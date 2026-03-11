افغانستان
دیدبان حقوق بشر: میکانیزم پاسخگو قراردادن عاملان تخطیها از حقوق بشر در افغانستان اجرایی شود
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که میکانیزم کلیدی پاسخگو قرار دادن عاملان تخطیهای فاحش از حقوق بشر در افغانستان که در اکتبر گذشته تدوین شده، باید از سوی کشورهای عضو و رهبری سازمان ملل متحد فوراً اجرایی شود.
فرشته عباسی پژوهشگر افغانستان در این سازمان روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) در ویدیویی که در شبکۀ اکس منتشر کرده، همچنین گفت:
"امروز مسرت دارم بگویم که این میکانیزم وجود دارد، میدانم که راه طولانی در پیشرواست و گام هایی باید اتخاذ شود. ولی طوریکه قبلاً گفته ام و باید تکرار کنم که برای نخستین بار در تاریخ افغانستان، در ششم اکتوبر ۲۰۲۵ چرخۀ مصونیت در برابر تخطی ها شکست و افغانستان چانس واقعی در پاسخگو قراردادن و تطبیق عدالت را دارد."
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، اقدامات حکومت آنها در برابر زنان و اقلیت ها در افغانستان با انتقادات شدید سازمانها و نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشری همراه بوده است.
اما طالبان با رد این انتقادات می گویند که حقوق همۀ باشندگان افغانستان براساس شریعت اسلامی تامین شده است.
تیم ملی کریکت بنگلادیش، تیم ملی پاکستان را شکست داد
تیم ملی کریکت بنگلادیش روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) در نخستین دیدار سلسله بازی های پنجاه اورره تیم ملی کریکت پاکستان را شکست داد.
در این مسابقه که در استدیوم داکه انجام شد، تیم پاکستان ۱۱۵ دوش را برای بنگلادیش هدف تعیین کرد، اما تیم بنگلادیش با از دست دادن دو ویکت در اورر پانزدهم به این هدف دست یافت.
دومین دیدار این سلسلۀ بازی های یک روزه میان این دو تیم روز جمعه و آخرین دیدار آن روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
در ۲۴ گذشته به تعداد ۹۴ خانواده به افغانستان، عودت کرده اند
دارالانشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) در خبرنامۀ گفته که در بیست و چهارساعت گذشته به تعداد ۹۴ خانواده به افغانستان، عودت کرده اند.
به گفتۀ این کمیسیون، ۳۳ خانواده از طریق راه ابریشم در نیمروز، ۳۱ خانواده از طریق اسلامقلعه و ۳۰ خانواده هم از طریق سپین بولدک به افغانستان عودت کرده اند.
در اعلامیه تعدادی مجموعی افرادی که روز چهارشنبه از ایران به افغانستان بازگشته اند، ۳۸۱ تن خوانده شده، اما گفته نشده که آیا این افراد بطور دواطلبانه برگشته اند و یا از کشورهای همسایه اخراج شده اند.
اعلامیه می افزاید که با این خانواده ها و ۸۴۵۸ خانوادۀ دیگر در ولایات کابل، کندهار، زابل، غزنی، لوگر، بلخ، هرات، فراه، بادغیس، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردک، غور، نیمروز، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، هلمند، کندز و ننگرهار از سوی جمعیت هلال احمر افغانی کمکهای نقدی، مواد غذایی و غیرغذایی نیز توزیع شده است.
بر اساس آمار ادارۀ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در دو سال گذشته، حدود ۵ میلیون تن به افغانستان بازگشتهاند که عمدتاً از ایران و پاکستان اخراج شده اند.
تعهد اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده متعهد به بازگرداندن گروگانهای امریکایی از افغانستان شد
اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (افبیآی) تعهد خود را برای بازگرداندن گروگانهای امریکایی از افغانستان و اجرای عدالت در مورد آنها اعلام کرده است.
این اداره یکبار دیگر یادآوری کرده است که ایالات متحده روز دوشنبه، ۱۸ حوت، حکومت طالبان در افغانستان را بهعنوان یکی از کشورهای حامی «بازداشتهای ناعادلانه» معرفی کرده است.
اداره تحقیقات فدرال امریکا ناوقت روز گذشته، ۱۹ حوت، در شبکهٔ ایکس نوشت:
"مرکز هماهنگی بازیابی گروگانها (HRFC) تلاشها را برای آزادسازی امریکاییهایی که در خارج گروگان گرفته شدهاند، هماهنگ میکند و در جریان و پس از رهایی، از گروگانها و خانوادههایشان حمایت مینماید. ما در تصمیمگیری خود برای حل این پروندهها ثابتقدم هستیم."
پیش از این، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، ناوقت روز دوشنبه اعلام کرد که:
"طالبان باید دنیس کویل، محمود شاه حبیبی و تمام امریکاییهایی که بهطور ناعادلانه در افغانستان بازداشت شدهاند، آزاد کنند."
اما وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات بدون نام بردن از کسی گفت که در افغانستان هیچ شهروند خارجی برای معامله یا اعمال فشار بازداشت نمیشود.
این در حالی است که آدم بوهلر، نمایندهٔ ایالات متحده در امور گروگانها، در یک پست در شبکهٔ ایکس گفته است که در حال حاضر سه شهروند «بیگناه» امریکا در افغانستان در بند هستند و زمان آن رسیده که آنها آزاد شوند.
طالبان: در حملات تازهٔ پاکستان سه نفر در افغانستان کشته شدند
حمد الله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در حملات تازهٔ نیروهای پاکستانی سه نفر در افغانستان کشته شدهاند.
فطرت ناوقت روزگذشته سه شنبه (۱۹ حوت) در یک پیام صوتی به رسانههای داخلی افغانستان گفت که در حملات دوشنبه شب نیروهای پاکستانی بر ولایتهای پکتیا، پکتیکا، نورستان و خوست سه نفر کشته و سه تن دیگر زخمی شدهاند.
به گفتۀ او، در نتیجهٔ حملات هاوان و توپخانه، خسارات هنگفت مالی نیز به مردم محل وارد شده است.
نزدیک به دو هفته میشود که درگیریها میان حکومت طالبان و پاکستان ادامه دارد.
طالبان ادعا می کنند که «نیروهای پاکستانی غیرنظامیان را هدف قرار میدهند»، اما پاکستان با رد این موضوع مدعی است که به نیروهای طالبان تلفات وارد کرده است.
درگیری میان حکومت طالبان و پاکستان پس از آن آغاز شد که در حمله نیروهای پاکستانی در ۲۱ فبروری بر ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، هجده عضو یک خانواده کشته شدند.
از آغاز این درگیریها تاکنون، افزون بر تلفات غیرنظامیان در شرق افغانستان و شماری از مناطق مرزی دیگر، هزاران تن نیز مجبور شدهاند خانههای خود را ترک کنند.
کمک دو میلیون دالری جاپان به مهاجران افغان بازگشته از ایران و پاکستان
جاپان دو میلیون دالر به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اختصاص داده است تا به مهاجران افغان که از ایران و پاکستان به افغانستان بازمیگردند، کمکرسانی شود.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز چهارشنبه، ۲۰ حوت، در اعلامیهای نوشت که تنها در سال ۲۰۲۵ نزدیک به سه میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتهاند.
به گفتۀ این نهاد، بازگشتکنندگان افغان به سرپناه، غذا و امکانات معیشتی نیاز فوری دارند.
این در حالی است که حملات مشترک اسرائیل و ایالات متحده که از دوازده روز به اینسو در ایران جریان دارد، باعث شده است شمار قابل توجهی از مهاجران افغان دوباره به افغانستان برگردند. همچنان پاکستان اخیراً روند اخراج مهاجران افغان از آن کشور را شدت بخشیده است.
جاپان پیش از این نیز در اوایل ماه جاری چهار میلیون دالر به برنامه جهانی غذا در افغانستان کمک کرده بود.
اتحادیۀ اروپا از انتقال ۲۷۰ تن مواد خوراکی مغذی به کابل خبر میدهد
بخش حفاظت ملکی و کمک بشردوستانۀ اتحادیۀ اروپا روز سه شنبه (۱۹حوت) در پستی در ایکس گفت که این مواد مغذی در سه پرواز منتقل شده است.
در ادامه آمده که این کمک شامل ۲۰ هزار جعبه برای استفادۀ مواد غذایی نیز است که آن را صندوق حمایت از کودکان ملل متحد ،یونیسف، برای درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیۀ حاد توزیع خواهد کرد.
یونیسف روز دوشنبه اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی در نظر دارد که یک میلیون و سه صد هزار کودک دچار سوء تغذیۀ حاد را در افغانستان تحت پوشش قرار بدهد.
ارقام برنامۀ جهانی غذا ، دبلیو ایف پی ، نشان می دهد که در مجموع ۳.۷ میلیون کودک در افغانستان از سوءتغذیه حاد رنج میبرند.
یک هیئت پاکستان به رهبری مولانا فضلالرحمان خلیل وارد کابل شد
رسانههای محلی در کابل، پایتخت افغانستان امروز گزارش دادند که یک هیئت سهنفرۀ پاکستان به رهبری مولانا فضلالرحمان خلیل وارد کابل شده است.
تلویزیون طلوعنیوز به نقل از منابع گزارش داده است که این هیئت بهمنظور بررسی راههای حل اختلافات و کاهش تنشهای اخیر میان کابل و اسلامآباد به افغانستان سفر کرده است.
منابع گفتهاند که در ترکیب این هیئت، مولانا عبدالله شاه مظهر و مولانا سجاد عثمان نیز شامل استند.
حکومت پاکستان و حکومت طالبان تاکنون درباره سفر این هیئت سهنفره به کابل چیزی نگفتهاند، اما منابع نزدیک به طالبان سفر این هیئت را تایید کردهاند.
گروه بینالمللی بحران: پاکستان و حکومت طالبان اختلافهای خود را از راه گفتوگو حل کنند
در گزارش تازۀ گروه بینالمللی بحران گفته شده است که پاکستان و افغانستان باید اختلافهای خود را از راه گفتوگو و با میانجیگری کشورهای دوست حل کنند.
اما در این گزارش که زیر عنوان « واکنش به افزایش فعالیتهای گروههای مسلح در مرز افغانستان» امروز منتشر شد، آمده است که برای مهار بهتر درگیریها در ایالت خیبر پختونخوا، اسلامآباد باید واکنش کنونی خود را نیز دوباره ارزیابی کند.
در ادامۀ بر مشوره با مردم در مورد راهبردهای ضد شورش و نیز تقویت هرچه بیشتر همکاری میان اردو و نهادهای ایالتی تنفیذ قانون تاکید شده است.
بر اساس این گزارش، هرچند خشم پاکستان قابل درک است، اسلامآباد باید سیاستهایی را که تجارت میان دو سوی مرز را تضعیف کرده نیز بازنگری کند و همچنان موقف خود را در برابر مهاجران افغان در پاکستان مورد ارزیابی قرار دهد.
پاکستان حدود ده روز پیش حملات هوایی را علیه چند شهر بزرگ افغانستان آغاز کرد و میگوید این جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که حکومت طالبان در افغانستان از حمایت تحریک طالبان پاکستان، تی تی پی دست بکشد، اما طالبان هرگونه پشتیبانی از تی تی پی را رد میکنند.
واکنش نماینده دایمی پاکستان در ملل متحد به اتهامهای افغانستان و هند در پیوند به حمایت اسلام آباد از هراسافگنان
عاصم افتخار، نماینده دایمی پاکستان در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت اتهامهای نمایندگان هند و افغانستان را رد کرد که گویا پاکستان از گروههای مسلح تندرو در آنسوی مرزهای خود حمایت میکند.
در نشست دیشب شورای امنیت، نمایندگان هند و افغانستان پاکستان را متهم کردند که از فعالیتهای مسلحانه در آن سوی مرز پشتیبانی میکند.
افغانستان و هند از چندین دهه بدینسو چنین اتهام را علیه پاکستان مطرح کردهاند.
نماینده پاکستان در پاسخ به اتهامهای افغانستان و هند گفت که این انتقادها برای پنهان کردن تهدیدهای تروریستی است که به گفتهاش از خاک افغانستان متوجه پاکستان میشود. او تأکید کرد که پاکستان همواره قربانی تروریزم بوده است.
افتخار از اقدامهای پاکستان که به گفته او در چارچوب مبارزه با تروریزم انجام شده دفاع کرد و گفت که این کشور برای حفظ ثبات منطقه و مقابله با گروههای مسلح تلاشهای جدی انجام داده است.
پاکستان حدود ده روز پیش حملات هوایی را علیه چند شهر بزرگ افغانستان آغاز کرده و میگوید این جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که حکومت طالبان در افغانستان از حمایت تحریک طالبان پاکستان، تی تی پی دست بکشد، اما طالبان هرگونه پشتیبانی از تی تی پی را رد میکنند.