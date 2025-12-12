اتحادیۀ اروپا روز پنج‌شنبه ۲۰ قوس اعلام کرد که به منظور تقویت امنیت غذایی و بهبود تغذیه در افغانستان، ۲۵ میلیون یورو به برنامۀ جهانی غذا «دبلیو اف پی» فراهم می‌کند.

این اتحادیه در صفحه اکس نوشته است که این کمک مالی از طریق برنامۀ جهانی غذا به مصرف خواهد رسید.

ویرونیکا بوسکوویچ-پوهار، شارژدافیرِ مأموریت اتحادیۀ اروپا برای افغانستان در این مورد گفت که "کمک جدید اتحادیۀ اروپا به برنامۀ جهانی غذا نشان‌دهندۀ تعهد پایدار ما به مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، کودکان و جوامع آسیب‌پذیر است."

او افزود که این حمایت بر بخش‌های زراعت، تغذیه، صحت و توانمندسازی اقتصادی تمرکز خواهد داشت تا جوامع روستایی بتوانند منابع اقتصادی خود را در برابر تأثیرات درازمدت تغییرات اقلیمی حفظ کنند.

این درحالیست که برنامه جهانی غذا "دبلیو اف پی" هشدار داده است که فقر و سوءتغذیه در افغانستان افزایش یافته و وضعیت در ماه‌های زمستان بدتر خواهد شد.

افغانستان تحت حاکمیت طالبان با یکی از شدیدترین بحران‌های غذایی جهان روبه‌رو است و بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد "اوچا" در سال جاری میلادی ۲۳.۷ میلیون تن در افغانستان به کمک‌ های بشردوستانه نیاز دارند.