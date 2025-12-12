افغانستان
۱۸ هزار افغان منتقل شده به امریکا در فهرست تحت نظر تروریسم این کشور قرار دارند
رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده میگوید که ۱۸ هزار نفری که در دوران دولت بایدن از افغانستان آمدهاند، در فهرست تحت نظر تروریسم قرار دارند.
روزنامۀ واشنگتن اگزماینر روز پنجشنبه گزارش داد که جوزف کنت که در جلسه استماع کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان صحبت میکرد، ادعا کرد که دولت فدرال اطلاعات مربوط به ۱۸ هزار نفر را که نامشان در فهرست تحت نظر تروریسم ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) قرار دارد، در اختیار دارد.
به گفتۀ او، این افراد در سال ۲۰۲۱ از افغانستان به ایالات متحده منتقل شدهاند.
کنت افزوده که از میان افراد، دو هزار تن آنان با گروههای تروریستی در ارتباط هستند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
اتاق تجارت کندهار: امسال نزدیک به ۲۳ هزار تُن انار صادر شده است
مقامهای اتاق تجارت کندهار میگویند که امسال نزدیک به ۲۳ هزار تُن انار به ارزش بیش از ۱۰.۵ میلیون دالر به کشورهای خارجی صادر شده است.
عبدالباقی بینا، معاون اتاق تجارت کندهار روز پنجشنبه به رسانههای محلی گفت که در ابتدای امسال، صادرات انار به پاکستان بسته شد، اما پس از آن این مقدار انار به کشورهای هند، ازبیکستان، قزاقستان، امارات متحدۀ عربی، روسیه و برخی دیگر کشورها صادر شد.
پاکستان پس از جنگ در اواسط ماه اکتوبر، مسیرهای تجاریاش با افغانستان از جمله اسپین بولدک در کندهار را بست و این مسیرها هنوز بسته هستند.
سبک هنر مینیاتوری کمالالدین بهزاد در فهرست میراثهای جهانی یونسکو شامل شد
سبک هنر مینیاتوری کمالالدین بهزاد در فهرست میراثهای جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) شامل شد.
این تصمیم در جریان نشست سهروزهٔ یونسکو اتخاذ شد، این نشست روز پنجشنبه در دهلی نو، پایان یافت.
در این نشست، دهها میراث فرهنگی از هفتاد و هشت کشور ارزیابی شد و برخی از آنها به فهرست میراث فرهنگی یونسکو راه یافتند.
حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، ثبت جهانی هنر مینیاتوری کمالالدین بهزاد را مایهٔ افتخار برای افغانها خواند.
استقبال محتاطانۀ وزارت خارجۀ پاکستان از موضعگیری علمای دینی طالبان
وزارت خارجۀ پاکستان از تصمیم علمای دینی طالبان که اعلام کردهاند هیچ افغان حق ندارد برای جنگ به کشور خارجی برود، به گونۀ محتاطانه استقبال کرد.
طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری گفت که اسلامآباد در جریان مذاکرات با میانجیگری قطر و ترکیه، از طالبان خواسته بود که رهبرشان بهصورت کتبی به پاکستان اطمینان بدهد.
اندرابی افزود که در این قطعنامه نام «تحریک طالبان پاکستان، تیتیپی ذکر نشده است، بنابراین پاکستان منتظر خواهد ماند تا ببیند در عمل چه رخ میدهد.
اندرابی دوباره تاکید کرد که طالبان پیش از این نیز همین موضوع را بهصورت شفاهی گفته بودند اما آن را عملی نکردند.
صدها عالم دینی که از سوی طالبان دیروز در کابل گردهم آورده شده بودند، گفتند که هیچ افغان اجازه ندارد بیرون از افغانستان در جنگها شرکت کند.
آنها همچنان گفتند که اگر کسی حریم افغانستان را نقض کند، جنگیدن در برابر او به گفتۀ شان «جهاد مقدس» است.
در قطعنامۀ شورای علمای دینی طالبان نامی از پاکستان برده نشده است، اما بنا بر گزارشها، در دو ماه گذشته که نمایندگان طالبان افغانستان و حکومت پاکستان یکبار در دوحه، دو بار استانبول و یک بار ریاض برای حل اختلافات دیدار کردهاند، طرف پاکستانی تأکید داشته است که طالبان افغانستان باید فتوا بدهند که جنگ در پاکستان ناروا است.
حکومت چین از طالبان خواست تا در مورد قتل شهروندان چینی تحقیق کند
فو گونگ، نمایندۀ چین در سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که در مورد کشته شدن شهروندان چین در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان تحقیق کند.
گونگ دیشب در نشست شورای امنیت سازمان ملل همچنان خواست که حکومت طالبان تدابیر امنیتی در مرز با تاجیکستان را تقویت کند.
در حملات در ۲۶ و ۳۰ نومبر بر ولسوالیهای شمسالدین شاهین و درواز تاجیکستان، پنج کارمند چینی کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.
حکومت تاجیکستان گفته که این حملات از خاک افغانستان اجرا شده است.
نمایندۀ چین در سازمان ملل متحد همچنان از حکومت طالبان خواست که گروههای هراسافگن فعال در افغانستان از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند.
امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان وعده کرده که در تحقیقات مشترک در این بخش با تاجیکستان همکاری میکنند.
پیش از این، احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بدخشان به رسانههای داخلی افغانستان گفته بود که دوتن به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر شدهاند.
اما هیچ گروهی مسؤولیت این حملات را نپذیرفته و نتایج تحقیق هنوز اعلام نشده است.
سازمان ملل متحد بخشی از کارهایش را در سرحد افغانستان با ایران، از سر گرفت
سازمان ملل متحد میگوید که بخشی از کارهای متوقف شدهاش را در سرحد افغانستان با ایران برای کمک به مهاجران عودتکننده از سر گرفته است.
این کار پس از آن متوقف شده بود که طالبان کار تقریباً همۀ کارمندان زن سازمان ملل متحد در یک مرکز پذیرش عودت کنندگان در بندر اسلام قلعه را مانع شدند.
تام فلیچر، مسول امور بشری سازمان ملل شب گذشته(۱۰ دسمبر) به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که آنها توانسته اند که یک تیم کوچک از کارمندان صحی زن را برای ارائه خدمات نجات بخش زندگی به اسلام قلعه بفرستند.
اسلام قلعه مسیر عمدۀ پناهجویانی است که از ایران اخراج می شوند و بر اساس خبرگزاری فرانسپرس، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون حدود ۱.۲ میلیون پناهجو از این مسیر عبور کرده وارد افغانستان شده اند که ۶۰ درصد آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند.
طالبان از اوایل ماه سپتمبر از داخل شدن کارمندان زن افغان سازمان ملل به دفاتر شان، مانع شده اند.
بخش زنان سازمان ملل متحد اخیراً گفته که این محدویت خدمات نجات بخش زندگی را متاثر ساخته و به طور فزاینده این خدمات را در معرض خطر قرار می دهد.
جرمنی قصد دارد، درخواستهای پناهندگی شماری از افغانها را رسماً رد کند
وزارت داخله جرمنی میگوید که حکومت این کشور قصد دارد، درخواستهای پناهندگی شماری از افغانهایی را که در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند، رسماً رد کند.
خبرگزاری دی پی ای جرمنی شب گذشته(۱۰ دسمبر) از این قول وزارت گزارش داد که به شماری از افغانها که تعداد دقیقآنها اعلام نشده، گفته خواهد شد که"هیچ اراده سیاسی برای پذیرش آنها وجود ندارد."
هرچند مشخص نیست که چرا جرمنی این افغانها را نمیپذیرد، اما مقامهای این کشور پیش از این گفته بودند که سابقۀ امنیتی افغانهای مقیم پاکستان را که منتظر رفتن به جرمنی هستند، بررسی میکنند و در صورت موجودیت تردید، درخواستهای آنها رد خواهد کرد.
وزارت امور داخله جرمنی افزوده که روند پذیرش ۹۰ افغان باقیمانده در پاکستان که با موسسات جرمنی کار کردهاند و حدود ۵۸۰ تن دیگر که زندگیشان در خطر است، ادامه دارد و به این سلسله، شماری از افغانها نیز در هفتۀ آینده با یک پرواز چارتر از اسلامآباد، به جرمنی منتقل خواهند شد.
منابع محلی در وزریرستان شمالی میگویند که دو کودک بر اثر یک انفجار کشته شده اند
منابع محلی در وزریرستان شمالی میگویند که دو کودک بر اثر یک انفجار کشته شده اند
گزارشها از نوعیت رویداد متفاوت است.
یک مقام محلی که نخواست نامش گرفته شود به رادیوی مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، گفته که مرمی یک طیارهٔ بیپیلوت که از سه روز پیش در محل مانده و انفجار نکرده بود، در داخل یک مدرسه در منطقهٔ ایسوری وزیرستان شمالی امروز منفجر شد.
به گفتۀ این مقام در نتیجهٔ این انفجار دو کودک جان باختند و ۱۴ تن دیگر زخمی شدند.
باشندگان مدعی اند که پیش از حادثه، مقامهای نظامی را از وجود این مرمی خبر کرده بودند، اما اقدامی صورت نگرفت.
منابع استخباراتی میگویند که رویداد ناشی از شلیک راکت توسط «طیاره بی پیلوت» بر یک مسجد بوده است.
پولیس میگوید زخمیها به شفاخانه های در میرامشاه و بنّو منتقل شدهاند.
وضعیت برخی از زخمیان وخیم خوانده شده.
به دلیل محدودیت بر اطلاع رسانی در منطقه، رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل ادعای منابع محلی را تایید کند.
هنوز فرد و یاکسی مسوول این رویداد دانسته نشده.
در چهار سال گذشته در خیبرپختونخوا ناامنی، حملات مسلحانه و درگیری میان جنگجویان با نیروهای امنیتی و پولیس بهشدت افزایش یافته است.
همزمان اردو و پولیس پاکستان میگویند که عملیات هدفمند علیه جنگجویان ادامه دارد.
مجاهد اظهارات یوناما درباره محرومیت بسیاری از شهروندان افغانستان از حقوق بشر را رد کرد
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه ۱۹ قوس در واکنش به اظهارات اخیر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفت که حقوق همه مردم در افغانستان، به گفتهٔ او، در چارچوب قوانین اسلامی تضمین شده است.
مجاهد افزود که "افغانها مکلف نیستند حقوق بشری دیگر جوامع را که تعریف متفاوتی دارد، به عنوان حقوق خود بپذیرند".
یوناما امروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اعلام کرد که حقوق بشر اختیاری نیست، بلکه ضروری است و بسیاری از افغانها، به ویژه زنان و دختران، هنوز از این حقوق محروماند.
این نهاد از طالبان خواسته است که مطابق تعهدات بینالمللی برای حفاظت از حقوق افغانها، گامهای جدی بردارند.
ولکر ترک: منابع و بودجه برای سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان کاهش یافته است
ولکر ترک کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که به دلیل کاهش عمده بودیجه از سوی تمویل کنندگان جهانی در حال حاضر دفتر او برای "بقا" تلاش می کند، در حالیکه نقض حقوق و نیازها در مناطق متاثر از درگیری افزایش میابد.
براساس خبرگزاری رویترز، آقای ترک امروز (چهارشنبه ۱۰ دسمبر) به خبرنگاران گفت که منابع و بودجه برای سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان کاهش یافته است.
او گفت، "کارهای اساسی در کولمبیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، میانمار، تونس و شماری از کشورهای دیگر در زمانیکه نیازها در حال افزایش است، باید قطع می شد.
ولکر ترک همچنین گفته که"بازدیدهای گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و همچنین ماموریت های تحقیقی نهادهای حقیقت یاب از کشور ها کاهش یافته و همۀ اینها تاثیرات گسترده روی تلاش های بین المللی و ملی برای حفاظت از حقوق بشر دارد."
این اظهارات کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالی صورت گرفته که امروز چهارشنبه دهم دسمبر که با روز جهانی حقوق بشر مصادف است.