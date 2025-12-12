طرح صلح ترمپ برای صلح در اوکراین؛ زلنسکی به موضوعات اختلافی این طرح اشاره کرد

زلنسکی روز پنجشنبه گفت که واشنگتن همچنان اصرار دارد که کییف برای پایان دادن به جنگ در اوکراین که در فبروری ۲۰۲۲ آغاز شد، به روسیه امتیاز بدهد.
زلنسکی افزود که واشنگتن فقط میخواهد اوکراین نیروهای خود را از بخشهایی از منطقۀ دونتسک خارج کند، جایی که یک منطقه حائل غیرنظامی بین دو ارتش ایجاد خواهد کرد.
رئیس جمهور اوکراین گفت که برخی معتقدند که طرح صلح واشنگتن بسیاری از خواستههای روسیه را در نظر گرفته است و مذاکرات هنوز در مورد منطقۀ شرقی دونتسک و نیروگاه هستهای زاپوریژژیا ادامه دارد و هر تصمیمی در مورد اینکه کدام بخش از خاک اوکراین گرفته شود، باید توسط مردم اوکراین گرفته شود.
زلنسکی گفت که مردم اوکراین باید به این سوال پاسخ دهند، چه در همهپرسی و چه از طریق انتخابات.
ولودیمیر زلنسکی روز دوشنبه در لندن با کییر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه گفتوگو کرد و بنا بر گزارشها، یک روز پس از این دیدار، طرح صلحی را با واشنگتن در میان گذاشت.
اوکراین روز چهارشنبه رسماً اعلام کرد که نسخۀ جدیدی از طرح پایان جنگ را به واشنگتن ارائه کرده است، اما افزود که تا زمان پاسخ ایالات متحده، جزئیات تغییرات را فاش نخواهد کرد.