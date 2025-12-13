لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
شنبه ۲۲ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۹:۲۵

افغانستان

سرمایه‌گذاران تاجیکستانی علاقه‌مند ساخت کارخانه سمنت در افغانستان شدند

نشست مقامات تاجیکستان و طالبان افغانستان در دوشنبه (آرشیف)
نشست مقامات تاجیکستان و طالبان افغانستان در دوشنبه (آرشیف)

یک هیأت از سرمایه‌گذاران تاجیکستانی علاقه‌مندی خود را برای ساخت یک کارخانه تولید سمنت در افغانستان اعلام کرده است.

این هیأت روز جمعه ۲۱ قوس در دیدار با هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان، فرصت‌های احتمالی سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش‌های معادن و صنایع را بررسی کرده است.

افغانستان در حال حاضر بخش بزرگی از برق خود را از تاجیکستان وارد می‌کند.

مقام‌های طالبان تلاش دارند که برای کاهش وابستگی به پاکستان، روابط تجارتی با کشورهای منطقه به ‌ویژه همسایه‌گان دیگر افغانستان را گسترش دهند که تاجیکستان نیز شامل آن است.

تاجیکستان و طالبان افغانستان درماه‌های اخیر در یک سری مذاکرات دیپلماتیک شرکت کرده‌اند تا تنش‌ها را کاهش دهند.

با وجود آن‌که در ماه‌های اخیر این روابط تا حدی بهبود یافته است، اما کشته‌شدن پنج شهروند چینی در خاک تاجیکستان اخیراً باعث نگرانی مقام‌های این کشور از احتمال سرایت تروریزم از افغانستان شده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

حکومت طالبان از بازگشت یک هزار ۱۰۰ خانواده به افغانستان خبرداده است

مهاجران برگشته افغان (آرشیف)
مهاجران برگشته افغان (آرشیف)

خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان روزجمعه ۲۱ قوس گزارش داده است که یک هزار و ۱۰۹ خانواده شامل ۶۶ خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز، ۴۰ خانواده از راه بندر اسلام قلعه هرات برگشته اند.

همچنان ۶۴۳ خانواده از طریق سپین بولدک کندهار، ۳۲۴ خانواده از گذرگاه تورخم و ۳۶ خانواده از طریق مسیر بهرامچه در ولایت هلمند به افغانستان برگشته اند.

این درحالیست که شماری از بازگشت‌ کنندگان افغان از کشور های همسایه ماه گذشته به رادیوآزادی گفته بودند که فقر، نبود کار و سرپناه آنان را در آستانه فصل زمستان با مشکلات جدی و نگرانی روبرو ساخته است.

سازمان‌های بین‌ المللی می‌گویند که این بازگشت‌کنندگان از کشورهای همسایه وارد کشوری می‌شوند که از پیش با فقر، خدمات محدود و شرایط خشکسالی رو ‌به ‌وخامت دست ‌و پنجه نرم می‌کند.

ادامه خبر ...

اسپانیا: مادرید طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت

نشست ویژه زنان افغان در مادرید
نشست ویژه زنان افغان در مادرید

خوزی مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، می‌گوید کشورش حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. وی تأکید کرد که رژیم طالبان «نامشروع» است.

وزیر خارجه اسپانیا روز جمعه ۲۱ قوس در نشستی با حضور فعالان افغان در مادرید اظهار داشت که اسپانیا به حمایت از حقوق زنان افغان متعهد است و بدون مشارکت آنان، دستیابی به صلح واقعی و پایدار در افغانستان ناممکن خواهد بود.

او که در سومین نشست ویژه زنان افغان با عنوان «صدای ما را بشنوید» در مادرید سخن می‌گفت، افزود که «هر آینده‌ای که اراده پیشرفت داشته باشد، به حضور زنان نیاز دارد.»

وی همچنین تأکید کرد که مادرید به‌طور قاطع از حقوق زنان افغان حمایت می‌کند. آلبارس وضعیت چهار سال گذشته در افغانستان را برای زنان «ویرانگر» توصیف کرد. وی تأکید کرد که اقدامات طالبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این گروه باید در برابر اعمال خود پاسخ‌گو باشد.

این درحالیست که اخیراً محکمۀ مردمی برای زنان افغانستان، رهبران ارشد طالبان را به عنوان عاملان ارتکاب جرایم علیه بشریت شناسی کرده و به دلیل «آزار و اذیت جنسیتی» محکوم کرد.

این محکمه فیصله نهایی اش را روز پنج‌شنبه۲۰ قوس اعلام کرد و حکم کرد که براساس تحقیق و شواهد ارائه‌شده، اقدامات رهبران طالبان بخشی از یک کمپاین سیستماتیک برای حذف زنان از حیات عمومی در افغانستان است.

ادامه خبر ...

ترکیه آمادگی خود را برای کمک به تداوم آتش‌بس میان پاکستان و افغانستان اعلام کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه (آرشیف)
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه (آرشیف)

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز جمعه ۲۱ قوس در حاشیه نشستی در ترکمنستان در دیدار با شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، گفت که ترکیه آماده است هرگونه کمک لازم را برای تحکیم آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان انجام دهد.

اردوغان تأکید کرد که آنکارا برای تقویت «روابط خوب» با اسلام‌آباد تلاش می‌کند و به گفته ریاست ارتباطات ترکیه، این کشور خواهد کوشید همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری را بیش از پیش گسترش دهد.

وی از تمدید آتش‌بس میان پاکستان و افغانستان استقبال کرد و افزود که ترکیه آماده است از میکانیزم که برای تضمین عدم درگیری ایجاد شده، حمایت کند.

روابط میان حکومت طالبان افغانستان و پاکستان تیره شده و پس از چندین درگیری میان دو کشور، وضعیت حساس‌تر شده است.

این درحالیست که وزارت خارجۀ ایران از برگزاری نشستی در بارۀ افغانستان در هفتۀ اینده خبرداده است.

قرار است این نشست در تهران برگزار شود و نمایندگان ویژه پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه برای افغانستان در آن حضور یابند.

در مورد این که آیا طالبان هم در این نشست اشتراک خواهند کرد یا خیر، وزارت خارجه ایران چیزی نگفته است.

ادامه خبر ...

صدراعظم پاکستان خواستار فشار‌های بیشتر بر طالبان در افغانستان شد

شهباز شریف صدراعظم پاکستان (آرشیف)
شهباز شریف صدراعظم پاکستان (آرشیف)

شهباز شریف صدراعظم پاکستان روز جمعه ۲۱ قوس از جامعۀ جهانی خواست که بر حکومت طالبان در افغانستان فشارهای بیشتری وارد کند تا تعهدات، مسئولیت‌ها و وظایف بین‌المللی خود را عملی سازد.

او تأکید کرد که موج تازه‌‌ای از تروریزم از خاک افغانستان سر برآورده که برای همۀ جهان تهدید ایجاد می‌کند.

شهباز شریف در یک فورم بین‌المللی که دربارۀ «سال ۲۰۲۵ به‌عنوان سال جهانی صلح و اعتماد، روز جهانی بی‌طرفی و سی‌مین سالگرد بی‌طرفی دایمی ترکمنستان» برگزار شده بود، گفت که حل مسالمت‌آمیز منازعات ستون اصلی سیاست خارجی پاکستان را تشکیل می‌دهد.

پاکستان ادعا می‌کند که گروه‌های مسلح مخالف این کشور، از جمله تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) از خاک افغانستان وارد پاکستان می‌شوند؛ اما حکومت طالبان افغانستان این ادعاها را رد کرده و می‌گوید پاکستان باید مشکلات داخلی خود را خودش حل کند.

روابط بین طالبان افغانستان و پاکستان زمانی تیره شد که نیروهای دو کشور در ماه اکتوبر برای یک هفته وارد درگیری‌های مرزی شدند.

پس از این درگیری‌ها تمامی بنادر بین پاکستان و افغانستان از جمله تورخم و سپین بولدک – چمن بسته شده و از هرنوع رفت‌ و آمد به شمول تجارت و ترانزیت جلوگیری شده است.

ادامه خبر ...

اتحادیۀ اروپا از کمک ۲۵ میلیون یورو به افغانستان خبرداده است

(آرشیف) کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به افغانستان
(آرشیف) کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به افغانستان

اتحادیۀ اروپا روز پنج‌شنبه ۲۰ قوس اعلام کرد که به منظور تقویت امنیت غذایی و بهبود تغذیه در افغانستان، ۲۵ میلیون یورو به برنامۀ جهانی غذا «دبلیو اف پی» فراهم می‌کند.

این اتحادیه در صفحه اکس نوشته است که این کمک مالی از طریق برنامۀ جهانی غذا به مصرف خواهد رسید.

ویرونیکا بوسکوویچ-پوهار، شارژدافیرِ مأموریت اتحادیۀ اروپا برای افغانستان در این مورد گفت که "کمک جدید اتحادیۀ اروپا به برنامۀ جهانی غذا نشان‌دهندۀ تعهد پایدار ما به مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، کودکان و جوامع آسیب‌پذیر است."

او افزود که این حمایت بر بخش‌های زراعت، تغذیه، صحت و توانمندسازی اقتصادی تمرکز خواهد داشت تا جوامع روستایی بتوانند منابع اقتصادی خود را در برابر تأثیرات درازمدت تغییرات اقلیمی حفظ کنند.

این درحالیست که برنامه جهانی غذا "دبلیو اف پی" هشدار داده است که فقر و سوءتغذیه در افغانستان افزایش یافته و وضعیت در ماه‌های زمستان بدتر خواهد شد.

افغانستان تحت حاکمیت طالبان با یکی از شدیدترین بحران‌های غذایی جهان روبه‌رو است و بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد "اوچا" در سال جاری میلادی ۲۳.۷ میلیون تن در افغانستان به کمک‌ های بشردوستانه نیاز دارند.

ادامه خبر ...

ایران هفتۀ آینده یک نشست منطقه‌ای دربارۀ افغانستان برگزار می‌کند

(آرشیف) اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران
(آرشیف) اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران

وزارت خارجۀ ایران روز جمعه ۲۱ قوس گفت که در این نشست، نمایندگان ویژه کشورهای همسایه و منطقه دربارۀ افغانستان شرکت خواهند کرد.

اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت همچنان گفت که این نشست نتیجۀ مشورت‌ها با کشورهای همسایه و دیگر بازیگران منطقه‌ای است و ابراز امیدواری کرد که این ابتکار به تقویت همکاری‌ها و کاهش تنش‌ها کمک کند.

به گفتۀ او، نشست در تهران برگزار می‌شود و نمایندگان ویژه پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه برای افغانستان در آن حضور خواهند داشت.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که روابط میان حکومت طالبان افغانستان و پاکستان تیره شده و پس از چندین درگیری میان دو کشور، وضعیت حساس‌تر شده است.

بقایی در مورد این که آیا طالبان هم در این نشست دعوت شده اند یانه، چیزی نگفت.

تاکنون به جز روسیه هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

ادامه خبر ...

محکمۀ مردمی رهبران ارشد طالبان را محکوم به تبعیض جنسیتی علیه زنان کرد

(آرشیف) جلسه استماع محکمه مردمی زنان افغانستان، ۹ اکتبر ۲۰۲۵
(آرشیف) جلسه استماع محکمه مردمی زنان افغانستان، ۹ اکتبر ۲۰۲۵

محکمۀ مردمی برای زنان افغانستان، رهبران ارشد طالبان را به عنوان عاملان ارتکاب جرایم علیه بشریت شناسی کرده و به دلیل «آزار و اذیت جنسیتی» محکوم کرد. این محکمه فیصله نهایی اش را روز پنج‌شنبه۲۰ قوس اعلام کرد.

این محکمه از سوی «محکمۀ دایمی مردم – پی‌پی‌تی» به تاریخ ۸ تا ۱۰ اکتبر در مادرید اسپانیا برگزار شد. این محکمه صلاحیت اجرایی رسمی ندارد، اما شهادت‌ های زنان، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی را جمع‌آوری و مستند می‌کند.

بر اساس حکم قرائت‌شده در نشست این محکمه، رهبران طالبان که در این حکم نام برده شده‌اند عبارت اند از ملاهبت‌الله آخندزاده رهبرطالبان، سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله، ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس‌الوزرا، نورمحمد ثاقب وزیر ارشاد حج و اوقاف، محمد خالد حنفی وزیر امر بالمعروف و نهی المنکر، عبدالحکیم حقانی رئیس ستره‌محکمه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، حبیب‌الله آغا وزیر معارف و عبد‌الحق واثق، رئیس عمومی استخبارات.

محکمه حکم کرد که براساس تحقیق و شواهد ارائه‌شده، اقدامات آنان بخشی از یک کمپاین سیستماتیک برای حذف زنان از حیات عمومی در افغانستان است.

این در حالیست که محکمه جزایی بین‌المللی (آی‌سی‌سی) نیز در اوایل سال جاری دستور بازداشت مقامات بلندپایه حکومت طالبان به شمول ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات طالبان را به اتهام تخطی از تعذیب جندر و حقوق بشر صادر کرد.اما حکومت طالبان در آن زمان گفته بود که این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسد.

شماری از زنان و دختران افغان پیش از این ابراز امیدواری کرده بودند که فیصله این محکمه بتواند صدای آنان را دوباره به جهان برساند و زمینهٔ فشار های بیشتر بر طالبان را فراهم کند.

ادامه خبر ...

۱۸ هزار افغان منتقل شده به امریکا در فهرست تحت نظر تروریسم این کشور قرار دارند

روند تخلیۀ در افغانستان در آگست ۲۰۲۱
روند تخلیۀ در افغانستان در آگست ۲۰۲۱

رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده می‌گوید که ۱۸ هزار نفری که در دوران دولت بایدن از افغانستان آمده‌اند، در فهرست تحت نظر تروریسم قرار دارند.

روزنامۀ واشنگتن اگزماینر روز پنج‌شنبه گزارش داد که جوزف کنت مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریزم حکومت امریکا که در جلسه استماع کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان صحبت می‌کرد، ادعا کرد که دولت فدرال اطلاعات مربوط به ۱۸ هزار نفر را که نام‌شان در فهرست تحت نظر تروریسم ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) قرار دارد، در اختیار دارد.

به گفتۀ او، این افراد در سال ۲۰۲۱ از افغانستان به ایالات متحده منتقل شده‌اند.

کنت افزوده که از میان افراد، دو هزار تن آنان با گروه‌های تروریستی در ارتباط هستند.

ادامه خبر ...

اتاق تجارت کندهار: امسال نزدیک به ۲۳ هزار تُن انار صادر شده است

انار کندهار
انار کندهار

مقام‌های اتاق تجارت کندهار می‌گویند که امسال نزدیک به ۲۳ هزار تُن انار به ارزش بیش از ۱۰.۵ میلیون دالر به کشورهای خارجی صادر شده است.

عبدالباقی بینا، معاون اتاق تجارت کندهار روز پنج‌شنبه به رسانه‌های محلی گفت که در ابتدای امسال، صادرات انار به پاکستان بسته شد، اما پس از آن این مقدار انار به کشورهای هند، ازبیکستان، قزاقستان، امارات متحدۀ عربی، روسیه و برخی دیگر کشورها صادر شد.

پاکستان پس از جنگ در اواسط ماه اکتوبر، مسیرهای تجاری‌اش با افغانستان از جمله اسپین بولدک در کندهار را بست و این مسیرها هنوز بسته هستند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG