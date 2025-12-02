قصر سفید از بررسی دوباره تمام افغانهای سخن می گوید که در دوران جو بایدن به امریکا رفته اند

قصر سفید یک بار دیگر تاکید نمود که دوسیه های تمام افغانهای را که در دوران جو بایدن رئیس جمهور قبلی امریکا به این کشور رفته اند از نو بررسی میکند.

در این مورد کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید در یک کنفرانس خبری سخن گفته است :

«اداره ترمپ اکنون فعالانه در مورد تمام افغانهای که در دوران بایدن به امریکا امده اند تحقیق میکند. هر یک کسی که به امنیت ملی ما و یا اتباع ما تهدید بار آورد، اخراج میشود. قبل از این رئیس جمهور ترمپ مهاجرت اتباع کشورهای جهان سوم را به امریکا که برای اینکشور منبع بزرگ خطر بودند برای همیشه متوقف ساخت.»

کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید افزوده که در دوران جو بایدن رئیس جمهور سابق امریکا در حدود ۱۰۰ هزار افغان با کنترول بسیار کم و یا هیچ کنترول به امریکا انتقال داده شده اند که هزاران نفر آنها به امریکا تهدید جدی میباشند.

رئیس جمهور ترمپ و اداره وی بر طرز خروج قوای امریکا و همکاران افغانها از افغانستان در اواخر ماه اگست سال ۲۰۲۱ انتقاد می کنند.

در جریان ماموریت تخلیه در شام ۲۶ اگست همان سال در محوطه میدان هوائی کابل حمله انتحاری صورت گرفت که ۱۶۹ ملکی افغان و ۱۳ سرباز امریکائی کشته شدند.

سخنگوی قصر سفیر کارولین لیویت گفت در واشنگتن دی سی حمله بر سربازان گارد ملی را همان دشمنی انجام داد که عساکر امریکائی را در جریان ماموریت تخلیه در کابل کشت .

چهار شنبه گذشته ۲۶ ماه نومبر یک تبعه افغان بنام رحمان الله لکنوال در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی بر دو سرباز گارد ملی امریکا سارا بکستروم

و اندرو وولف فیر کرد. سارا در شفاخانه جان داد و اندرو وولف هنوز در شفاخانه بستری میباشد.

نظر به گزارش های تازه اندرو وولف روز دوشنبه در پاسخ به سوالات داکتران انگشت خودرا تکان داد.

کریستی نوم وزیر امنیت داخلی امریکا گفته است که افغان حمله کننده در امریکا به افراطگرائی رو آورده بود.

رحمن الله لکنوال در نظام قبلی جمهوری در افغانستان عضو قطعات صفری بود.

به اساس گزارشات بعضی از رسانه های امریکائی رحمن الله که در امریکا به جستجوی کار بود از بسیار زمان به این سو حالت روانی خوب نداشت.

این تبعه ۲۹ ساله افغان که در وقت حمله بر سربازان گارد ملی امریکا از سوی سربازان دیگر امریکائی هدف قرار گرفت خودش هم زخمی شده و بستری است. او به قتل درجه یک متهم است . قصر سفید خواهان مجازات اشد برای او شده.

هر چند لکنوال در وقت حمله تنها بود ، اما تبعات این حمله وسیع است و طبق گزارشها سرنوشت ده ها هزار افغان پناهجو را که انتظار اقامه دايمی و دیگر اسناد در امریکا میباشند ، به خطر رو به رو ساخته.

همچنان ده ها هزار افغان دیگر را که در پاکستان و کشور های دیگر انتظار رفتن به امریکا استند در وضعیت سخت قرار داده.

شان وان دایور رئیس یک انجمن دفاع از انتقال افغانها ( افغان ایواک) و گزارش دهنده حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان ریچارد بینیت تاکید می کنند که بخاطر عمل یک فرد نباید تمام جامعه افغانها مجازات شوند.