وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای در ایکس گفته است که در روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه قوس، به‌دلیل بارندگی‌های نسبتاً شدید، احتمال سرازیر شدن سیلاب در ولایت‌های هرات، غور، بادغیس، سمنگان، بلخ، جوزجان، هلمند، ارزگان، زابل، قندهار، سرپل و فاریاب وجود دارد.

بر اساس این اعلامیه سیلاب‌ها ممکن است در حوزه‌های دریایی هریرود، مرغاب، هلمند و حوزه‌های شمالی رخ دهد.

در این اعلامیه از باشندگان مناطق نزدیک به این دریاها خواسته شده است که در صورت بالا رفتن سطح آب از نزدیک شدن به رودخانه‌ها خودداری کنند و باشندگان مناطق پایین‌دست را نیز از خطرات احتمالی باخبر سازند.