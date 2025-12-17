افغانستان
یونیسف: نزدیک به ۴ میلیون کودک در افغانستان در معرض سوءتغذیه شدید قرار دارند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) میگوید نتایج یک پژوهش تازه دربارهٔ امنیت غذایی در افغانستان نشان میدهد که پیشبینی میشود ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال با خطر سوءتغذیهٔ شدید روبهرو اند.
تاجالدین اویوال نمایندهٔ یونیسف در افغانستان، روز سهشنبه در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که یونیسف قصد دارد جان ۱.۳ میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیهٔ شدید و سوءتغذیهٔ متوسط پرخطر را نجات دهد، اما به گفتهٔ او این برنامه با کمبود جدی بودجه روبهرو است.
برنامهٔ بشردوستانهٔ یونیسف برای کودکان در افغانستان برای تأمین نیازهای فوری و انسانی ۱۲ میلیون نفر، از جمله هفت میلیون کودک، درخواست ۹۵۰ میلیون دالر کمک کرده است.
یونیسف افزوده که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
عفو بینالملل خواستار توقف اخراج اجباری افغانها شد
سازمان عفو بینالملل از کشورها خواسته است که بازگرداندن اجباری مردم به افغانستان را متوقف کنند و گفته است که پاکستان، ایران و همچنان برخی کشورهای اروپایی، مردم را بهگونهٔ «غیرقانونی» اخراج میکنند.
عفو بینالملل روز سهشنبه، ۱۶ دسمبر، در گزارشی در وبسایت خود نوشته است که بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد، تنها ایران و پاکستان در سال جاری بیش از ۲٫۶ میلیون افغان را بهگونهٔ غیرقانونی به افغانستان بازگرداندهاند. به گفتهٔ این سازمان، ۶۰ درصد از این بازگشتکنندگان را زنان و کودکان تشکیل میدهند. افزون بر این، ترکیه و تاجکستان نیز هزاران افغان را از خاک خود اخراج کردهاند.
این سازمان با اشاره به «وخامت روزافزون وضعیت بشری در افغانستان» گفته است که «خطر آسیبپذیری بازگشتکنندگان بهطور جدی افزایش یافته است».
به گفتهٔ این سازمان، کشورها باید مطابق قوانین بینالمللی عمل کنند؛ قوانینی که «بازگرداندن اجباری هر فردی را که با خطر واقعی نقض جدی حقوق بشر روبهرو است، منع میکند».
در این گزارش آمده که برخی کشورهای اروپایی نیز تلاشها برای بازگرداندن اجباری افغانها را افزایش دادهاند و بر اساس گزارشها، جرمنی، اتریش و اتحادیهٔ اروپا برای تسهیل این روند با طالبان وارد گفتوگو شدهاند.
این سازمان تأکید کرده است که با وجود مستند بودن سرکوب حقوق بشر از سوی طالبان، شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمنی و اتریش تلاش میکنند افغانها را به کشوری بازگردانند که در آن نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران، جریان دارد.
وزیر صحت عامهٔ طالبان در راس یک هیئت به هند سفر کرد
وزارت صحت عامه طالبان سهشنبه، ۲۵ قوس در یک خبرنامه اعلام کرد که مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت طالبان به دعوت رسمی دولت هند به این کشور رفته و رهبری یک هیئت عالیرتبه را بر عهده دارد.
در خبرنامه آمده است که این سفر چند روزه با هدف گسترش همکاریهای صحی بین دو کشور، تبادل تجربیات و هماهنگی تلاشهای مشترک انجام میشود.
این سومین سفر وزیران طالبان به هند در دو ماه گذشته است. پیش از این، وزیر امور خارجه و وزیر صنعت و تجارت طالبان به دعوت رسمی هند به این کشور سفر کرده بودند.
براساس اطلاعات وزارت صحت عامه طالبان، جلالی در جریان این سفر با مقامات مختلف هندی، به ویژه مسئولان بخش صحت دیدار خواهد کرد و در چند برنامهٔ از پیش تعیینشده شرکت خواهد نمود.
یک مقام وزارت داخله ایران: شمار مهاجران افغان در ایران به چهار و نیم میلیون نفر رسیده
نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخلهٔ ایران گفته است که پس از اخراجها شمار مهاجران افغان در ایران به حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر میرسد، هرچند این رقم ثابت نیست.
او روز گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته است که از زمان اجرای «طرح بازگرداندن اتباع غیرقانونی» تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران اخراج شدهاند.
ایران روزانه حدود چهار هزار مهاجر افغان را اخراج میکند و پس از جنگ دوازدهروزه با اسرائیل، این روند سرعت بیشتری گرفته است.
هشدار برنامهٔ جهانی غذا: بیش از ۱۷ میلیون افغان در زمستان با گرسنگی شدید روبهرو هستند
برنامهٔ جهانی غذا هشدار داده است که در زمستان پیشرو بیش از ۱۷ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند.
این نهاد سازمان ملل امروز در اعلامیهای، بر اساس تازهترین گزارش امنیت غذایی، گفته است که شمار افراد دچار گرسنگی حاد نسبت به سال گذشته سه میلیون نفر افزایش یافته است.
این رقم در سال گذشته به ۱۴ اعشاریه ۸میلیون تن می رسید.
برنامهٔ جهانی غذا همچنین هشدار داده که سوءتغذیهٔ کودکان در حال افزایش است و در سال آینده نزدیک به چهار میلیون کودک را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در این اعلامیه به نقل از جان آیلیف، رئیس برنامهٔ جهانی غذا در افغانستان آمده است که «خانوادهها ناچارند برای روزها وعدههای غذایی خود را حذف کنند و برای زنده ماندن دست به اقدامات دشوار بزنند.» او افزوده است که مرگومیر کودکان افزایش یافته و احتمال بدتر شدن آن در ماههای آینده وجود دارد.
به گفتهٔ او، زمستان پیشرو برای افغانستان بسیار سخت خواهد بود، زیرا افغانستان همزمان با چندین بحران از جمله کاهش شدید کمکهای بشردوستانه، خشکسالی، بیکاری، زمینلرزهها و بازگشت اجباری میلیونها افغان از پاکستان و ایران ربرو است.
برنامهٔ جهانی غذا اعلام کرده است که برای کمک فوری به شش میلیون نفر از آسیبپذیرترین مردم افغانستان در زمستان، به ۴۶۸ میلیون دالر بودجهٔ فوری نیاز دارد.
این درحالی است که پیش ازاین هم باشندگان ولایات مختلف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته که به دلیل اوضاع بد اقتصادی هیچ آمادگی برای زمستان نگرفته اند.
وزارت فواید عامۀ طالبان از صادرات دوصد تُن کالا از طریق خط آهن خبرداده است
وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که در هفته گذشته بیش از دوصد تُن کالا از طریق خط آهن به خارج از کشور صادر شده که بخش عمده آن را آب انار تشکیل میدهد.
در اعلامیهای که این وزارت روز دوشنبه ۲۴ قوس در صفحه ایکس خود منتشر کرده، توضیح نداده است که آب انار به کدام کشورها صادر شده است.
پس از بسته شدن تمامی راهها با پاکستان، میوههای تازه افغانستان بهشمول انار و دیگر محصولات از مسیرهای آسیای میانه و ایران به کشورهای منطقه صادر میشوند.
بر اساس این اعلامیه، در هفته گذشته بیشترین انتقالات از طریق خط آهن از مسیر حیرتان صورت گرفته که مقدار آن بیش از ۱۱۷ تُن گزارش شده است.
راه حیرتان مسیری است که اخیراً بهگونه کامل به روی مسافران، فعالیتهای تجاری و ترانزیتی بازگشایی شده است.
پیش از این مقامهای اتاق تجارت کندهار گفته بودند که امسال نزدیک به ۲۳ هزار تُن انار به ارزش بیش از ۱۰.۵ میلیون دالر به کشورهای خارجی صادر کرده اند.
پاکستان پس از جنگ در اواسط ماه اکتوبر، مسیرهای تجاریاش با افغانستان را بست و این مسیرها هنوز بسته هستند.
اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که حکومت طالبان و پاکستان باید هر چه زودتر مشکلات خود را حل کنند و کانالهایی را برای حمایت از تولیدکنندگان و بخش خصوصی خود باز کنند.
مدیر مسؤل و یک گزارشگر تلویزیون «رسا» از زندان طالبان آزاد شدند
یک منبع آگاه در کابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که غلام محی الدین صاحبزاده مدیر مسؤل و جهادمل حبیبی گزارشگر تلویزیون خصوصی «رسا» پس از ۱۰ ماه بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۴ قوس از زندان بگرام آزاد شدند.
این خبرنگاران به تاریخ ۳۰ دلو سال گذشته توسط کارمندان ریاست استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند و کارمندان استخبارات ضمن ضبط کمپیوترهای تلویزیون رسا دفتر این رسانه را نیز بستند.
بعداً محکمه ای در کابل به تاریخ ۴ حمل سال جاری این دو خبرنگار را به جرم تبلیغات علیه اداره حاکم به ۱۰ ماه زندان محکوم کرده بود.
مرکز خبرنگاران افغانستان محاکمه این دو خبرنگار و سلب آزادی آنان به مدت ۱۰ ماه را محکوم کرده و گفته که این خبرنگاران بخاطر کار خبرنگاری بازداشت شده بودند.
تلویزیون خصوصی رسا در سال ۱۳۹۸ شمسی در کابل ایجاد و راهاندازی شد.
این تلویزیون گزارشهای اجتماعی و روزمره تولید میکرد و همچنان گزارشهای مستند خارجی در زمینه اقلیم و حیاتوحش را بازنشر میکرد.
این مرکز گفته است که با وجود آزادی این دو گزارشگر تلویزیون رسا، این رسانه بسته است و تاکنون به آن اجازه بازگشایی داده نشده است.
بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر دستکم پنج خبرنگار و فعال رسانهای در بازداشت هستند و برخی از آنان توسط محاکم طالبان به زندان محکوم شدهاند و دوران محکومیتشان را سپری میکنند.
تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در بازی با سریلانکا شکست خورد
این بازی ساعت نه و نیم صبح به وقت کابل در میدان کریکت دبی آغاز شد.
تیم افغانستان با برنده شدن قرعه، نخست بتنگ یا توپ زنی را انتخاب کرد.
تیم افغانستان در پنجاه اوور ۲۳۵ دوش به دست آورد و برای سریلانکا ۲۳۶ دوش هدف تعیین کرد.
تیم سریلانکا در ۴۹ اوور در حالی که دو بازیکنش مانده بود، ۲۳۸ دوش به دست آورد و به پیروزی رسید.
پیش از این نیز افغانستان در بازی نخست خود در این رقابتها که روز شنبه برگزار شد با اختلاف سه ویکت در برابر بنگلهدیش شکست خورد.
درمسابقات جام آسیایی جاری در امارات متحدهٔ عربی افغانستان در گروه «B» با بنگلهدیش، نیپال و سریلانکا همگروه است.
تیمهای هند، پاکستان، امارات متحدهٔ عربی و مالیزیا در گروه «A» قرار دارند.
وزیر خارجه جرمنی:امیدواریم پروازهای انتقال افغان ها از پاکستان به جرمنی تا پایان سال جاری تکمیل شود
یوهان وادفول، وزیر خارجۀ جرمنی میگوید که بررسی پرونده های پناهندگی افغانهای که در پاکستان هستند و جرمنی پیش از این تعهد پذیرششان را به این کشور داده است برای حکومت این کشور در اولویت قرار دارد.
براساس گزارش روزنامۀ آلمانی «ولت»، آقای وادفول گفته است که امیدوار است پروازهای انتقال این افغانها از پاکستان به جرمنی پیش از پایان سال جاری میلادی تکمیل شود.
او همچنین افزوده است که با حکومت پاکستان دربارۀ افغانهای در معرض خطر گفتوگو کرده و تمدید اقامت آنان را برای شش ماه دیگر در آن کشور تضمین کردهاند.
به گفتۀ وی، بازنگری دوسیههای افغانها مسئولیت وزارت داخلۀ جرمنی است و این وزارت پس از بررسی تمام مسایل حقوقی تصمیم خواهد گرفت که در خواست های چی کسانی را بپذیرد و از چی کسانی را رد کند.
او هشدار داده است که هرگونه تأخیر میتواند با آغاز سال آینده، خطر اخراج این افغانها به افغانستان را افزایش دهد؛ افغانهایی که اکنون در پاکستان در انتظار رفتن به جرمنی بهسر میبرند.
براساس معلومات روزنامهٔ جرمنی «ولت ام زونتاگ»، پس از به قدرت رسیدن طالبان، حدود ۳۵ هزار و ۵۰۰ افغان در معرض خطر از پاکستان به جرمنی منتقل شدهاند.
پیش از این، به تاریخ ۹ دسامبر، بیش از ۲۵۰ نهاد مدافع حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی از جمله عفو بینالملل، سازمان نجات کودکان، دیدهبان حقوق بشر و گروههای کلیسا از حکومت جرمنی خواسته بودند که حدود ۱۸۰۰ افغان را پیش از پایان سال جاری میلادی از پاکستان به این کشور منتقل کند.
بیش از ۲۰ هزار تن از آسیب دیده های زلزله در افغانستان کمک دریافت کردند
دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) میگوید که پس از چند ماه ۲۲۳ هزار نفر از آسیبدیدگان زلزله شدید در شرق افغانستان، کمک دریافت کردهاند.
به گفتۀ اوچا، با توجه به فرا رسیدن زمستان سخت، هنوز بسیاری از آسیب دیدگان زلزله از حمایت کافی محروماند.
اوچا روز یکشنبه ۲۳ قوس در بیانیهای در صفحۀ ایکس خود گفت که تاکنون تنها ۳۴ درصد بودجۀ مورد نیاز برای رساندن کمکها به آسیبدیدگان تأمین شده و بهطور عاجل به کمکهای بیشتری نیاز است.
به گفتۀ اوچا، برای فراهمسازی کمکهای ضروری به آسیبدیدگان، به ۱۱۱.۵ میلیون دالر بودجه نیاز است.
در شرق افغانستان، بهویژه در ولایت کنر، در ۳۱ اگست زلزلهای رخ داد که بیش از ۲۲۰۰ نفر جان باختند، نزدیک به ۴۰۰۰ نفر زخمی شدند و حدود ۷۰۰۰ خانه تخریب شد.
سازمانهای کمکرسان ملی و بینالمللی همواره بر ضرورت کمک فوری به خانوادههای آسیبدیده پیش از شدت گرفتن سرمای زمستان تأکید کردهاند.