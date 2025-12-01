زمستان، فصل بیکاری و دشوار برای کاگران

اما او در صحبت با رادیو آزادی گفت که با فرارسیدن زمستان و سرد شدن هوا، کارهای ساختمانی در بیشتر ولسوالی‌ها و ولایت‌ها متوقف می‌شود و او و سایر همکارانش بیکار شده و با مشکلات سخت اقتصادی روبه‌رو می‌شود:

با آمدن زمستان، کارهای ما کاملاً متوقف است به برخی نیازهای خانواده می‌توانم برسیم، اما نه به اکثرشان، حیران مانده‌ام که چه کنم

خواست ما این است که برای ما کاری پیدا کنند تا مصروف شویم. همه‌چیز به‌جای خود، ما حتی حیران مانده‌ایم که لباس زمستانی را چگونه فراهم کنیم."

عابد می‌گوید که پیش از این، درآمد روزانهٔ او در بخش سمنت‌کاری ۳۵۰ افغانی بود.

لطیف، باشندهٔ ولسوالی زنده‌جان ولایت هرات، ۶۰ ساله و سرپرست یک خانوادهٔ ۱۶ نفره است، او ۱۶ سال تجربهٔ گچ‌کاری دارد.

لطیف می‌گوید که بیشتر مردان خانواده‌اش در کارهای مختلف ساختمانی مشغول‌اند.

به گفتهٔ او، در تمام سال پیدا کردن کار برای‌ شان دشوار است، اما در فصل زمستان او و پسرانش همه بیکار می‌شوند و از اینرو با وضعیت بد اقتصادی روبه‌رو هستند.

او به رادیو آزادی گفت که پیش از این در یک روز تا ۵۰۰ افغانی مزد می‌گرفت، اما در این اواخر این عاید او حتی به ۱۵۰ افغانی کاهش یافت و اکنون کاملاً بیکار است:

"در افغانستان در تمام بخش‌ها کار بسیار کم است. در یک هفته، بیش از دو روز برای کارگران کار یافت نمی‌شود. اگر هم پیدا شود، با سختی زیاد است. کار ما قبلاً از ماه حمل شروع می‌شد تا ماه ۸ یا ۹ ادامه داشت، اما وقتی هوا سرد می‌شد، چون آب و سمنت یخ می‌زند، کار متوقف می‌شد. اما حالا همان هم نیست. نه مواد خوراکی پیدا می‌شود و نه لباس. اگر کسی ما مریض شود، حتی کرایهٔ رفتن به شفاخانه را نداریم، چون بیکاری زیاد است."

کارگران امور ساختمانی از حکومت طالبان و نهادهای مختلف انکشافی می‌خواهند که در بخش ایجاد فرصت ‌های کاری یا تنظیم پلان‌ های کاری با آنان همکاری کنند.

سمیع‌الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.

اما برخی مقام‌های پیشین اتحادیه کارگران افغانستان و فعالان حقوق کارگران بر حمایت از کارگران افغان تأکید می کنند.

یک مقام پیشین اتحادیه کارگران افغانستان "امکا" که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که وضعیت اقتصادی تمام کارگران افغان نگران‌کننده است، اما به گفتهٔ او، کارگران امور ساختمانی به‌ ویژه در فصل زمستان با وضعیت‌ سخت بشری دست‌وگریبان‌اند.

اما برای بیرون‌رفت از این مشکلات چه باید کرد؟

این مقام پیشین امکا می‌گوید:

در سطح دولتی باید پروگرام‌ های کاری مختلف برای آنها ترتیب شود، زیرا افغانستان فصل‌ های مختلف دارد. باید پروژه‌ های بزرگ طوری در تقسیمات تنظیم شود که در فصل زمستان هم اجرا گردد

علاوه بر این، برخی مواد ساختمانی هستند که در هر فصل قابل استفاده‌اند؛ اگر دولت آن‌ها را برای کارگران فراهم کند، کمک بزرگی خواهد بود. همچنین برای حل این مشکلات لازم است پروژه‌ های انکشافی طوری طراحی شوند که کارگران به شکل دوامدار در کار خود مصروف بمانند."

این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، میزان بیکاری در افغانستان افزایش یافته است. زنان کارگر خانه‌نشین شده‌اند و بسیاری از جوانانی که بیکار هستند، تلاش می‌کنند برای یافتن کار، کشور را ترک کنند.

اگرچه رقم دقیق کارگران و کسبه‌کاران در افغانستان در حال حاضر مشخص نیست، اما در وضعیت بد اقتصادی کنونی، بسیاری از کارمندان اخراج‌شدهٔ دولتی و تنقیص‌شده نیز به‌دلیل ناچاری به کارگری و کارهای سخت روی آورده‌اند، که به‌دلیل سطح بالای بیکاری، به‌ویژه در فصل زمستان، یافتن کار برای آن‌ها بسیار مشکل و گاهی حتی ناممکن می‌شود.