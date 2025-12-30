لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
سه شنبه ۹ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۲:۵۷

جهان

پولیس ترکیه در عملیات سراسری علیه داعش ۳۵۷ مظنون را بازداشت کرد

پولیس ترکیه عملیات
پولیس ترکیه عملیات

وزیر داخله ترکیه اعلام کرد که پولیس این کشور روز سه‌شنبه در عملیات سراسری علیه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، ۳۵۷ مظنون را بازداشت کرده است.

این عملیات یک روز پس از آن انجام شد که در جریان یک درگیری مسلحانه در شمال‌غرب ترکیه، سه افسر پولیس و شش فرد مسلح کشته شدند.

علی یرلیکایا، وزیر داخله ترکیه، گفت که نیروهای امنیتی در ۲۱ ولایت این کشور عملیات انجام داده‌اند.

پیش از این، دفتر سارنوالی استانبول اعلام کرده بود که پولیس به ۱۱۴ نشانی در استانبول و دو ولایت دیگر یورش برده و مقدار زیادی اسناد و مواد دیجیتالی را ضبط کرده است.

یک هفته پیش نیز بیش از ۱۰۰ مظنون به عضویت در داعش به‌دلیل طرح‌ریزی احتمالی حملات کریسمس و سال نو بازداشت شده بودند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ادامه اعتراضات در تهران به دلیل افزایش قیمت ها

اعتراضات در ایران
اعتراضات در ایران

اعتراضات در پایتخت ایران به دلیل افزایش قیمت ها وارد دومین روز شد.

بر اساس گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی مردم در مناطق مختلف تهران گردهم آمدند و علیه وضعیت بد اقتصادی حکومت و افزایش قیمت‌ها شعار سر دادند.

این اعتراض‌ها پس از افزایش بهای ارزهای خارجی و طلا در بازارهای ایران از رو دوشنبه ۸ جدی آغاز شد.

از سوی دیگر، ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که این اعتراضات به دیگر نقاط ایران از جمله ملارد، جزیرهٔ قشم و همدان نیز کشیده شد.

پس از شروع این تظاهرات، دفتر اطلاع‌رسانی و ارتباطات ریاست‌جمهوری ایران از برکناری رئیس بانک مرکزی این کشور خبر داد.

در ایران، رئیس بانک مرکزی با حکم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.

در حال حاضر، هر دالر امریکایی با ۱۴۴ هزار تومان و هر یورو با ۱۶۹ هزار تومان معامله می‌شود.

ادامه خبر ...

خالده ضیا، نخستین زن صدراعظم بنگلادش در گذشت

خالده ضیا
خالده ضیا

خالده ضیا، نخستین زن صدراعظم بنگلادش و رقیب اصلی شیخ حسینه، رهبر برکنار‌شدهٔ این کشور، پس از یک دوره بیماری طولانی در سن ۸۰سالگی درگذشت.

حزب ناسیونالیست بنگلادش (BNP) به رهبری ضیا، روز سه‌شنبه در صفحهٔ فیس‌بوک خود نوشته که امروز ساعت ۶ صبح درگذشته است.

ضیا قصد داشت در ماه فبروری آینده برای سومین دوره نیز به‌عنوان صدراعظم نامزد شود.

این انتخابات نخستین انتخابات پس از آن خواهد بود که در نتیجهٔ انقلاب مردمی در سال ۲۰۲۴، شیخ حسینه از قدرت کنار زده شد.

خالده ضیا پس از آن در سال ۱۹۹۱ به‌عنوان نخستین زن صدراعظم بنگلادش برگزیده شد که همسرش ــ ضیاالرحمان، رئیس‌جمهور وقت به قتل رسید.

او در دوران کاری خود دوره‌هایی را در زندان و نیز در حبس خانگی سپری کرده بود. وی پس از برکناری شیخ حسینه از قدرت، از اتهامات فساد تبرئه شد و اجازه یافت برای درمان به لندن سفر کند.

ادامه خبر ...

جوایز گلوب ساکر؛ عثمان دمبله برندۀ جایزه بهترین بازیکن مرد سال شد

عثمان دمبله جایزه بهترین بازیکن مرد سال را به دست آورد.
عثمان دمبله جایزه بهترین بازیکن مرد سال را به دست آورد.

عثمان دمبله، بازیکن فرانسه‌ای تیم فوتبال پاری‌سن‌جرمن جایزه بهترین بازیکن مرد سال ۲۰۲۵ را به دست آورد.

او این جایزه را یک‌شنبه، ۲۸ دسمبر در مراسم جوایز گلوب ساکر دبی کسب کرد.

دمبله که برنده کنونی توپ طلا نیز است، کیلیان امباپه، رافینیا، ویتینیا و لامین یامال را در رقابت بر سر جایزه بهترین بازیکن مرد سال پشت سر گذراند.

کریستیانو رونالدو، ستارۀ پرتگالی تیم النصر عربستان سعودی جایزه بهترین بازیکن شرق‌میانه را به دست آورد.

لامین یامال، مهاجم تیم بارسلونا هم شب پر از دست‌آورد داشت. او سه جایزه گرفت؛ بهترین بازیکن زیر ۲۳ سال لالیگا، بهترین مهاجم و جایزه مارادونا.

نواک جوکوویچ، اسطوره تنیس جهان، آخرین جایزه شب را از آن خود کرد؛ او که قهرمان ۲۴ دوره گرند سلم است، نخستین جایزه گلوب اسپورت الهام‌گرفته از کریستیانو رونالدو را دریافت کرد.

به همین ترتیب، پاری‌سن‌جرمن لقب بهترین تیم مردان را از آن خود کرد.

ادامه خبر ...

کوریای شمالی آزمایش راکتی جدید را انجام داد

آرشیف
آرشیف

رسانه‌های دولتی کوریای شمالی روز دوشنبه، ۸ جدی، اعلام کردند که این کشور دو راکت کروز دوربرد را آزمایش کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، این آزمایش روز یک‌شنبه در بخش غربی شبه‌جزیرهٔ کوریا انجام شد و کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، نیز در آن حضور داشت.
بر اساس این گزارش، این راکت‌ها حدود دو ساعت در هوا پرواز کردند.
مقام‌های کوریای شمالی هدف از این آزمایش را «آمادگی جنگی» در برابر تهدیدهای بیرونی عنوان کرده‌اند.
کوریای شمالی به‌گونهٔ دوره‌ای توانایی‌های موشکی و هسته‌ای خود را به نمایش می‌گذارد.

ادامه خبر ...

بریژیت باردو، ستارۀ سینمای فرانسه در ۹۱ سالگی درگذشت

بریژیت باردو، ستارۀ سینمای فرانسه
بریژیت باردو، ستارۀ سینمای فرانسه

بریژیت باردو، ستارۀ سینمای فرانسه در سن ۹۱ سالگی درگذشت.

براساس خبرگزاری فرانس‌پرس، خبر درگذشت او از سوی "بنیاد بریژیت باردو" روز یکشنبه ۲۸ دسمبر با صدور بیانیه‌ای اعلام شد.

اما در مورد زمان و مکان دقیق مرگ او هنوز چیزی گفته نشده است.

بریژیت باردو در سال ۱۹۵۶ میلادی با فیلم "... و خدا زن را آفرید" به شهرت جهانی رسید.

او در اوایل دهه ۱۹۷۰ در اوج شهرت از سینما کنار رفت و فعالیت خود را بر حمایت از حقوق حیوانات متمرکز کرد.

ادامه خبر ...

احتمال حملات اوکراینی، فعالیت دو میدان هوایی مسکو را مختل کرد

یکی از میدان های هوایی مسکو
یکی از میدان های هوایی مسکو

شب گذشته، ۲۷ دسمبر، از جمع چهار میدان هوایی مسکو، دو میدان برای چندین ساعت از فعالیت بازماندند.

براساس گزارش خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی، بیش از ۳۰۰ پرواز به دلیل احتمال حملات طیاره‌های بدون سرنشین اوکراینی در میدان‌های شریمتیوو و ونوکوو لغو یا به تأخیر مواجه شد.

حداقل ۷۰ طیاره مسیر خود را برای فرود تغییر دادند.
وزارت دفاع روسیه بدون ارائه جزئیاتی درباره تلفات احتمالی این حملات گفته است که ۲۳۷ طیاره بدون سرنشین اوکراینی را سرنگون کرده است.
هزاران مسافر در حالی در میدان‌های هوایی مسکو گیر مانده‌اند که قصد داشتند برای تعطیلات عمومی روسیه، که از ۳۱ دسمبر تا ۱۱ جنوری ادامه دارد، به سایر نقاط سفر کنند.

ادامه خبر ...

انتقال یک بمب ۴۷۰ کیلوگرامی جنگ جهانی دوم به محل امن در بلگراد

بمب ۴۷۰ کیلوگرامی مربوط به جنگ جهانی دوم، منبع عکس خبرگزاری فرانس‌پرس
بمب ۴۷۰ کیلوگرامی مربوط به جنگ جهانی دوم، منبع عکس خبرگزاری فرانس‌پرس

یک بمب ۴۷۰ کیلوگرامی مربوط به جنگ جهانی دوم، امروز یکشنبه، ۲۸ دسمبر، از یک منطقه مرکزی در بلگراد، پایتخت صربستان، به محلی دورافتاده و خالی انتقال داده شد.

به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، این بمب ساخت ایالات متحده در جریان حملات هوایی سال ۱۹۴۴ علیه مواضع جرمنی در تلاش برای آزادسازی بلگراد از نازی‌ها استفاده شده بود.

بمب به یک مرکز آموزشی نظامی در ۱۸۰ کیلومتری بلگراد منتقل شده و قرار است در روزهای آینده خنثی شود. پیش از این نیز چندین بمب منفجرنشده از جنگ‌های گذشته در صربستان کشف شده بود.

ادامه خبر ...

تایلند و کمبودیا پس از هفته‌ها درگیری مرزی بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند

مراسم امضای توافق آتش‌بس میان تایلند و کمبودیا با حضور وزیران دفاع هر دو کشور
مراسم امضای توافق آتش‌بس میان تایلند و کمبودیا با حضور وزیران دفاع هر دو کشور

در بیانیۀ مشترکی که توسط وزرای دفاع دو کشور امضا و در یک گذرگاه مرزی در تایلند منتشر شد، آمده است که آتش‌بس شامل ممنوعیت استفاده از انواع سلاح‌ها علیه تأسیسات نظامی و غیرنظامی است.

دو طرف همچنین توافق کردند که تحرکات نیروها را متوقف کرده و به ساکنان مناطق مرزی اجازه دهند تا به تدریج به خانه‌های خود بازگردند.

در نتیجۀ درگیری‌های مرزی سه هفته‌ای که شامل حملات توپخانه‌ای، تانک‌ها و هوایی بود، دست کم ۴۷ نفر کشته و بیش از یک میلیون نفر دیگر آواره شدند.

این درگیری‌ها تقریباً به تمام مناطق مرزی بین دو کشور گسترش یافته و آتش‌بس قبلی را که با میانجیگری دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، برقرار شده بود، نقض کرده است.

علت اصلی این درگیری‌ها، اختلاف دیرینه بر سر مرز ۸۰۰ کیلومتری مورد مناقشۀ و مالکیت چندین معبد باستانی است.

مرز بین دو کشور در سال ۱۹۰۷ در دوران استعمار فرانسه به گونۀ مبهم ترسیم شد. اکنون، با وجود توافق آتش‌بس، اختلاف مرزی بین دو کشور همچنان پابرجاست.

ادامه خبر ...

خداحافظی مردم با یک تعمیر کار چتری در هانگ‌کانگ

تعیمر کار قدیمی چتری
تعیمر کار قدیمی چتری

در هانگ‌کانگ ده ها تن با حضور گسترده در یکی از محله‌های قدیمی این شهر، با یک مرکز تعمیر کاری قدیمی چتری معروف به «شاه چتری ها» خداحافظی کردند.

یاو ییو-وای، ۷۳ ساله می گوید که این کسب‌وکار ۱۸۳ ساله خانوادگی اش را برای همیشه می بندد.

این دکان خانوادگی طی پنج نسل دست‌به‌دست شده است، اما به گفته یاو، تغییر عادت‌های خرید مردم به‌سوی خرید آنلاین و همچنین بالا رفتن سن او باعث شده که دیگر نتواند به کار ادامه دهد.

در حالی که بیشتر فروشندگان ترجیح می‌دهند مشتریان چترهای خراب‌شده را با چتر نو جایگزین کنند، یاو بر حفاظت از محیط زیست تاکید کرده و میگوید، بهتر است چتری های کهنۀ خود را ترمیم کنید.

تعطیلی این کسب‌وکار قدیمی در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته و بسیاری آن را پایان یک دوره تاریخی در هانگ‌کنگ دانسته‌اند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG