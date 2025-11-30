وقتی دیدم دخترهای هم‌سن و سالم فوتبال بازی می‌کردند، عشق من به فوتبال آغاز شد.

«ما خود ما زمانی که به دنمارک آمده بودیم، در یک کمپ مهاجرین بودیم و پهلوی کمپ ما میدان‌های فوتبال بود. وقتی دیدم دخترهای هم‌سن و سالم فوتبال بازی می‌کردند، عشق من به فوتبال آغاز شد. از همان کمپ بازی‌کردن را شروع کردم و فکر می‌کنم از همان زمان زندگی من کم‌کم تغییر کرد.»

این فوتبالیست ۳۷ ساله به تازگی، روز پنجشنبه ۲۷ نومبر، برندهٔ جایزهٔ بین‌المللی «پای طلایی » سال ۲۰۲۵ در بخش زنان شد.

جایزهٔ بین‌المللی فوتبال «پای طلایی» (Golden Foot) به بازیکنان فعال تعلق می‌گیرد که حداقل ۲۷ سال سن داشته و در فوتبال چه بصورت فردی یا تیمی عملکرد برجسته‌ای نشان داده باشند.

نادیه ندیم می‌گوید که از حدود سه ماه پیش دیگر برای تیم ملی فوتبال دنمارک که در سال ۲۰۰۹ به این تیم راه یافته بود،بازی نمی کند و در دوران حرفه‌ای خود نیز برای باشگاه های فوتبال امریکا، منچستر سیتی انگلستان، PSG فرانسه و ای‌سی میلان ایتالیا نیز بازی کرده است.

او افزود که می‌خواهد با استفاده از این فرصت در عرصهٔ فوتبال در افغانستان همکاری داشته باشد:

«معمولاً (پای طلایی) یک بنیاد هم دارد که کمک می‌کنند و مکاتب می‌سازند. پس من همراه با آن‌ها صحبت کردم که اگر در پلان شما باشد، یک روز می‌توانیم یک مکتب فوتبال یا یک آکادمی در افغانستان بسازیم، چون در آن‌جا استعداد زیاد و فرصت‌ها کم است.»

نادیه ندیم در سال ۲۰۲۲ از رشتهٔ طب فارغ‌التحصیل شده و اکنون به عنوان داکتر فعالیت می‌کند.

او افزود که در صورت فراهم شدن امکان، علاقه دارد برای افغانستان بازی کند.

«اگر مرا بگذارند، هزار فیصد می‌خواهم بازی کنم، چون وقتی کوچک بودم این فرصت را نداشتم، چون تیم ملی افغانستان نبود. ولی حالا که هستند، چرا نی؟ این جای افتخار است. مادر و پدرم افغان بودند و من خودم یک افغان هستم.»

زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان اجازه ورزش و اشتراک در تیم ها یا مسابقات ورزشی را ندارند و تیم فوتبال زنان افغان پناهنده « Afghan Women United » در خارج از افغانستان فعالیت می کند.

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در ماه می سال جاری میلادی، تشکیل تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید را تصویب کرد و بودجۀ مالی و عملیاتی این تیم را تأمین کرد.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، ورزش زنان در افغانستان ممنوع شده و دختران و زنان از ورزش، حضور در رقابت‌های ورزشی و حتی رفتن به ورزشگاه‌ها منع شده‌اند.