سه شنبه ۲ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۰۷

هند و طالبان از گسترش همکاری‌های مشترک برای تقویت نظام صحی افغانستان خبر دادند

دیدار یکی از مقامات هند با متقی

حکومت هند و طالبان می‌گویند قصد دارند در راستای تقویت نظام صحی افغانستان همکاری‌های مشترکی داشته باشند.

وزارت خارجه هند روز دوشنبه ۲۲ دسمبر در اعلامیه‌ای تأکید کرده است که این کشور مراکز درمان سرطان را در افغانستان ایجاد می‌کند و تیمی از داکتران هندی برای همکاری و تبادل تجربه با داکتران افغان به این کشور فرستاده می‌شود تا مهارت‌ها و ظرفیت‌های موجود تقویت شود.

وزارت خارجه هند افزوده که این تعهدات در جریان سفر نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، به هند از ۱۶ تا ۲۱ دسمبر ۲۰۲۵ صورت گرفته است.

در ادامه آمده که هند بر تعهد خود مبنی بر ادامه کمک‌های بشری و همکاری در بخش‌های صحی با افغانستان تأکید کرده است.

شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، نیز روز سه‌شنبه ۲۳ دسمبر در صفحه ایکس «توییتر سابق» خود سفر اخیر وزیر صحت عامه طالبان را به هند پُردستاورد خوانده است.

او نوشته است که در این سفر، حکومت هند و نهادهای مرتبط چندین کمک مهم ارائه کردند که این کمک‌ها شامل واکسین‌های مختلف به ارزش پنج میلیون دالر، یک دستگاه رادیوتراپی سه میلیون دالری برای بخش سرطان، پنج تن ادویه این بیماری به ارزش یک میلیون دالر، یک دستگاه سی‌تی‌اسکن به ارزش ۳۰۰ هزار دالر برای این بخش و ساخت و ظرفیت‌سازی یک شفاخانه و یک مرکز تخصصی تلاسیمیا به ارزش ۵۰۰ هزار دالر می‌شود.

ما ضرورت داریم که یک شفاخانه مجهز داشته باشیم تا بیماران ما مجبور نشوند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند و هند می‌تواند که در بخش کمک‌های عاجل طبی بشری همکاری کند، همچنان در بخش ایجاد مراکز کلینک‌های خاص برای تداوی طفل و مادر سرمایه‌گذاری کند.

در این حال اتحادیه اسلامی طبی افغانستان کمک‌های هند در بخش صحت افغانستان را مهم خوانده و تأکید می‌کند که در شرایط فعلی که مسیرهای پاکستان با افغانستان مسدود است، همکاری هند با افغانستان ضروری و مؤثر است.
داکتور وحیدالله مصلح، رئیس این اتحادیه، در مورد نیازهای افغانستان در بخش طبابت که نیازمند حمایت هند است، به رادیو آزادی گفت:

«ما ضرورت داریم که یک شفاخانه مجهز داشته باشیم تا بیماران ما مجبور نشوند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند و هند می‌تواند که در بخش کمک‌های عاجل طبی بشری همکاری کند، همچنان در بخش ایجاد مراکز کلینک‌های خاص برای تداوی طفل و مادر سرمایه‌گذاری کند. هرچند در بخش امراض قلبی و جراحی اعصاب داریم، اما در این بخش هم عملیات‌های خیلی پیچیده است که باید در داخل افغانستان حمایت شود و هند می‌تواند نقش مهم را ایفا کند.»

در این حال داکتر عبدالحق قاضی‌زاده، یکی از متحصص پیشین بخش اطفال شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل، نیز کمک‌های هند را در بخش‌های مختلف مؤثر می‌داند.

«در گذشته در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی از طرف حکومت هند ادویه مجانی به مریض‌ها داده می‌شد، در بخش وسایل تشخیصیه هم هند کمک می‌کرد. در کنار این کمک‌ها داکتران هندی می‌آمدند و در واردها همراه با داکتران یک‌جا کار می‌کردند و بسیار چیزها را می‌آموختیم. اگر تعهدات و وعده‌ها مثل سابق باشد و جامعه عمل بپوشد، برای بخش صحت افغانستان بسیار مفید است.»

چهار روز قبل جگت پراکاش، وزیر صحت هند، نیز در صفحه ایکس خود نوشته بود که یک محموله بزرگ دوا همراه ۱۲۸ دستگاه سی‌تی‌اسکن در حال ارسال به افغانستان است.

رندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجهٔ هند، روز پنجشنبه ۱۳ قوس هم گفت که دهلی‌نو در چوکات برنامهٔ کمک‌های بشردوستانهٔ خود، نزدیک به ۶۴ هزار دوز واکسین انفلونزا و مننژیت «التهاب پوش مغز و نخاع» را به اداره‌های صحی حکومت طالبان تسلیم کرده است.

سفر وزیر صحت طالبان به هند

هند پیش از این برای تقویت سکتور صحی افغانستان، ماه گذشته تجهیزات طبی، دواهای ضروری و واکسین‌ها را به این کشور ارسال کرد.

پس از تیره شدن روابط بین حکومت طالبان و پاکستان به اثر درگیری‌های مرزی و انجام حملات هوایی به افغانستان که آن کشور نسبت داده شده، پاکستان راه‌های ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور را مسدود کرده است.

حکومت طالبان نیز در عکس‌العمل به این اقدام پاکستان، واردات کالاها به‌شمول ادویه از آن کشور را متوقف اعلام کرد و در تلاش یافتن راه‌های بدیل شده است.

اخیراً هند و حکومت طالبان روابط خود را در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و صحی گسترش داده‌اند.

پیش از سفر نور جلال جلالی، وزیر صحت عامه حکومت طالبان، برخی از مقام‌های دیگر حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی، وزیر خارجه آنان، و نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، به هند سفر کرده و تعهداتی را در بخش تحکیم روابط دوجانبه و ترانزیت و تجارت با آن کشور داشته‌اند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

حملات روسیه بر اوکراین سه کشته بر جا گذاشته و برق هزاران نفر قطع شده است

حملات روسیه بر اوکراین

مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه در روز سه‌شنبه دست‌کم سه کشته برجا گذاشت و در سرمای شدید زمستان، برق هزاران نفر را در سراسر اوکراین قطع کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفت حملات پیش از کریسمس نشان می‌دهد که کرملین هیچ قصدی برای پایان دادن به تهاجمی که در فبروری ۲۰۲۲ آغاز کرده، ندارد.

به گفته نیروی هوایی اوکراین، روسیه در این حملات از ۶۳۵ پهپاد و ۳۸ موشک استفاده کرده است.

این حملات یک روز پس از کشته شدن یک جنرال روس در انفجار موتر در مسکو و هم‌زمان با برگزاری گفت‌وگوهای جداگانه دو طرف با مقام‌های امریکایی در میامی انجام شد؛ گفت‌وگوهایی که تاکنون نشانه‌ای از پیشرفت چشم‌گیر در آن دیده نشده است.

زلنسکی گفت یک کودک چهار ساله در منطقه ژیتومیر در مرکز اوکراین کشته شده است؛ جایی که یک طیاره بی‌پیلوت روسی به یک ساختمان مسکونی اصابت کرد.

او افزود کارگران به‌سرعت در تلاش ترمیم زیرساخت‌های انرژی آسیب‌دیده هستند؛ حملاتی که باعث قطع اضطراری برق در چندین منطقه، آن هم در سرمای شدید زمستان، شده است.

تیم والیبال زنان افغانستان تیم بنگلادش را شکست داد

تیم والیبال زنان

تیم والیبال زنان افغانستان روز دوشنبه تیم بنگلادش را در رقابت‌های قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی شکست داد.

این مسابقه در شهر ماله، پایتخت مالدیو، برگزار شد؛ شهری که از یک هفته پیش میزبان این تورنمنت منطقه‌ای است.

پیش از این، تیم افغانستان دو دیدار پیاپی خود را برابر قرغیزستان و تیم میزبان، مالدیو، واگذار کرده بود.

در رقابت‌های قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی، تیم‌های افغانستان، بنگلادش، مالدیو و قرغیزستان حضور دارند و این مسابقات تا ۲۵ دسامبر ادامه خواهد داشت.

تیم والیبال زنان افغانستان بیشتر فعالیت‌های خود را در تبعید انجام می‌دهد، زیرا از سال ۲۰۲۱ به این سو، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان، مشارکت زنان را در عرصه‌های ورزشی و اجتماعی محدود کرده است.

نهاد «افغانستان عاری از پولیو»: تمام کودکان در مرز افغانستان و پاکستان باید واکسین شوند

کودکان در حال واکسین

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» می گوید که باید تمام کودکان که از مرز میان افغانستان و پاکستان رفت و آمد می‌کنند، باید واکسین شوند.

این نهاد روز سه‌شنبه ، ۲ جدی این موضوع را صفحه ایکس خود نوشته است.

پیش از این نیز این نهاد تأکید کرده بود که کودکانی که از پاکستان به افغانستان بازمی‌گردند، باید واکسین پولیو دریافت کنند تا از گسترش ویروس پولیو جلوگیری شود.

بر اساس گزارش‌ها، شمار موارد مثبت پولیو در سال جاری در پاکستان افزایش یافته است؛ موضوعی که نگرانی‌ها را درباره انتقال ویروس در دو سوی مرز و تهدیدهای احتمالی برای سلامت عمومی بیشتر کرده است.

افغانستان نیز در سال جاری دو مورد مثبت پولیو را ثبت کرده است؛ یکی در ولایت بادغیس و دیگری در ولایت هلمند. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود ادامه کارزارهای گسترده واکسیناسیون، این بیماری هنوز به‌طور کامل ریشه‌کن نشده است.

ترمپ: کناره‌گیری مادورو از قدرت اقدام عاقلانه خواهد بود

دونالد ترمپ

رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا روز دوشنبه، اول جدی گفت که اگر نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، از قدرت کناره‌گیری کند، اقدامی عاقلانه خواهد بود.

او همچنین افزود که ایالات متحده می‌تواند نفتی را که در هفته‌های اخیر در سواحل ونزوئلا توقیف کرده است، نگه دارد یا آن را به فروش برساند.

کارزار فشار دونالد ترمپ بر مادورو شامل افزایش حضور نظامی امریکا در منطقه و انجام چندین حمله نظامی علیه کشتی‌هایی است که گفته می‌شود در قاچاق مواد مخدر در اطراف این کشور امریکای جنوبی، در اقیانوس آرام و دریای کارائیب نقش داشته‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، در این حملات دست‌کم ۱۰۰ نفر کشته شده‌اند.

وقتی خبرنگاران از رئیس‌جمهور امریکا پرسیدند آیا هدف این است که مادورو از قدرت کنار زده شود، او گفت: «خب، فکر می‌کنم احتمالاً همین‌طور باشد... این به خودش بستگی دارد که چه می‌خواهد بکند. فکر می‌کنم عاقلانه است که این کار را بکند. اما باز هم، خواهیم دید».

آقای ترامپ افزود: «اگر بخواهد کاری بکند، اگر بخواهد مقاومت کند، این آخرین باری خواهد بود که می‌تواند مقاومت کند».

پنج پولیس پاکستان در حمله‌ای در خیبرپختونخوا کشته شدند

پنج تن از نیروهای پولیس پاکستان روز سه‌شنبه در پی کمین بر موتر حامل آنان، در یک حمله انفجاری و تیراندازی در خیبرپختونخواه کشته شدند.

به گزارش رویترز به گفته پولیس محلی، این موتر نخست با مواد انفجاری دست‌ساز هدف قرار گرفت و سپس مهاجمان بر آن فیر کردند که در نتیجه چهار افسر پولیس و راننده موتر جان باختند.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، این حمله را محکوم کرده.

این حمله در ولسوالی کرکِ ایالت خیبرپختونخوا رخ داده است؛ منطقه‌ای که تاکنون نسبتاً از حملات شبه‌نظامیان در امان مانده بود.

این حمله در حالی رخ می‌دهد که پاکستان و افغانستان پس از درگیری‌های مرزی اکتوبر که ده‌ها کشته برجا گذاشت در تلاش‌اند آتش‌بسی شکننده را حفظ کنند.

پاکستان مدعی است جنگجویان مستقر در خاک افغانستان، حملات خود را علیه نیروهای پاکستانی از آن‌جا طرح‌ریزی می‌کنند، اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده و می‌گوید امنیت پاکستان یک مسأله داخلی این کشور است.

هند برای تامین نیازهای دارویی افغانستان اعلام آمادگی کرد

وزارت امور خارجه هند، یک روز پس از پایان سفر وزیر صحت طالبان به دهلی اعلام کرد که هند نیازهای دارویی افغانستان را به‌صورت درازمدت تأمین خواهد کرد.

این اقدام با هدف کاهش وابستگی افغانستان به پاکستان در زمینه واردات دوا انجام شده است.

وزارت امور خارجه هند روز دوشنبه ۲ جدی در یک اعلامیه همچنین از تشکیل یک گروه کاری مشترک میان وزارت‌های صحت هند و افغانستان خبر داد.

در این اعلامیه تأکید شده است که مقام‌های هندی بر تعهد خود برای ادامه کمک‌های بشردوستانه و گسترش همکاری‌های صحی با افغانستان تحت اداره طالبان تاکید کرده‌اند.

درگیری های تازه در شهر حلب سوریه

رئیس جمهور موقت سوریه در جریان دیدار از شهر حلب - آرشیف

شامگاه دوشنبه درگیری‌ها در شهر شمالی حلب میان نیروهای وابسته به وزارت دفاع سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) به رهبری کردها آغاز شد که بنا بر گزارش رسانه‌های دولتی و یک نهاد ناظر، دست‌کم سه غیرنظامی در آن کشته شدند. در این مورد خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول رسانه های محلی خبر داده است

خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) به نقل از وزارت داخله این کشور گزارش داد که دو غیرنظامی کشته و دست‌کم ۱۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

همزمان نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کردند که یک زن کشته و ۱۷ غیرنظامی زخمی شده‌اند.

این درگیری‌ها سبب افزایش نگرانی‌های امنیت شده و موجی از آوارگی غیرنظامیان را به دنبال داشته است.

باشندگان محل به خبرگزاری dpa گفته‌اند که در این درگیری‌ها از سلاح‌های سنگین استفاده شده است. در همین حال، تصاویر ویدیویی نشان می‌دهد که تانک‌های دولتی به سوی منطقهٔ درگیری حرکت کرده‌اند.

وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه به مواضعی که در کنترل نیروهای امنیتی بوده، حمله کرده‌اند.

باشندگان محلی همچنین از استقرار شمار زیادی از نیروهای دولتی در امتداد خطوط مقدم تحت کنترل نیروهای کردی خبر داده‌اند.

یک گروه دیگر پناهجویان افغان به جرمنی انتقال داده شدند.

پناهجویان افغان در جرمنی - آرشیف

یک پرواز چارتر که از سوی دولت آلمان سازمان‌دهی شده بود، روز دوشنبه ۱۴۱ شهروند افغان را به آلمان منتقل کرد.

نظر به گزارش خبرگزاری (دی پی ای) جرمنی سخنگوی وزارت داخله آلمان تأیید کرد که این طیاره در شهر هانوفر به زمین نشست. این افراد پس از به قدرت رسیدن طالبان وعدهٔ پذیرش به جرمنی را دریافت کرده بودند و اکنون از اسلام‌آباد به ایالت نیدرزاکسن جرمنی سفر کرده‌اند. قرار است این افراد به ایالت‌های مختلف آلمان تقسیم شوند.

پاکستان به دولت آلمان تا پایان سال جاری مهلت داده است تا روند پذیرش این افراد را تکمیل کند. در غیر این صورت، به گفتهٔ مقام‌ها، این افراد به افغانستان اخراج خواهند شد. با این حال، مرز میان دو کشور همسایه در حال حاضر تا حد زیادی بسته است.

حدود ۶۵۰ نفر از شهروندان افغانستان که پیش‌تر تعهد پذیرش دریافت کرده بودند، اخیراً از سوی دولت فدرال آلمان پاسخ نهایی منفی دریافت کردند؛ اما به آنها پیشنهاد شد که مصارف بازگشت به افغانستان و یا کشوری دیگری که آنها را مپذیر پرداخت میشود و همچنان کمک مالی به آنها صورت می گیرد.

دو شهروند افغانستان به جرم سرقت اموال همجنس گریان در لندن به حبس محکوم شدند

دو افغانی که بجرم دزدی در لندن به حبس محکوم شدند.

یک محکمه در لندن دو شهروند افغان را به اتهام سرقت از خانه‌های همجنس‌گرایان، به زندان محکوم کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های بریتانیایی، محاکمهٔ این دو افغان روز گذشته برگزار شد. محکمه نام‌های این دو تن را رحمت‌خان محمدی و محمد بلال هوتک اعلام کرده است.

طبق گزارش‌ها، این دو نفر از ماه اکتوبر سال ۲۰۲۴ به این‌سو، از طریق یک اپلیکیشن آشنایی همجنس‌گرایان، افراد زیادی را فریب داده و از خانه‌های آنان موبایل‌ها و پول نقد را به سرقت برده‌اند.

رحمت‌خان به پنج سال زندان و محمد بلال به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده است.

