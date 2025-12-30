شماری ازمسافران و تاجران که اموال شان مسیر شاهراه گیرمانده است، خواهان هرچه زودتر باز شدن این شاهراه هستند

یکی از باشنده‌های ولایت لوگر می‌گوید، پس از مسدود شدن راه سالنگ، خانوادهٔ برادرش در مسیر راه گیرمانده و با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند.

او که نخواست نام‌اش در گزارش گرفته شود، روز سه‌شنبه ۳۰ دسمبر به رادیو آزادی گفت:

او که نخواست نام‌اش در گزارش گرفته شود، روز سه‌شنبه ۳۰ دسمبر به رادیو آزادی گفت:

«برادرم همراه با خانواده‌اش ناوقت روز گذشته به سمت کندز حرکت کردند، صبح وقت احوال‌شان را پرسیدم گفتند که در مسیر راه موترشان متوقف شده و کودکان‌اش هم بسیار نارامی می‌کنند، خانم برادرم هم مریض بود نمی‌دانم در چه وضعیت باشند.»

این تنها مسافران نیستند که با مسدود شدن شاهراه سالنگ با مشکل روبه‌رو شده‌اند، بلکه شماری از تاجران و مسئولان شرکت‌های باربری نیز می‌گویند با مسدود شدن شاهراه سالنگ وسایط حامل مواد غذایی و غیرغذایی‌شان متوقف شده است.

خیرالدین یکی از تاجران در ولایت بلخ در مورد به رادیو آزادی گفت:

«شرکت ما واردات آرد، روغن و مواد ساختمانی و مواد سوخت را دارد، همین لحظه که من با شما صحبت می‌کنم موترهای ما در حال انتقال مواد هستند، از مسئولین سالنگ‌ها و وزارت فواید عامه خواهش من همین است که تلاش کنند با مساعد شدن هوا هرچه زودتر راه را باز کنند که موترها عبور کنند.»

محمد نبی افغان مسئول یکی از شرکت‌های باربری خواهان راه‌های بدیل سالنگ است:

«یکی از راه‌های مهم انتقال مواد خوراکی همین شاهراه سالنگ است، اگر راه بدیل پیدا نشود ما در زمستان و چنین حالات که گاهی طوفان و گاهی برف‌باری باشد نمی‌توانیم به مرکز رسیدگی کنیم، طبیعی است که مواد قیمت می‌شود.»

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که وزارت فواید عامهٔ حکومت طالبان از مسدود شدن دوبارهٔ شاهراه سالنگ به‌دلیل شرایط نامساعد هوا خبر داده است.

محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه ۳۰ دسمبر در صفحهٔ ایکس «توییتر سابق» خود نوشته است که شاهراه سالنگ ساعت ۲:۴۰ بامداد روز سه‌شنبه به‌دلیل برف‌باری سنگین، طوفان‌های شدید و محدودیت ساحهٔ دید به‌روی تمام وسایط مسافربری و باربری موقتاً مسدود شده است.

آقای حق‌شناس هدف از مسدود کردن شاهراه سالنگ را جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی احتمالی عنوان کرده و از مردم خواسته است که تا اطلاع بعدی از به‌سمت سالنگ حرکت نکنند.

او افزوده که آنان آمادگی دارند تا به‌محض مساعد شدن شرایط جوی و فروکش کردن طوفان، مناطق برف‌گیر را پاک‌سازی کرده و شاهراه را به‌روی ترافیک بازگشایی کنند.

سخنگوی این وزارت حدود یک‌ونیم هفته پیش نیز از مسدود شدن شاهراه سالنگ به‌دلیل برف‌باری شدید و طوفان به‌روی ترافیک خبر داده بود.

شاهراه سالنگ در حالی به‌روی وسایط مسافربری و باربری مسدود شده که در حال حاضر مسیرهای تجارتی با پاکستان که مسیر مهم انتقال مواد خوراکی و دیگر کالاهای تجارتی خوانده می‌شد، مسدود شده است.

پاکستان پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند به تاریخ ۱۱ اکتوبر، تمام مسیرهای زمینی بین افغانستان و پاکستان را به‌روی تجارت، ترانزیت و هر نوع رفت‌وآمد مسدود کرد که علاوه بر مشکلات برای مردم عام، خسارات مالی قابل توجهی را به تاجران دو طرف وارد کرده است.

شاهراه سالنگ یکی از مسیرهای عمدهٔ ترانزیتی است که ۹ ولایت شمالی و شمال‌شرقی افغانستان را به کابل و ولایت‌های شرقی و جنوبی ارتباط می‌دهد که روزانه صدها عراده وسایط از این شاهراه رفت‌وآمد می‌کند.

برعلاوهٔ برف‌باری‌های سنگین، طوفان شدید در شاهراه سالنگ، ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان روز سه‌شنبه ۹ جدی از وقوع برف‌باری سنگین و باران همراه با بادهای شدید در ۲۴ ولایت کشور خبر داده است.

این ریاست بارندگی‌ها را در ولایت‌های هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، ارزگان، دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردگ، لوگر، کابل، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا و نورستان به‌شمول سالنگ‌ها پیش‌بینی کرده است.

به‌اساس پیش‌بینی این اداره میزان برف‌باری‌ها در این ولایت‌ها بین ۱۰ تا ۴۵ سانتی‌متر و میزان باران بین ۱۰ تا ۳۵ ملی‌متر می‌رسد.