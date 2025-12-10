لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ کابل ۰۳:۲۱

افغانستان

خبرگزاری ایلنا: وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، در ایران مورد انتقاد قرار گرفت

ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان(آرشیف)
ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان(آرشیف)

ندا محمد ندیم در جریان سفر به ایران با حسین سیمایی صراف وزیر علوم ایران دیدار کرد، سیمایی صراف از او پرسید که آیا امکان حذف نیم نفوس یک کشور وجود دارد؟

"خبرگزاری ایلنا" ایران از قول سیمایی صراف گزارش داده که به ندا محمد ندیم گفته، دختران و پسران در پوهنتون های ایران با هم درس می‌خوانند و در دین و سنت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد.

اما حافظ ضیاالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان به بی‌بی‌سی گفته که همچو گفت‌وگویی بین دو طرف صورت نگرفته است.

ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، در اوایل هفته جاری به ایران رفته است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ولکر ترک: منابع و بودجه برای سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان کاهش یافته است

ولکر ترک کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد(آرشیف)
ولکر ترک کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد(آرشیف)

ولکر ترک کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که به دلیل کاهش عمده بودیجه از سوی تمویل کنندگان جهانی دفتر او در حالت "بقا" قرار دارد، در حالیکه نقض حقوق و نیازها در مناطق متاثر از درگیری افزایش میابد.

براساس خبرگزاری رویترز، آقای ترک امروز (چهارشنبه ۱۰ دسمبر) به خبرنگاران گفت که منابع و بودجه برای سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان کاهش یافته است.

او گفت، "کارهای اساسی در کولمبیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، میانمار، تونس و شماری از کشورهای دیگر در زمانیکه نیازها در حال افزایش است، باید قطع می شد.

ولکر ترک همچنین گفته که"بازدیدهای گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و همچنین ماموریت های تحقیقی نهادهای حقیقت یاب از کشور ها کاهش یافته و همۀ اینها تاثیرات گسترده روی تلاش های بین المللی و ملی برای حفاظت از حقوق بشر دارد."

این اظهارات کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالی صورت گرفته که امروز چهارشنبه دهم دسمبر که با روز جهانی حقوق بشر مصادف است.

ادامه خبر ...

چین خواهان حل اختلافات بین پاکستان و افغانستان از طریق مذاکره شد.

سخنگوی وزارت خارجه چین
سخنگوی وزارت خارجه چین

چین از افغانستان و پاکستان خواست که اختلافات خود را از طریق مذاکرات حل کنند.

به اساس گزارس خبرگزاری سینهوا سخنگوی وزارت خارجه چین گوجاکـین Guo Jiakun دیروز سه شنبه نهم ماه دسمبر در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی در مورد اینکه در پنجم دسمبر بار دیگر بین پاکستان و افغانستان برخورد صورت گرفته و یک تعداد افراد در آن کشته شده اند، گفت که پاکستان و افغانستان مشکلات خودرا باید از طریق مذاکره و مشوره حل کنند، اختلافات را کاهش دهند و برای تامین ثبات در منطقه مشترکا کار کنند. او افزود پاکستان و افغانستان دوستان دراز مدت چین میباشند و این همسایه ها نمی توانند خودرا از یکدیگر دور کنند.

سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید نمود که چین حاضر است با جامعه جهانی یکجا برای بهبود روابط بین پاکستان و افغانستان به نقش برازنده خود ادامه بدهد. هرچند ظاهرا چین برای هموار ساختن اختلافات کنونی بین این دو کشور کدام مذاکراتی را میزبانی نکرده ، اما در این بخش تلاشهای یک تعداد کشورهای دیگر منطقه به شمول قطر تا حال کدام نتیجه نداده است. بعد از برخورد های خونین در اوائل ماه اکتوبر بین پاکستان و افغانستان ، تمام راه ها بین این دو کشور مسدود میباشند.

ادامه خبر ...

تقاضای سازمانهای حقوق بشر از حکومت جرمنی برای انتقال پناهجویان افغان به این کشور

پناهجویان افغان در جرمنی - آرشیف
پناهجویان افغان در جرمنی - آرشیف

بیش از ۲۵۰ سازمان به شمول سازمانهای حقوق بشر دیروز سه شنبه در یک نامه سرکشاده از حکومت جرمنی خواسته اند تا تمام افغانهای را که به خطر مواجه اند و جرمنی قبلا به آنها وعده انتقال را داده بود، به زودترین فرصت به این کشور انتقال بدهد.

به اساس گزارش خبر گزاری دی پی ای جرمنی این سازمان ها در نامه خود که یک روز قبل از روز جهانی حقوق بشر به وزارت های داخلی و خارجی جرمنی ارسال کرده اند، نوشته اند که : «از تمام توانائی های خود کار بگیرند تا آن افغانهای که به آنها تعهد شده، قبل از پایان سال جاری به جرمنی انتقال داده شوند.»

حکومت ائتلافی جرمنی در آغاز ماه می برنامه های قبولی افغانها را متوقف ساخت. اما در هفته های اخیر جرمنی با چند پرواز افغانهای را که در محکمه برنده شده اند، از پاکستان به این کشور انتقال داد. نظر به گزارش ها تقریبا ۱۹۰۰ افغان هنوز انتظار دارند که از طریق برنامه های مختلف به جرمنی بروند.

در بین این افراد آن کارمندان سابق و خانواده هایشان شامل اند که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان با ادارات جرمنی کار می کردند.

در این نامه همچنان تقاضا شده که حکومت جرمنی باید در گفتگو ها با حکومت پاکستان از تمام امکانات خود کار بگیرد تا اطمینان حاصل شود که حکومت پاکستان آن افغانهای را که به خطر رو به رو هستند قبل از تکمیل دوسیه های شان به افغانستان نمی فرستد.

ادامه خبر ...

شورای امنیت ملل متحد امروز در مورد افغانستان بحث میکند.

بنای سازمان ملل متحد در نیویورک
بنای سازمان ملل متحد در نیویورک

قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه دهم ماه دسمبر که مصادف است با روز جهانی حقوق بشر در یک اجلاسی در مورد وضعیت در افغانستان بحث کند.

به گفته یوناما دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان این اجلاس به وقت کابل ساعت هفت و نیم شام برگذار می شود.

در این مورد تا حال جزئیات بیشتر داده نشده ، اما شورای امنیت سازمان ملل این اجلاس در رابطه با افغانستان را در یک زمانی راه اندازی می کند که از روز جهانی حقوق بشر تجلیل می شود و بعد از برگشت طالبان به قدرت وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار خراب خوانده شده است.

سازمان های حقوق بشر و سازمان ملل متحد گفته اند که تخطی های جدی از حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان و دختران در افغانستان دوام دارد.

ادامه خبر ...

شورای امنیت سازمان ملل فردا دربارهٔ افغانستان نشست خواهد کرد

قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه، ۱۹ قوس، نشستی را دربارهٔ اوضاع افغانستان برگزار کند.

بر اساس گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، این نشست ساعت هفت و نیم شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد.

در مورد این نشست جزئیات بیشتری ارائه نشده است، اما شورای امنیت این جلسه را همزمان با روز جهانی حقوق بشر برگزار می‌کند.

نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان ملل متحد، گفته‌اند که نقض جدی حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد.

ادامه خبر ...

منبع طالبان وقوع انفجار در ولایت پنجشیر را تأیید کرد

آرشیف: موتر حامل نیروهای طالبان در منطقه ملسپه پنجشیر
آرشیف: موتر حامل نیروهای طالبان در منطقه ملسپه پنجشیر

گزارش‌ها از وقوع یک انفجار در ولسوالی دره پنجشیر حکایت دارد. 

یک منبع محلی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، گفت این رویداد شام دوشنبه، ۱۷ قوس، در خانه‌ای که طالبان در آن قرارگاه ساخته‌اند در قریۀ منجستو در درۀ عبدالله رخ داد. او افزود که پس از رویداد طالبان ساحه را محاصره کردند.

یک منبع طالبان نیز وقوع انفجار را به رادیو آزادی تأیید کرد، اما گفت این حادثه در محلی رخ داده که هنگام انفجار کسی حضور نداشت. به گفتۀ او، انفجار زمانی صورت گرفت که «معدنچی‌ها مواد انفجاری را به معادن انتقال می‌دادند»، بی‌آن‌که جزئیات بیشتری ارائه کند.

برخی رسانه‌ها از تلفات احتمالی گزارش داده‌اند، اما منبع طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

ادامه خبر ...

اوچا: تا سال ۲۰۲۶، نزدیک به ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) می‌گوید که تا سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

اوچا روز دوشنبه، ۱۷ قوس، یک برنامهٔ پاسخگویی به نیازمندی‌های بشردوستانه در افغانستان را منتشر کرد.

براساس این برنامه، برای رسیدگی به ۱۷.۵ میلیون نفر نیازمند در افغانستان بیش از ۱.۷ میلیارد دالر نیاز است.

در یک بیانیهٔ جداگانه، اوچا از کمک بیش از چهارنیم میلیون دالر از سوی دنمارک به صندوق بشردوستانه افغانستان استقبال کرد و گفت که این کمک، آنان را قادر ساخته است تا کمک‌های اضطراری و نجات‌دهنده را به نیازمندان ارائه کنند.

ادامه خبر ...

درخواست ده‌ها نهاد حقوق بشری از جرمنی: ۱۸۰۰ افغان تا پایان سال جاری از پاکستان منتقل شوند

بیش از ۲۵۰ نهاد مدافع حقوق بشر و دیگر نهادهای غیردولتی روز سه‌شنبه، ۱۸ قوس، از حکومت جرمنی خواستند تا در مورد صدها افغان که در حال حاضر در پاکستان هستند و منتظر انتقال به جرمنی‌اند، تجدید نظر کند.

این نهادها شامل عفو بین‌الملل، سازمان نجات کودکان، دیده‌بان حقوق بشر و گروه‌های کلیسا می‌شوند و از حکومت جرمنی خواسته‌اند که حدود ۱۸۰۰ افغان را قبل از پایان سال جاری میلادی از پاکستان به این کشور انتقال دهد.

این نهادها گفته‌اند که این افراد باید در هفته‌های آینده انتقال داده شوند تا از بازگشت به افغانستان و تعقیب احتمالی طالبان مصون باشند.

این افغان‌ها تحت یک برنامهٔ پناهجویی از سوی دولت پیشین جرمنی پذیرفته شده بودند، اما پس از آنکه حکومت جدید این کشور در ماه می امسال به قدرت رسید، این برنامه به حالت تعلیق درآمد.

در این مدت، حدود ۳۳۰ تن که در دادگاه‌های جرمنی در پرونده‌های خود پیروز شده بودند، توانسته‌اند به این کشور انتقال بیابند.

ادامه خبر ...

رویترز: شش سرباز پاکستانی در پی حمله‌ی در خیبر پختونخوا کشته شدند

آرشیف
آرشیف

شش سرباز پاکستانی در پی حمله افراد مسلح به یک پوسته امنیتی در خیبر پختونخوا کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه سه منبع امنیتی گفته‌اند که افراد مسلح شب گذشته به یک پوسته امنیتی در منطقه کُرم، در شمال‌غرب پاکستان و نزدیک مرز افغانستان حمله کردند.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حمله را نپذیرفته است.

این حمله در حالی رخ می‌دهد که پاکستان و افغانستان پس از درگیری‌های مرزی اکتوبر که ده‌ها کشته برجا گذاشت در تلاش‌اند آتش‌بسی شکننده را حفظ کنند.

پاکستان مدعی است جنگجویان مستقر در خاک افغانستان، حملات خود را علیه نیروهای پاکستانی از آن‌جا طرح‌ریزی می‌کنند، اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده و می‌گوید امنیت پاکستان یک مسأله داخلی این کشور است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG