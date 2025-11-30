اتحادیهٔ اروپا بار دیگر بر اهمیت آموزش زنان و دختران افغان تأکید کرد

این اتحادیه روز شنبه، ۲۹ نوامبر، در شبکهٔ ایکس خود نوشته است که در کمپاین OrangeTheWorld، بر پشتیبانی دوامدار از آموزش زنان و دختران افغان تأکید می‌کند.

این کمپاین هر سال از سوی بخش زنان ملل متحد (UN Women) راه‌اندازی می‌شود و هدف آن افزایش آگاهی عمومی دربارهٔ خشونت‌های جنسیتی، بسیج جامعهٔ جهانی و تشویق حکومت‌ها و نهادها به اقدام عملی برای محافظت از زنان و دختران است.

اتحادیۀ اروپا، آموزش برای همه را کلید کاهش آسیب‌پذیری و ساختن آینده‌ای باثبات‌تر و عاری از خشونت خوانده است.

این در حالیست که زنان و دختران افغان، به دلیل محدودیت‌های طالبان، از بیش از چهار سال به این سو از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم‌اند.

شماری از دختران محروم از آموزش می‌گویند که تنها صحبت و اعلامیه کافی نیست و عدم اقدامات عملی و ملموس، آیندهٔ آنان و نسل‌های بعدی در افغانستان را به خطر می‌اندازد.

یکی از دختران محروم از تحصیلات عالی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:

"اگر زمینهٔ تحصیل فراهم نشود، نسل‌های ما بی‌سواد خواهند ماند و در افغانستان هیچ پیشرفتی صورت نخواهد گرفت، چون به واسطهٔ یک مادر، یک نسل تربیه و تعلیم خوب دریافت می‌کند. پس اگر زنان افغان از آموزش محروم شوند، این یک بحران بزرگ برای افغانستان خواهد بود."

یکی دیگر از دختران که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به دلیل محدودیت‌های طالبان از رفتن به مکتب بازمانده است، به رادیو آزادی گفت:

در کنار این پیام‌ها، ما به اقدامات عملی نیز نیاز داریم.

"به عنوان یک دختر افغان، احساس می‌کنم که تنها صحبت کردن و کمپاین کردن کافی نیست. در کنار این پیام‌ها، ما به اقدامات عملی نیز نیاز داریم، اقداماتی مانند ایجاد بورسیه‌های بیشتر و مشخص برای دختران افغان و ساده‌سازی روند ویزهٔ تحصیلی."

برخی عالمان دینی نیز می‌گویند که محدودیت‌های فزایندهٔ حکومت طالبان در بخش آموزش دختران، نشان‌دهندهٔ آغاز یک بحران گسترده و طولانی‌مدت غیرقابل جبران در افغانستان است.

فضل‌الهادی وزین، یکی از عالمان دینی و فعال حق آموزش به رادیو آزادی گفت:

"توسعه و رفاه هر کشور و ملت به تعلیم و تربیه مربوط می‌شود. دروازه‌های پیشرفت و ترقی اگر به روی شهروندان باز باشد، آیندهٔ مردم آن سرزمین روشن و درخشان است. امروزه که دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها به روی نیمی از جامعهٔ افغان مسدود است، این یک بحران و فاجعه جبران‌ناپذیر است."

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، آموزش دختران را محدود کرده‌اند، اما همواره در داخل حکومت آنان بر سر این موضوع دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته است.

به تازگی، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به تاریخ ۴ قوس در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که در موضوع آموزش دختران، مخالفت‌هایی در میان حکومت طالبان وجود دارد.

با این حال، او افزود که امیدوار است در حوزهٔ آموزش زنان در افغانستان تغییراتی رخ دهد.

محدودیت طالبان بر آموزش دختران با واکنش‌های گستردهٔ داخلی و جهانی روبه‌رو شده و بارها از آنان خواسته شده تا این محدودیت را بردارند، اما طالبان که ادعا می‌کنند حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کرده‌اند، تاکنون موضع خود را تغییر نداده‌اند.