پولیس ترکیه در عملیات سراسری علیه داعش ۳۵۷ مظنون را بازداشت کرد

عثمان دمبله، بازیکن فرانسه‌ای تیم فوتبال پاری‌سن‌جرمن جایزه بهترین بازیکن مرد سال ۲۰۲۵ را به دست آورد.

او این جایزه را یک‌شنبه، ۲۸ دسمبر در مراسم جوایز گلوب ساکر دبی کسب کرد.

دمبله که برنده کنونی توپ طلا نیز است، کیلیان امباپه، رافینیا، ویتینیا و لامین یامال را در رقابت بر سر جایزه بهترین بازیکن مرد سال پشت سر گذراند.

کریستیانو رونالدو، ستارۀ پرتگالی تیم النصر عربستان سعودی جایزه بهترین بازیکن شرق‌میانه را به دست آورد.

لامین یامال، مهاجم تیم بارسلونا هم شب پر از دست‌آورد داشت. او سه جایزه گرفت؛ بهترین بازیکن زیر ۲۳ سال لالیگا، بهترین مهاجم و جایزه مارادونا.

نواک جوکوویچ، اسطوره تنیس جهان، آخرین جایزه شب را از آن خود کرد؛ او که قهرمان ۲۴ دوره گرند سلم است، نخستین جایزه گلوب اسپورت الهام‌گرفته از کریستیانو رونالدو را دریافت کرد.

به همین ترتیب، پاری‌سن‌جرمن لقب بهترین تیم مردان را از آن خود کرد.