکومت طالبان و پاکستان، ظاهراً روابط هند با کابل نزدیکتر شده است.

ادامه خبر ...

پارلمان اروپا نام امارات را از قطعنامه خود در مورد پایان دادن به جنگ داخلی سودان، حذف کرد

آرشیف، پارلمان اروپا
آرشیف، پارلمان اروپا

پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که برای پایان دادن به جنگ داخلی سودان تصویب کرده، هیچ اشاره‌ای به نقش احتمالی امارات متحده عربی نکرده است.

به گفتهٔ منابع در پارلمان اروپا، حزب مردم اروپا (EPP) پس از تلاش‌های دولت امارات، هر گونه اشاره به این کشور را از متن حذف کرده است.

گفته می‌شود لانا نسیبه، مشاور وزیر خارجهٔ امارات، در جریان نشست‌های این هفتهٔ استراسبورگ فعالانه تلاش کرده تا نام امارات از قطعنامه حذف شود.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که در گزارش افشا شدهٔ کارشناسان سازمان ملل، که در ماه اپریل امسال منتشر شده بود، ادعا شده بود که سلاح‌های پیشرفته به دارفور از طریق امارات و چاد قاچاق شده است، اقدامی که نقض آشکار ممنوعیت تسلیحاتی سازمان ملل خوانده شده بود.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش جداگانه‌ای که در ماه می منتشر کرد، ادعا کرده بود که سلاح‌های چینی که امارات دوباره صادر کرده و در خرطوم ضبط شده‌اند، در دارفور مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

امارات متحده عربی این اتهامات را رد کرده است.

ادامه خبر ...

شمار قربانیان آتش‌سوزی هانگ کانگ به ۱۲۸ نفر رسید

آتش سوزی در هانگ کانگ
آتش سوزی در هانگ کانگ

شمار قربانیان آتش‌سوزی هانگ کانگ به ۱۲۸ نفر رسیده و حدود ۲۰۰ نفر همچنان ناپدید هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این خبر را رئیس امنیتی شهر روز جمعه ۲۸ نومبر اعلام کرد.

آتش‌سوزی در ساختمان "وانگ فوک کورت" که شامل هشت برج ۳۲ طبقه در منطقه شمالی تای پو است، عصر چهارشنبه آغاز شد و به سرعت گسترش یافت.

کریس تانگ، رئیس امنیت هنگ کنگ، در یک نشست خبری گفت که آنها احتمال یافتن اجساد بیشتر را رد نمی کنند، چون ممکن است هنگام ورود پولیس برای تحقیقات دقیق، اجساد دیگری پیدا شوند.

او افزود که تنها ۳۹ نفر از ۱۲۸ قربانی تاکنون شناسایی شده‌اند.

تانگ همچنین گفت که زنگ‌های هشدار آتش‌سوزی در این مجتمع به‌درستی کار نمی‌کردند.

او افزود که عملیات نجات اکنون پایان یافته و دست‌کم ۷۹ نفر، از جمله ۱۲ آتش‌نشان، زخمی شده‌اند.

این ساختمان مسکونی که بیش از ۴۶۰۰ نفر در آن زندگی می‌کنند، به‌دلیل کارهای بازسازی با پوشش‌های سبزرنگ احاطه شده بود.

پولیس گفته است که سه مقام شرکت ساختمانی را به اتهام قتل غیرعمد بازداشت کرده‌اند.

ادامه خبر ...

کرملین: طرح ۲۸ ماده‌ای صلح امریکا برای اوکراین را دریافت کردیم و هفته آینده درباره آن گفت‌وگو خواهیم کرد

آرشیف، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین
آرشیف، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین

کرملین روز جمعه تأیید کرد که روسیه " طرح ۲۸ ماده‌ای صلح ایالات متحدۀ امریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را که از سوی امریکا و اوکراین تجدید نظر شده دریافت کرده و هفته آینده درباره آن گفت‌وگو خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز پنجشنبه گفت که پیش‌نویس کلی پیشنهادهای صلح که توسط ایالات متحده و اوکراین در ژنیو مورد بحث قرار گرفته، می‌تواند مبنای توافق‌های آینده برای پایان دادن به این درگیری باشد، اما اگر چنین نشود، روسیه به جنگ ادامه خواهد داد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت: "بله، این جزئیات به ما ارائه شده‌اند و هفته آینده بحث‌هایی در مسکو انجام خواهد شد."

قرار است استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا، هفته آینده برای گفت‌وگو با پوتین درباره این طرح به مسکو سفر کند.

وقتی از پسکوف پرسیده شد این مذاکرات دقیقاً چه زمانی برگزار می‌شود، گفت کرملین زمان آن را به خبرنگاران اطلاع خواهد داد.

ادامه خبر ...

ترمپ روند پذیرش مهاجران را از تمام "کشورهای جهان سوم" به‌طور "دایمی" متوقف خواهد کرد

آرشیف، دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا
آرشیف، دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده روند پذیرش مهاجران را از تمام کشورهای که او "جهان سوم" نامید به‌طور "دایمی" متوقف خواهد کرد.

او نام هیچ کشوری را مشخص نکرده و توضیح نداده که تعریفش از "ممنوعیت دائمی" چیست؟

این اعلام پس از آن صورت گرفت که یک مهاجر افغان یک روز پیش، در واشنگتن دی‌سی بر دو عضو گارد ملی تیراندازی کرد.

ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که مهاجرت از کشورهای جهان سوم باید متوقف شود و روند میلیون‌ها افراد غیرقانونی داخل‌شده که به گفتهٔ او رئیس‌جمهور پیشین، جو بایدن، اجازهٔ آن را داده بود، باید پایان یابد.

او همچنان گفته است که هرکسی که برای کشور فایدهٔ خالص نداشته باشد یا توان دوست‌داشتن این وطن را نداشته باشد، باید اخراج شود.

هنوز روشن نیست که ترامپ روند مهاجرت را چگونه متوقف خواهد کرد، زیرا بسیاری از اقدامات قبلی او برای محدود کردن مهاجرت، با چالش‌های حقوقی روبه‌رو شده بودند.

ادامه خبر ...

سفارت چین در تاجیکستان، کشته‌شدن سه شهروند خود را به شدت محکوم کرد

آرشیف
آرشیف

این سفارت روز جمعه ۲۸ نومبردر یک اعلامیه گفت که از تاجیکستان می‌خواهد مقام‌های مربوطه را تشویق کند تا دربارهٔ این حمله در ولسوالی شمس‌الدین شاهینِ ولایت ختلان تحقیق کامل انجام دهند و عاملان آن را به سختی مجازات کنند.

وزارت خارجهٔ تاجیکستان روز پنجشنبه گفت که بر کارگران چینی، جنایتکارانی که از افغانستان آمده بودند حمله کرده‌اند.

بعداً دیگر مقام‌های تاجیک گفتند که کارگران چینی در نتیجهٔ حملهٔ یک طیارهٔ بی‌ پیلوت کشته شده‌اند.

ادامه خبر ...

