جهان
امریکا به درخواست نایجریا، حملات هوایی را بر شماری از پایگاه های داعش انجام داد
ایالات متحدۀ امریکا می گوید به درخواست حکومت نایجریا حملات هوایی را بر شماری از پایگاه های گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در شمال غرب آن کشور انجام داده است.
بر اساس خبرگزاری رویترز، دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا روز پنجشنبه(۲۵ دسامبر) اعلام کرد که اردوی امریکا عملیات نظامی را علیه شبهنظامیان داعش در قلمرو ایالت سوکوتو در نایجریا انجام داده است.
به گفته ترمپ، این عملیات به هدف جلوگیری از حملات داعش علیه مسیحیان در منطقه، صورت گرفته است.
قوماندانی بخش افریقای اردوی امریکا (افریکام) نیز تأیید کرده که این حملات هوایی در هماهنگی با مقامات نایجریا انجام شده و منجر به کشته شدن تعدادی از اعضای داعش شده است.
افریکام، در یک اعلامیه که منتشر و بعداً حذف شد، گفته که این عملیات ها به درخواست رسمی حکومت نایجریا صورت گرفته است.
اسرائیل یک تن را به اتهام همکاری با ایران دستگیر کرد
مقامات امنیتی اسرائیل می گویند که یک تن را به اتهام همکاری با ایران دستگیر کرده اند.
بر اساس اعلامیۀ مشترک پولیس و ادارۀ استخبارات داخلی"شین بت" اسرائیل، این شخص که هویت او افشا نشده، متهم به عکاسی و نقشه برداری از مناطق حساس از جمله اقامتگاه نفتالی بنت، صدراعظم سابق اسرائیل به هدایت"عناصر ایرانی" است.
این در حالیست که اردوی اسرائیل روز پنجشنبه(۲۵ دسامبر) در یک اعلامیه گفت که حسین محمود مرشد الجوهری یک عضو «کلیدی» واحد عملیات «نیروی قدس» سپاه پاسداران ایران را در لبنان کشته است.
براساس اعلامیه الجوهری در یک عملیات مشترک ادارات استخبارات و امنیت داخلی اسرائیل، در منطقهٔ نصریهٔ در لبنان کشته شده است.
ایران تا هنوز در این مورد واکنش نشان نداده است.
پولیس استانبول ۱۱۵ تن را در تلاش جلوگیری از حملات احتمالی داعش، دستگیر کرد
پولیس استانبول می گوید که ۱۱۵ تن را در تلاش جلوگیری از حملات احتمالی گروۀ دولت اسلامی موسوم به داعش، دستگیر کرده است.
پولیس استانبول روز پنجشنبه(۲۵ دسامبر) در اعلامیه گفت که این افراد پس از دریافت هشدارها در مورد حملات احتمالی داعش در جریان جشن کریسمس و سال نو، دستگیر شده اند.
به گفته ادارۀ سارنوالی استانبول، حکم دستگیری ۱۳۷ فرد مظنون به برنامهریزی حملات صادر شده، پولیس به ۱۲۴ محل در مناطق مختلف این شهر یورش برده که منجر به دستگیری ۱۱۵ تن شد و تلاشها برای دستگیری ۲۲ مظنون باقیمانده، ادامه دارد. نیروهای امنیتی در جریان تلاشیها، مقداری سلاحهای خفیف، مهمات و شماری از اسناد را به دست آوردهاند.
ادارۀ سارنوالی استانبول همچنین گفته که شماری از افراد دستگیر شده، به دست داشتن در منازعات مسلحانه در خارج از ترکیه متهم اند و حکم دستگیری آنها به اتهام جرایم تروریستی ملی و بین المللی صادر شده است.
پیش از این قوماندانی امنیۀ انقره در ۱۹ دسمبر هشدار داده بود که ممکن است داعش قبل از سال نو در انقره و استانبول حملاتی انجام دهد.
ایران یک شهروند افغان را اعدام کرد
ایران یک شهروند افغان به نام نذیر را اعدام کرد.
سازمان حقوق بشری «ههنگاو» روز پنجشنبه گزارش داد که در چند زندان ایران، دوازده زندانی بهشمول یک افغان اعدام شدهاند.
سازمانهای حقوق بشری از دیر زمان به این سو از مجازات اعدام در ایران انتقاد کرده و میگویند که روند محاکمۀ این افراد عادلانه و شفاف نبوده است.
بر بنیاد گزارش ههنگاو، از آغاز سال میلادی تا کنون دستکم یکهزار و دو تن بشمول شصت و پنج افغان در ایران اعدام شدهاند.
اسرائیل یک عضو «کلیدی» واحد عملیات «نیروی قدس» سپاه پاسداران ایران را کشت
اردوی اسرائیل میگوید که یک عضو «کلیدی» واحد عملیات «نیروی قدس» سپاه پاسداران ایران را در لبنان کشته است.
اردوی اسرائیل روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که حسین محمود مرشد الجوهری در عملیات مشترک با سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور، در منطقهٔ نصریهٔ لبنان کشته شده است.
به گفتهٔ اردوی اسرائیل، الجوهری از سوریه و لبنان برای حمله علیه اسراییل طرحریزی میکرد.
ایران تاکنون در این باره واکنشی نشان نداده است.
باشندگان وزیرستان شمالی: در درگیری میان نظامیان و افراد مسلح به غیرنظامیان زیان رسیده است
باشندگان ساحۀ میرعلی در منطقۀ وزیرستان شمالی پاکستان میگویند که پس از آغاز درگیری میان نظامیان و افراد مسلح در این منطقه در نتیجهٔ اصابت راکت و مرمی به خانهها، حدود ۱۵ غیرنظامی بهشمول کودکان زخمی شدهاند.
ملک نثار علی خان، از باشندگان محلی و رئیس ولسوالی حزب عوامی نیشنل، به رادیو مشال گفته است که درگیری صبح امروز پنجشنبه، ۲۵ دسمبر آغاز شد و دو طرف بر یکدیگر «گلولهباری شدید» کردند.
او میگوید که در نتیجهٔ اصابت راکت به خانهاش، دختر، برادر و برادرزادهاش زخمی شدهاند.
مقتدر شفقت داور، یکی دیگر از باشندگان محلی، هم امروز به رادیو مشال گفت که مردم دچار «ترس شدید» هستند، زیرا نیروهای امنیتی و افراد مسلح بر یکدیگر مرمیهای مارتر شلیک میکنند که در نتیجهٔ آن به غیرنظامیان تلفات جانی و مالی وارد میشود.
ادارهٔ ملکی وزیرستان شمالی و اردو تاکنون در مورد این درگیریها و ادعاهای باشندگان میرعلی ابراز نظر نکردهاند، اما پیش از این در جریان عملیاتها، اطمینان داده بودند که از غیرنظامیان محافظت میشود.
یک شهروند اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد
حکومت اسراییل امروز از بازداشت یک شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داد.
این فرد چند روز پس از آن بازداشت شده است که ایران یک شهروند ایرانی را به اتهام جاسوسی برای اسراییل اعدام کرد.
فرد بازداشتشده در اسراییل مردی حدود چهلسالـه است که در شهر ریشون لتسیون زندگی میکند.
در اعلامیهٔ مشترک پولیس و سازمانهای استخباراتی اسراییل آمده است که این فرد در نزدیکی خانهٔ نفتالی بنت، صدراعظم پیشین اسرائیل، عکسبرداری کرده بود.
در این اعلامیه گفته شده است که این مرد در شهر محل زندگیاش از مکانهای مختلف عکس گرفته و آنها را فروخته است.
حملۀ طیارههای بی سرنشین بر روسیه، ذخیرهگاههای بزرگ مواد سوختی آتش گرفت
طیارههای بی سرنشین شبهنگام شهر بندری تیمرییوک در ساحل دریای سیاه روسیه، واقع در منطقهٔ کراسنودار، را هدف قرار دادند.
به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، ذخیرهگاههای بزرگ مواد سوختی دچار آتشسوزی شد و تاسیسات صنعتی آسیب دیده است.
مقامهای محلی و رسانههای روسیه صبح امروز ۲۵ دسمبر این خبر را گزارش دادند.
به گفتهٔ ستاد عملیاتی منطقهٔ کراسنودار، پس از این حمله دو انبار تولیدات نفتی در بندر آتش گرفت.
این آتشسوزی در حدود دو هزار متر مربع گسترش یافت و بر اساس گزارشهای ابتدایی، تلفات جانی در پی نداشته است.
بازداشت بیش از صد عضو مشکوک گروه دولت اسلامی در استانبول
دفتر لوی سارنوالی استانبول امروز اعلام کرد که بیش از صد عضو مشکوک گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت شدهاند.
این اداره در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که بر اساس معلومات پولیس، اعضای دولت اسلامی در ترکیه قصد دارند در مراسم کرسمس و سال نو حمله کنند.
در ادامه آمده است که پولیس در استانبول ۱۲۴ محل را تلاشی و از میان ۱۳۷ فرد مشکوک، ۱۱۵ تن را بازداشت کرده است.
دفتر لوی سارنوالی استانبول از ضبط تفنگچه و مهمات از نزد این افراد نیز خبر داده است.
در درگیری در مرز میان تاجیکستان و افغانستان ۲ افسر تاجیکستان کشته شدند
در درگیری شورشیان و نیروهای تاجیکستان در مرز این کشور با افغانستان در ۲۴ دسمبر دستکم ۲ افسر تاجیکستان کشته شدند.
نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز ۲۵ دسمبر، در یک اعلامیهٔ رسمی این رویداد را تایید کردند.
در بیانیه، مهاجمان «سه عضو یک گروه تروریستی» معرفی شدهاند، هرچند نام هیچ سازمان مشخصی ذکر نشده است.
به گفتهٔ مقامهای تاجیکستان، هر سه مهاجم کشته شدهاند.
در این اعلامیه، نیروهای سرحدی حکومت طالبان را متهم کردهاند که به تعهدات و مکلفیتهای بینالمللی خود برای تامین ثبات و امنیت در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان و مبارزه با گروههای افراطی عمل نکرده است.
حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است.