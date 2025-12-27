لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

ازبکستان در سال ۲۰۲۵، به ارزش ۱.۳ میلیارد دالر امریکایی به افغانستان صادرات داشته است

بندر تجارتی ترمز در سرحد ازبکستان با افغانستان(آرشیف)
بندر تجارتی ترمز در سرحد ازبکستان با افغانستان(آرشیف)

کمیتۀ ملی احصائیه ازبکستان اعلام کرده که از ماه جنوری تا نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی، به ارزش ۱.۳ میلیارد دالر امریکایی به افغانستان صادرات داشته است.

بر اساس این آمار، افغانستان سومین شریک بزرگ تجارتی ازبکستان در بخش صادرات به‌شمار می‌رود.

طبق گزارش این نهاد، ازبکستان در این مدت به‌گونه مجموعی ۳۰.۹ میلیارد دالر به کشورهای مختلف صادرات داشته که از جمله، ۱.۳ میلیارد دالر آن به افغانستان صادر شده است.

صادرات ازبکستان نسبت به همین مدت در سال گذشته، ۲۶.۲ درصد افزایش یافته است.

بیشترین صادرات ازبکستان به روسیه انجام شده و پس از آن به ترتیب چین، افغانستان، قزاقستان، ترکیه، فرانسه، امارات متحده عربی، قرغیزستان، تاجیکستان و پاکستان قرار دارند.

کمیته ملی احصائیه ازبکستان چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که افغان‌ها در سال جاری بزرگ‌ترین گروه شهروندان خارجی بوده‌اند که برای اهداف تجارتی وارد این کشور شده‌اند.

بر اساس ارقامی که در ۲۷ قوس منتشر شده، از ماه جنوری تا اکتوبر سالجاری، ۳۳۹ هزار و ۵۸۵ افغان به منظور تجارت به ازبکستان سفر کرده‌اند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

شرکت چینی، طرح حفاظت از آثار باستانی معدن مس عینک را به حکومت طالبان سپرده است

معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر(آرشیف)
معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر(آرشیف)

شرکت چینی «ام‌سی‌سی» طرحی را برای حفاظت از آثار باستانی معدن مس عینک به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان سپرده است.

شرکت ام‌سی‌سی چین در سال ۱۳۸۷ شمسی با حکومت وقت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک را امضا کرد، اما تا کنون نه‌تنها کار استخراج در این معدن را آغاز نکرده، بلکه از برخی تعهداتی که هنگام امضای قرارداد پذیرفته بود، نیز عقب‌نشینی کرده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در اعلامیه‌ای که روز جمعه(۲۶ دسمبر) منتشر شد، گفته مسئولان شرکت چینی تعهد کرده‌اند که نتایج تحقیقات شان در مورد آثار باستانی را با این وزارت شریک سازند.

این در حالی است که اخیراً مردم بدخشان شکایت کرده‌اند که جانب چینی برخلاف توافق‌نامه قبلی، همۀ کارهای ساده و تخصصی استخراج معدن طلا را به شهروندان چینی سپرده و از استخدام افغان ها خودداری کرده است.

معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر موقعیت دارد و ارزش ذخایر آن حدود ۵۰ میلیارد دالر امریکایی تخمین می‌شود.

جاپان ۳ میلیون دالر امریکایی را برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر در افغانستان اختصاص داد

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرده که حکومت جاپان ۳ میلیون دالر امریکایی را برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر در افغانستان اختصاص داده است.

بر اساس اعلامیه‌ای این نهاد که روز جمعه(۲۶ دسمبر) منتشر شد، این کمک مالی به هدف بهبود وضعیت بشری در افغانستان و افزایش دسترسی مردم به خدمات اساسی مصرف خواهد شد.

گفته شده که این پروژه به‌گونه ویژه خدمات صحی برای مادران، نوزادان، کودکان و جوانان را تقویت خواهد کرد.

همچنان بخشی از این کمک برای فراهم‌سازی حمایت‌های روانی - اجتماعی به خانواده‌ها و افرادی که در نتیجه حوادث طبیعی آسیب دیده‌اند، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و محروم افغانستان، استفاده خواهد شد.

در اواخر ماه قوس نیز جاپان اعلام کرده بود که ۱۹.۵ میلیون دالر امریکایی کمک بشری برای افغانستان تصویب کرده است.

بر اساس اعلامیه، با این کمک تازه، مجموع کمک‌های جاپان با افغانستان از ماه اگست ۲۰۲۱، زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، به ۵۴۹ میلیون دالر رسیده است.

افغانستان در سال جاری به‌ویژه به‌دلیل بازگشت میلیون‌ها مهاجر، خشکسالی و حوادث طبیعی با وضعیت دشوارتری روبه‌رو بوده است.

سازمان صحی جهان: مرگ‌ومیر ناشی از سرخکان، از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۸۸ درصد کاهش یافته است

واکسین سرخکان(آرشیف)
واکسین سرخکان(آرشیف)

سازمان صحی جهان می گوید که مرگ‌ومیر ناشی از بیماری سرخکان بین سال‌های ۲۰۰۰ میلادی تا ۲۰۲۴ میلادی حدود ۸۸ درصد کاهش یافته و تلاش‌های واکسیناسیون در این مدت، جان حدود ۵۹ میلیون انسان را نجات داده است.

این سازمان روز پنج‌شنبه (۲۵ دسمبر) در یک خبرنامه گفت که با وصف این دستاوردهای درازمدت، بیماری سرخکان بار دیگر در سطح جهان در حال افزایش و این موضوع پیشرفت‌های سال‌های گذشته در زمینه کنترل این بیماری را با تهدید روبه‌رو کرده است.

بر اساس این گزارش، تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱ میلیون مورد ابتلا به سرخکان در سراسر جهان ثبت شده که این امر خلاها و کمبودها در پوشش واکسیناسیون و نظام‌های صحت عامه را متبارز می سازد.

سازمان صحی جهان تأکید کرده که برای جلوگیری از شیوع سرخکان، حداقل ۹۵ درصد مردم باید دو دوز واکسین این بیماری را دریافت کنند، اما این هدف تا هنوز در بسیاری از کشورها تحقق نیافته است.

این نگرانی ها درحالی مطرح شده که سازمان ملل متحد در ماه گذشته اعلام کرده که زندگی ۱۲.۹ میلیون کودک در افغانستان به دلیل بیماری سرخکان، اسهالات و سایر بیماری‌ها در معرض تهدید قرار دارد.

سفارت افغانستان در جاپان، فعالیت خود را متوقف خواهد کرد

سفارت افغانستان در جاپان اعلام کرده که سر از چهارشنبه آینده، فعالیت خود را متوقف خواهد کرد.

سفارت افغانستان در توکیو توسط دیپلومات‌های حکومت قبلی اداره می‌شود.

این سفارت در اعلامیه‌ای گفته که این تصمیم پس از مشورت‌ها با وزارت امور خارجه جاپان گرفته شده است.

براساس اعلامیه‌"همۀ فعالیت‌ها و خدمات این سفارت، از جمله امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قنسولی، سر از ۳۱ جنوری ۲۰۲۶ تا اطلاع ثانی به حالت تعلیق در خواهد آمد."

سفارت افغانستان در توکیو اعلام کرده که این تصمیم در هماهنگی نزدیک با مقامات جاپانی و با توجه به کنوانسیون ۱۹۶۱ میلادی ویانا در مورد روابط دیپلوماتیک، گرفته شده است.

در اعلامیه همچنین گفته شده که حکومت جاپان به ساختمان نمایندگی افغانستان احترام می گذارد و مطابق به این کنوانسیون، به حفاظت از آن ادامه خواهد داد.

محمد حامد میوند، عضو فدراسیون فوتبال افغانستان درگذشت

محمد حامد میوند، مدیر تخنیکی و مسئول بخش آموزشی فدراسیون فوتبال افغانستان
محمد حامد میوند، مدیر تخنیکی و مسئول بخش آموزشی فدراسیون فوتبال افغانستان

محمد حامد میوند، مدیر تخنیکی و مسئول بخش آموزشی فدراسیون فوتبال افغانستان، روز پنجشنبه در کابل درگذشت.

فدراسیون فوتبال افغانستان در یک اعلامیه، مرگ او را تسلیت گفته و اعلام کرده است که آقای میوند سال‌های متمادی نقش مهمی در آموزش مربیان و داوران فوتبال افغانستان داشته است.

این فدراسیون در مورد علت مرگ آقای میوند توضیح نداده، اما شماری از رسانه‌های داخلی از جمله طلوع‌نیوز تنها گفته‌اند که او در نتیجهٔ یک رویداد جان باخته است.

آغاز و بهره‌برداری ۹ پروژهٔ انتقال و توزیع برق در هرات

افغانستان - پایۀ برق (عکس آرشیف)
افغانستان - پایۀ برق (عکس آرشیف)

در ولایت هرات چهار پروژهٔ انتقال و توزیع برق آغاز و پنج پروژه به بهره‌برداری سپرده شد.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان، این پروژه‌ها به ارزش نزدیک به چهار میلیارد افغانی را روز گذشته افتتاح کرد.

او گفت که با تکمیل این پروژه‌ها، برق ۲۴ ساعته برای پارک‌های صنعتی و صنعت‌کاران هرات فراهم خواهد شد.

افغانستان بخش بزرگی از برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند و در فصل زمستان، با افزایش مصرف برق، پرچاوی برق در شهرهای بزرگ به‌شمول کابل بیشتر می‌شود.

تیم‌های کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان و پاکستان شنبه به میدان می‌روند

اعضای تیم کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان
اعضای تیم کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان

قرار است تیم کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان فردا شنبه در یک بازی یک‌روزه با پاکستان به میدان برود.

این مسابقه در هراری، پایتخت زیمبابوی برگزار خواهد شد.

تیم‌های زیر ۱۹ سال افغانستان، پاکستان و زیمبابوی سلسله‌ای از مسابقات را آغاز کرده‌اند و نخستین بازی آن روز گذشته میان افغانستان و تیم میزبان زیمبابوی برگزار شد.

در این دیدار، بالرهای افغان تمام بازیکنان زیمبابوی را با از دست دادن ۹۰ دوش از میدان خارج کردند و در پاسخ، بازیکنان افغانستان ۶۸ دوش به‌دست آوردند و یک بازیکن‌شان سوخت، اما به‌دلیل باران بازی بدون نتیجه پایان یافت.

این مسابقات میان سه کشور برای آمادگی جهت جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سال برگزار می‌شود که قرار است در نیمهٔ ماه جنوری آینده به میزبانی زیمبابوی و نامیبیا آغاز شود.

ایران یک شهروند افغان را اعدام کرد

اعدام در ایران
اعدام در ایران

ایران یک شهروند افغان به نام نذیر را اعدام کرد.

سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» روز پنجشنبه گزارش داد که در چند زندان ایران، دوازده زندانی به‌شمول یک افغان اعدام شده‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری از دیر زمان به این سو از مجازات اعدام در ایران انتقاد کرده و می‌گویند که روند محاکمۀ این افراد عادلانه‌ و شفاف نبوده است.

بر بنیاد گزارش هه‌نگاو، از آغاز سال میلادی تا کنون دست‌کم یک‌هزار و دو تن بشمول شصت و پنج افغان در ایران اعدام شده‌اند.

اپدیت شده

بازی تیم‌های کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان و زیمبابوی به تاخیر افتاد

تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان
تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان

بازی امروز تیم‌های کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان و زیمبابوی به دلیل باران به تعویق افتاد.

این بازی پنجاه اووره در شهر هراری، پایتخت زیمبابوی آغاز شده بود.

تیم میزبان نخست بتنگ کرد و با از دست دادن یک بازیکن، ۴۰ دوش به دست آورد، اما سپس باران آغاز و بازی متوقف شد.

این دیدار بخشی از سلسله‌ای است که در آن تیم زیر ۱۹ سال پاکستان نیز اشتراک دارد.

بورد کرکت افغانستان می‌گوید که تیم افغانستان روز شنبه با پاکستان مسابقه خواهد داد.

