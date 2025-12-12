۱۸ هزار افغان منتقل شده به امریکا در فهرست تحت نظر تروریسم این کشور قرار دارند

وزارت داخله جرمنی می‌گوید که حکومت این کشور قصد دارد، درخواست‌های پناهندگی شماری از افغان‌هایی را که در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند، رسماً رد کند.

خبرگزاری دی پی ای جرمنی شب گذشته(۱۰ دسمبر) از این قول وزارت گزارش داد که به شماری از افغان‌ها که تعداد دقیق‌آنها اعلام نشده، گفته خواهد شد که"هیچ اراده سیاسی برای پذیرش آنها وجود ندارد."

هرچند مشخص نیست که چرا جرمنی این افغان‌ها را نمی‌پذیرد، اما مقام‌های این کشور پیش از این گفته بودند که سابقۀ امنیتی افغان‌های مقیم پاکستان را که منتظر رفتن به جرمنی هستند، بررسی می‌کنند و در صورت موجودیت تردید، درخواست‌های آنها رد خواهد کرد.

وزارت امور داخله جرمنی افزوده که روند پذیرش ۹۰ افغان باقی‌مانده در پاکستان که با موسسات جرمنی کار کرده‌اند و حدود ۵۸۰ تن دیگر که زندگی‌شان در خطر است، ادامه دارد و به این سلسله، شماری از افغان‌ها نیز در هفتۀ آینده با یک پرواز چارتر از اسلام‌آباد، به جرمنی منتقل خواهند شد.