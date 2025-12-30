خبر ها
رئیسجمهور امریکا: اگر ایران توافق هستهای جدید را نپذیرد از حملات بیشتر اسرائیل بر ایران حمایت خواهد کرد.
رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز دوشنبه گفت که اگر ایران توافق هستهای جدید را نپذیرد و به پیشبرد برنامههای موشکی و هستهایاش ادامه دهد، از حملات بیشتر اسرائیل بر ایران حمایت خواهد کرد.
او در دیدار با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در اقامتگاهش «مار-ئه-لاگو» در فلوریدا گفت:
«حالا میشنوم که ایران دوباره تلاش میکند خود را تقویت کند، و اگر چنین باشد ما مجبور خواهیم شد آنها را سرکوب کنیم.»
ترامپ اشاره کرد که در صورت ناکامی تلاشهای دیپلماتیک برای متوقف کردن برنامه هستهای ایران، مداخله فوریتر صورت خواهد گرفت
علی شمخانی، مشاور ارشد رهبر مذهبی ایران، آیتالله علی خامنهای، در پستی در شبکهٔ ایکس گفت که توانایی موشکی و دفاعی ایران «قابل مهار شدن یا وابسته به اجازهٔ کسی نیست.»
او افزود: «هرگونه تجاوز با پاسخ فوری و سختی روبهرو خواهد شد که فراتر از تصور طراحان آن است.»
اسرائیل در ماه جون به مدت ۱۲ روز با ایران وارد جنگ شد و همراه با ایالات متحده تأسیسات مهم هستهای ایران را بمباران کرد.
یک شهروند افغان به اتهام طرحریزی حمله بر یهودیان در یک محکمه آلمان به حبس محکوم شد
محکمه فدرالي عدالت آلمان روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که یک افغان در پنجم نوامبر به درخواست آلمان در دنمارک بازداشت شده و روز یکشنبه به آلمان منتقل گردید.
براساس اعلامیه، این شخص متهم است که با یک افغانالاصل دنمارکي که به جاسوسي برای ایران متهم میباشد، ارتباط داشته است.
گفته میشود افغان تازه بازداشتشده با آن فرد متهم دنمارکي-افغان وعده داده بود تا برای شخص سومي که هویتاش نامعلوم است، اسلحه فراهم کند و حملاتی را بر اهداف یهودیان در آلمان انجام دهد.
افغان ۵۳ ساله دنمارکي نیز در ماه جون گذشته در شهر آرهوس دنمارک بازداشت شده بود و فعلاً در آلمان در توقیف قبل از محاکمه بسر میبرد
او متهم است که با نیروی قدس سپاه پاسداران ایران همکاری داشته است.
وزیر داخله آلمان، الکساندر دوبرینت، گفته است که جاسوس مظنون تلاش میکرد تا برای انجام این حملات افراد را جلبوجذب کند.
ایران این اتهامات را رد کرده بود.
افغانستان از کمکهای بشردوستانه امریکا به ملل متحد بهره مند نمی شود
یک مقام امریکائی می گوید که افغانستان از کمکهای بشردوستانه امریکا به ملل متحد یک سنت هم بدست نمی آورد.
ایالات متحده امریکا مبلغ ۲ میلیارد دلار را برای تأمین مالی برنامههای بشردوستانۀ سازمان ملل متحد تعهد کرده است .
در این مورد دیروز دوشنبه جرمی لوین، معاون وزیر امور خارجه امریکا در بخش کمکهای خارجی، و تام فلچر، رئیس امدادرسانی اضطراری سازمان ملل، در یک اعلامیه معلومات دادند.
نظر به گزارش بی بی سی آقای لوین تاکید نمود که افغانستان و یمن هیچ پولی دریافت نخواهند کرد.
او افزود که واشنگتن شواهدی در دست دارد که در افغانستان بخشی از کمکهای سازمان ملل به طالبان سوق داده شده و «رئیسجمهور ترامپ هرگز تحمل نخواهد کرد که حتی یک پنی از پول مالیاتدهندگان به گروههای تروریستی برسد.»
این اقدام در حالی انجام میشود که کمکهای مالی آمریکا برای عملیاتهای بشردوستانه بهشدت کاهش یافته است.
۲ میلیارد دلار تنها بخش کوچکی از مبلغی است که آمریکا به طور سنتی برای کمک مصرف میکرد. در سال ۲۰۲۲، سهم آمریکا در کارهای بشردوستانۀ سازمان ملل حدود ۱۷ میلیارد دلار برآورد شده بود.
ریچارد بنیت خواهان تحقیقات در مورد کشته شدن اکرام الدین سریع شد
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان خواهان تحقیقات در مورد کشته شدن اکرام الدین سریع، جنرال پولیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، شده است.
آقای سریع شام چهارشنبه گذشته از دفتر کارش به سوی خانه میرفت که توسط دو مرد نقابپوش در تهران کشته شد.
افزون بر جنرال سریع، محمد امین الماس، از نظامیان سابق دیگر نیز کشته شد.
آقای بنیت امروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که عاملان قتل این افراد شناسایی و به عدالت کشانده شوند.
تا هنوز مسئولیت قتل سریع و الماس را کسی یا گروهی نپذیرفته است.
اما برخی از چهرههای ضد طالبان، یاسین ضیا، رهبر جبهۀ آزادی ادعا کردهاند که طالبان در عقب قتل این دو نظامی پیشین دست دارند، اما حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. آقای ضیا گفته است که انتقام خون جنرال سریع را از طالبان خواهند گرفت.
جنرال سریع در زمان جمهوری مخلوع افغانستان به عنوان قوماندان امنیه ولایتهای تخار، بغلان و نورستان کار کرده بود.
جوایز گلوب ساکر؛ عثمان دمبله برندۀ جایزه بهترین بازیکن مرد سال شد
عثمان دمبله، بازیکن فرانسهای تیم فوتبال پاریسنجرمن جایزه بهترین بازیکن مرد سال ۲۰۲۵ را به دست آورد.
او این جایزه را یکشنبه، ۲۸ دسمبر در مراسم جوایز گلوب ساکر دبی کسب کرد.
دمبله که برنده کنونی توپ طلا نیز است، کیلیان امباپه، رافینیا، ویتینیا و لامین یامال را در رقابت بر سر جایزه بهترین بازیکن مرد سال پشت سر گذراند.
کریستیانو رونالدو، ستارۀ پرتگالی تیم النصر عربستان سعودی جایزه بهترین بازیکن شرقمیانه را به دست آورد.
لامین یامال، مهاجم تیم بارسلونا هم شب پر از دستآورد داشت. او سه جایزه گرفت؛ بهترین بازیکن زیر ۲۳ سال لالیگا، بهترین مهاجم و جایزه مارادونا.
نواک جوکوویچ، اسطوره تنیس جهان، آخرین جایزه شب را از آن خود کرد؛ او که قهرمان ۲۴ دوره گرند سلم است، نخستین جایزه گلوب اسپورت الهامگرفته از کریستیانو رونالدو را دریافت کرد.
به همین ترتیب، پاریسنجرمن لقب بهترین تیم مردان را از آن خود کرد.
کوریای شمالی آزمایش راکتی جدید را انجام داد
رسانههای دولتی کوریای شمالی روز دوشنبه، ۸ جدی، اعلام کردند که این کشور دو راکت کروز دوربرد را آزمایش کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس، این آزمایش روز یکشنبه در بخش غربی شبهجزیرهٔ کوریا انجام شد و کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، نیز در آن حضور داشت.
بر اساس این گزارش، این راکتها حدود دو ساعت در هوا پرواز کردند.
مقامهای کوریای شمالی هدف از این آزمایش را «آمادگی جنگی» در برابر تهدیدهای بیرونی عنوان کردهاند.
کوریای شمالی بهگونهٔ دورهای تواناییهای موشکی و هستهای خود را به نمایش میگذارد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو: امسال ۸۵ افغان در ایران به دار آویخته شدند
سازمان حقوق بشری «ههنگاو» میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، ۸۵ شهروند افغانستان در ایران اعدام شدهاند.
این سازمان در وبسایت رسمی خود نوشته است که در تازهترین مورد، یک شهروند افغانستان به نام بسمالله تاجیک، روز یکشنبه ۷ جدی، در زندان مرکزی بندرعباس ایران اعدام شد. با این مورد، شمار مجموع اعدام شهروندان افغانستان در ایران در سال جاری میلادی به ۸۵ تن رسیده است.
به گفتهٔ ههنگاو، بیشتر شهروندان افغانستان به اتهامهای گوناگون، از جمله قتل عمد و قاچاق مواد مخدر، از سوی مقامهای ایرانی اعدام شدهاند.
پیش از این، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اروپا گزارش داده بود که تنها در سال ۲۰۲۴ میلادی، دستکم ۸۰ شهروند افغانستان در ایران اعدام شدهاند.
سازمانهای حقوق بشری همواره از ایران میخواهند که نظام قضایی خود را اصلاح کرده و اجرای مجازات اعدام را متوقف سازد.
سازمان ملل: اکثر باشندگان کابل در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند
برنامهٔ اسکان بشر سازمان ملل متحد میگوید که از هر پنج باشندهٔ شهر کابل، چهار تن در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند.
این نهاد روز یکشنبه، ۷ جدی، در صفحهٔ ایکس (توییتر سابق) خود نوشت که بیش از ۴۰ درصد نفوس شهری افغانستان در شهر کابل متمرکز است و بخش بزرگی از باشندگان این شهر در محلهای غیررسمی بودوباش دارند.
برنامهٔ اسکان بشر سازمان ملل متحد هشدار داده است که باشندگان کابل بهشدت در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی، از جمله سیلابها، لغزش زمین و کمبود زیرساختهای مقاوم، آسیبپذیر هستند.
به گفتهٔ این نهاد، وضعیت کنونی، کابل را به یکی از شهرهای دارای بالاترین میزان سکونتگاههای غیررسمی در منطقه مبدل کرده است.
هرچند آمار دقیق نفوس شهر کابل بهگونهٔ رسمی مشخص نیست، اما در برخی گزارشها شمار باشندگان این شهر بین چهار تا هفت میلیون نفر تخمین زده میشود.
بریژیت باردو، ستارۀ سینمای فرانسه در ۹۱ سالگی درگذشت
بریژیت باردو، ستارۀ سینمای فرانسه در سن ۹۱ سالگی درگذشت.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، خبر درگذشت او از سوی "بنیاد بریژیت باردو" روز یکشنبه ۲۸ دسمبر با صدور بیانیهای اعلام شد.
اما در مورد زمان و مکان دقیق مرگ او هنوز چیزی گفته نشده است.
بریژیت باردو در سال ۱۹۵۶ میلادی با فیلم "... و خدا زن را آفرید" به شهرت جهانی رسید.
او در اوایل دهه ۱۹۷۰ در اوج شهرت از سینما کنار رفت و فعالیت خود را بر حمایت از حقوق حیوانات متمرکز کرد.
احتمال حملات اوکراینی، فعالیت دو میدان هوایی مسکو را مختل کرد
شب گذشته، ۲۷ دسمبر، از جمع چهار میدان هوایی مسکو، دو میدان برای چندین ساعت از فعالیت بازماندند.
براساس گزارش خبرگزاری دیپیای جرمنی، بیش از ۳۰۰ پرواز به دلیل احتمال حملات طیارههای بدون سرنشین اوکراینی در میدانهای شریمتیوو و ونوکوو لغو یا به تأخیر مواجه شد.
حداقل ۷۰ طیاره مسیر خود را برای فرود تغییر دادند.
وزارت دفاع روسیه بدون ارائه جزئیاتی درباره تلفات احتمالی این حملات گفته است که ۲۳۷ طیاره بدون سرنشین اوکراینی را سرنگون کرده است.
هزاران مسافر در حالی در میدانهای هوایی مسکو گیر ماندهاند که قصد داشتند برای تعطیلات عمومی روسیه، که از ۳۱ دسمبر تا ۱۱ جنوری ادامه دارد، به سایر نقاط سفر کنند.