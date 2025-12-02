افغانستان
قومندانی امنیهٔ طالبان در ولایت فراه: ده تن در تیر اندازی نیروهای سرحدی ایران کشته شدند
قومندانی امنیهٔ طالبان در ولایت فراه میگوید ده مهاجر افغان که قصد داشتند بهصورت قاچاقی وارد ایران شوند، از سوی نیروهای سرحدی ایران هدف تیراندازی قرار گرفتهاند.
بر اساس گزارش رسانههای داخلی به نقل از محمد نسیم بدری، سخنگوی قومندانی امنیهٔ فراه این افراد امروز تلاش داشتند از مسیر بندر ابونصر فراهی وارد ایران شوند که با تیراندازی مرزبانان ایرانی روبهرو شدند.
به گفتهٔ بدری دو تن از این افراد ناپدید است.
مقامهای ایرانی تاکنون در مورد این رویداد اظهار نظر نکردهاند.
پیش از این نیز مواردی از تیراندازی نیروهای مرزی ایران بر مهاجران افغان گزارش شده است.
سازمان حقوق بشری «حالوش» در وبسایت خود نوشته که در تاریخهای ۲۵ و ۲۲ عقرب نیز گزارشهایی از تیراندازی مرزبانان ایرانی بر افغانها در منطقهٔ سراوان گزارش شده که سبب کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها شده است.
حکومت طالبان امروز یک نفر را در ولایت خوست در محضر عام اعدام کرد
حکومت طالبان امروز یک نفر را در ولایت خوست در ملأعام اعدام کرد.
حکم اعدام این فرد پیش از چاشت امروز سهشنبه ۱۳ قوس در استدیوم ورزشی ولایت خوست اجرا شد.
مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در خوست در صفحهٔ ایکس خود نوشته که این حکم در ارتباط به کشته شدن سیزده نفر از اعضای یک خانواده را در ولسوالیهای علیشیرو و تریزی این ولایت اجرا شده است.
او همچنان ادعا کرده که نزدیک به «هشتاد هزار نفر» برای تماشای اعدام جمع شدند.
این درحالی است که نهادهای مدافع حقوق بشر بار چنین مجازاتهای علنی را مورد انتقاد قرار دادند.
ریچارد بنیت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان اجرای اعدامهای علنی توسط طالبان را محکوم کرده است.
او امروز در واکنش به اعدام علنی در ولایت خوست در صفحه ایکس خود نوشته که اعدامهای علنی غیرانسانی، ظالمانه و نوعی مجازات غیرمعمول هستند و برخلاف قوانین بینالمللیاند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند اجرای اعدامها و دیگر مجازاتهای بدنی در ملأعام دوباره آغاز شده و تاکنون ۱۲ نفر بهصورت علنی اعدام شدهاند.
وزیران خارجه طالبان و تاجکستان گفتگوی تلفونی کردند
وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده است که مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه امروز با سراجالدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان گفتوگوی تلفونی انجام داده است.
این وزارت روز سهشنبه ۱۳ قوس با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشته که در این تماس تلفونی در مورد «گسترش روابط سیاسی، تقویت همکاریهای اقتصادی، وضعیت مرزی میان دو کشور، هماهنگیهای امنیتی و ابتکارهای منطقهای» بحث شده است.
در این اعلامیه آمده امیرخان متقی حمله اخیر بر کارگران چینی در تاجکستان را محکوم کرده و بر همکاریهای مشترک برای ثبات منطقهیی تاکید کرده است.
همچنان در این اعلامیه به نقل وزیر خارجه تاجکستان آمده که او نیز بر حمایت از تقویت هماهنگیهای مرزی تأکید کرده و افزوده که تاجیکستان خواهان تعامل مثبت با حکومت افغانستان است.
در اعلامیه اشاره شده که دو طرف تداوم تماسهای منظم میان نیروهای مرزی، نشستهای مشترک کمیتههای امنیتی و نشستهای تخنیکی برای ثبات منطقه تاکید کردند.
این گفتکوی تیلفونی درحالی صورت میگیرد که ریاست جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه گفته بود که در دو حملۀ جداگانه ۲۶ و ۳۰ نومبر دستکم پنج شهروند چین کشته و پنج تن آنان زخمی شدهاند. تاجیکستان ادعا کرده که این حملات از خاک افغانستان صورت گرفته است.
همزمان با این حملات، چین از شهروندان خود خواسته است که از مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان بیرون شوند.
طالبان اعلام کردند که دوتن را به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر کرده است.
طالبان پیش از این گفته بودند که برخی حلقهها در این رویداد نقش دارند و میخواهند میان کشورهای منطقه بیثباتی، ناامنی و بیاعتمادی ایجاد کنند.
تاجیکستان: در حملات "از خاک افغانستان" پنج شهروند چین کشته شدند
ریاستجمهوری تاجیکستان گفته است که در یک هفتۀ گذشته، در دو حملۀ جداگانه دستکم پنج نفر کشته و پنج تن دیگر زخمی شدهاند. تاجیکستان ادعا کرده که این حملات از خاک افغانستان صورت گرفته.
امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان، امروز دوشنبه در یک بیانیه این حملات را محکوم کرده و آن را اقدامات غیرقانونی و تحریکآمیز خوانده است.
رحمان در نشست با مقامهای امنیتی تأکید کرده که باید اقدامات قاطع برای جلوگیری از چنین رویدادهای ناگوار رویدست گرفته شود.
حملۀ نخست در ۲۶ نوامبر در منطقۀ شمسالدین شاهین ولایت ختلان بر یک فابریکۀ پروسس طلا انجام شده که در آن دستکم سه شهروند چین کشته و یک تن دیگر شدیداً زخمی شده است.
حملۀ دوم در روز یکشنبه ۳۰ نوامبر، بر کارگران یک شرکت سرکسازی صورت گرفته که در آن دستکم دو کارمند چینی کشته و چند تن دیگر زخمی شدهاند.
همزمان با این حملات، چین از شهروندان خود خواسته است که از مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان بیرون شوند.
در همین حال احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بدخشان به رسانه های داخلی افغانستان گفته است که دوتن را به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر کرده است.
طالبان پیش از این گفته بودند که برخی حلقهها در این رویداد نقش دارند و میخواهند میان کشورهای منطقه بیثباتی، ناامنی و بیاعتمادی ایجاد کنند.
جبهه آزادی ادعا کرده که دو عضو طالبان را در فاریاب کشته است
یک گروه مخالف طالبان موسوم به "جبهه آزادی افغانستان" ادعا کرده است که روز یکشنبه ۹ قوس، ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب را، هدف حمله قرار داده است.
این جبهه درصفحه ایکس "توییترسابق" امروز دوشنبه اول دسامبر نوشت که افرادش، بر تجمع محتسبان این اداره در هنگام خروج از ساختمان ریاست حمله کرده که در نتیجه به گفته آنهادو تن از افراد این گروه کشته و دو نفر دیگر زخمی شدهاند.
در همین حال سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در صفحه اکس تویتر سابق ادعا کرده است که روز گذشته در مرکز ولایت فاریاب میمنه یک فرد مهاجم که قصد داشت بر ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر حمله کند را پیش از رسیدن به هدفش بازداشت کرده اند.
در ادامه جبهۀ آزادی همچنان ادعا کرده که پیش از این نیز محتسبان مسلح گروه طالبان را در ولایتهای کابل، تخار و کاپیسا و دیگر ولایت ها هدف قرار داده بودند.
طالبان در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان چیزی نگفته اند.
جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان به عنوان گروههای ضد طالبان هر از گاهی از انجام حملات و وارد کردن تلفات به طالبان خبر میدهند.
افغانهای مقیم امریکا به احترام سرباز کشتهشدۀ امریکایی، شمع روشن کردند
گروهی از افغانهای مقیم امریکا شب گذشته در مقابل قصر سفید گردهم آمده و به احترام سارا بَکستروم سرباز کشتهشدۀ امریکایی، شمع روشن کردند.
این افراد که بیشترشان اعضای جامعۀ افغان–امریکایی بودند، حملهای را که توسط تبعۀ افغان رحمنالله لکنوال بر سارا بکستروم و اندرو وُلف انجام شد، محکوم کردند.
آنان تأکید کردند که عمل یک فرد نمایندگی از تمام جامعۀ مهاجر نمی کند و نباید این رویداد، اعتماد چندینسالۀ دو طرف، دوستی و قربانی های مشترک را خدشهدار کند.
هفتۀ گذشته در واشنگتن دیسی، یک افغان بر دو عضو گارد ملی امریکا تیراندازی کرد که در نتیجه، سارا بکستروم یکی از این نظامیان، جان باخت و افسر دیگر، اندرو وُلف، هنوز در بیمارستان بستری است.
یک نظامی ارشد بریتانیا: به نظر میرسد نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان مرتکب "جنایت جنگی" شده باشند
یک افسرنظامی بلندرتبۀ پیشین بریتانیا گفته است که به نظر میرسد نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان با کشتن افرادِ مظنون، مرتکب جنایت جنگی شده باشند.
این افسر بلندرتبه پیش از این معاون لوی درستیز نیروهای عملیاتی در افغانستان بوده است.
او گفته است که تمام رهبری فرماندهی از این کشتارها آگاه بوده، اما هیچ اقدام عملی انجام نداده است.
وزارت دفاع بریتانیا تازه پس از آن دستور تحقیقات داده که یک مستند بیبیسی فاش کرد که قطعه خاص نیروی هوایی بریتانیا دستکم ۵۴ نفر را در افغانستان در رویدادهای مشکوک کشته است.
این افراد در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در جریان جنگ ائتلاف بینالمللی به رهبری امریکا علیه طالبان و دیگر گروههای مسلح کشته شدهاند.
در بریتانیا از چند سال به اینسو تحقیقاتی دربارۀ احتمال ارتکاب جنایتهای جنگی که به نیروهای بریتانیایی در زمان جنگ افغانستان نسبت داده شده، جریان دارد.
ترمپ: امریکا قصد دارد روند پناهندگی را برای مدت طولانی متوقف کند
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا، میگوید که ادارهٔ او قصد دارد روند تصمیمگیری در مورد پناهندگی را برای «مدت طولانی» به حالت تعلیق درآورد.
زمانی که خبرنگاران یکشنبه ۹ قوس، از او پرسیدند که این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، ترمپ گفت: «من هیچ محدودیت زمانی در ذهن ندارم».
پس از تیراندازی یک مرد افغان در واشنگتن دیسی، اداره رئیس جمهور ترمپ اعلام کرد که روند پناهندگی را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق در میآورد.
ترمپ با اشاره به نقش پناهجویان در رویدادهای خشونتبار گفت: «ما این افراد را نمیخواهیم، زیرا بسیاری از آنها نیت خوبی ندارند و نباید در کشور ما باشند».
گروههای حامی پناهجویان و فعالان حقوق بشر این تصمیم ادارهٔ ترمپ را مورد انتقاد قرار داده و گفتهاند که این یک جرم فردی است و نباید بر زندگی دیگران تأثیر بگذارد.
وزیر امنیت داخلی امریکا: لکنوال ممکن پس از ورود به امریکا رادیکال شده باشد
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحدهٔ امریکا، میگوید که رحمانالله لکنوال، عامل تیراندازی بر اعضای گارد ملی این کشور، ممکن است پس از ورود به امریکا رادیکال شده باشد.
بهگزارش خبرگزاری فرانسپرس، خانم نوم این سخنان را روز یکشنبه، ۹ قوس، در یک برنامهٔ خبری شبکهٔ «انبیسی» مطرح کرده است.
رحمانالله لکنوال ۲۹ ساله، چهارشنبهٔ گذشته دو عضو گارد ملی امریکا را در نزدیکی قصر سفید هدف تیراندازی قرار داد که در نتیجه یک تن آنان در شفاخانه جان باخت.
خانم نوم گفت که آنان گفتگو با خانوادهٔ لکنوال و دیگر افرادی را که او با آنان در تماس بوده است ادامه خواهند داد تا تحقیقات را تکمیل کنند.
لکنوال با اتهامهای متعدد، از جمله قتل از پیش طراحیشده، روبهرو است.
پس از این رویداد، دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، محدودیتهای شدیدی را بر روند مهاجرت اعلام کرد و وزارت خارجهٔ امریکا نیز اعلام نمود که تمامی ویزههای دارندگان پاسپورت افغانستان را به حالت تعلیق درمیآورد.
مسابقات مقدماتی جام ملتهای فوتبال زیر ۱۷ سال آسیا؛ افغانستان امروز به مصاف عمان میرود
در ادامۀ مسابقات مقدماتی جام ملتهای فوتبال زیر ۱۷ سال آسیا، افغانستان در چهارمین بازیاش امروز یکشنبه به مصاف عمان خواهد رفت.
فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشت که این بازی ساعت پنج عصر به وقت کابل در میانمار برگزار میشود.
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در گروه G مرحلۀ مقدماتی این رقابتها با میانمار، عمان، نیپال و سوریه همگروه است.
افغانستان در نخستین بازیاش با نتیجۀ سه – یک در برابر میانمار شکست خورد.
افغانستان در دومین بازیاش نیز با نتیجۀ سه – یک در برابر سوریه مغلوب شد، اما نیپال را دو- صفر شکست داد.
میانمار تا کنون با داشتن ۱۰ امتیاز در صدر جدول گروه G جا دارد و سوریه تا حالا ۶ امتیاز کسب کرده و در ردیف دوم است.