زلنسکی در میانۀ تلاش های صلح ، برای بحث با متحدین در مورد آیندۀ اوکراین به پاریس رسید

انتظار میرود فرانسه، بریتانیا و ترکیه طرحی را برای ایجاد یک نیروی حافظ صلح مطرح کنند که ممکن است با حمایت لوژستیکی و استخباراتی ایالات متحده همراه باشد.
در گفتوگوها به مسایل حلنشدهای چون قواعد درگیری، تضمینهای امنیتی امریکا و اختلافات ارضی از جمله منطقه دونباس و نیروگاه هستهای زاپوریژیا پرداخته خواهد شد.
زلنسکی امروز وارد پاریس شد تا با مقامهای بیش از ۳۰ کشور غربیِ حامی کییف در جنگ با روسیه دیدار کند؛ در حالی که تلاشها برای نهاییسازی یک پیشنهاد صلح با هدف پایان دادن به بزرگترین و مرگبارترین منازعۀ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم ادامه دارد.
در این نشست در پایتخت فرانسه، نمایندگانی از ایالات متحده نیز حضور خواهند داشت؛ زیرا استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مذاکرهکنندگان ارشد رئیسجمهور دونالد ترمپ، پیشتر در همان روز وارد شدند ؛ اما بعید به نظر می رسد که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده در گفتوگوها شرکت کند؛ هرچند در برخی پایتختهای اروپایی امیدهایی برای حضور او وجود داشت.
مقامهای اروپایی به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتند که پس از نشست آخر هفته مشاوران امنیت ملی و گردهمایی برنامهریزان نظامی در ۱۵ جدی «حس تازهای از فوریت» بهوجود آمده است.
آنها امیدوارند گردهمایی پاریس تضمین کند که ایالات متحده، اوکراین و دیگر کشورهای اروپایی «در یک مسیر و همنظر» قرار دارند.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، گفت امیدوار است که پس از این گفتوگوها «تعهدات مشخص» در قبال امنیت اوکراین ارائه شود. هدف این است که در صورت آتشبس، درباره ترکیب و استقرار یک نیروی حافظ صلح شفافیت بهوجود آید.
برخی مقامها میگویند رقمی که در پایتختهای مختلف اروپایی مطرح می شود، نیرویی متشکل از ۱۵ تا ۲۰ هزار سرباز است؛ هرچند برخی امیدواراند که این رقم به حدود ۳۰ هزار نفر برسد که زیر شعار «بحیره، آسمان و زمین امن» فعالیت کنند.
هیچ برنامه نظامی مشخصی اعلام نشده، اما بخش عمده نیروها از فرانسه و بریتانیا خواهند بود که رهبری مؤلفه زمینی و هوایی را بر عهده میگیرند؛ در حالی که ترکیه اشاره کرده مسئول تأمین امنیت مسیرهای ترانزیتی در بحیرۀ سیاه خواهد بود.
با این حال، هنوز روشن نیست که یک نیروی احتمالی «ائتلاف داوطلبان» تا چه اندازه به خط تماس نزدیک خواهد شد. بیشتر مقامهای اروپایی که رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی با آنها در تماس بوده، باور دارند که استقرار احتمالی در غرب اوکراین خواهد بود تا از نیروهای اوکراینی پشتیبانی کرده و آنها را آموزش دهند.
پرسشهای حلنشده
در حالی که چارچوب حضور غرب در اوکراین در حال شکلگیری است، هنوز چندین سؤال باقی مانده از جمله قواعد درگیری و تضمینهای امنیتی ایالات متحده.
یکی از دیپلماتهای اروپایی اذعان کرد که یکی از مسایل حلنشده این است که در صورت حملۀ احتمالی روسیه چگونه پاسخ داده شود. او گفت: «ما عملاً هنوز بحث میکنیم که آیا آتش متقابل میگشاییم یا عقبنشینی میکنیم.»
در مورد تضمینهای امنیتی امریکا، هم بروکسل و هم کییف بهگونه فزایندهای خوشبین هستند که واشنگتن «یک پشتوانه محکم» فراهم خواهد کرد؛ هرچند هنوز دقیقاً روشن نیست این پشتوانه چه شکل و شمایلی خواهد داشت.
مقامهای اروپایی به شرط فاش نشدن نام هایشان به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتند که ممکن است نیروهای امریکایی در نقش غیررزمی و بهمنظور نظارت بر آتشبس در محل حضور داشته باشند.
با این حال، ائتلاف نیز امیدوار است واشنگتن همچنان «پشتیبانی پشتصحنه» مانند لوژستیک و اطلاعات استخباراتی را فراهم کند.
در نوامبر ۲۰۲۵، رئیس جمهور دونالدترمپ ، ولودیمیر زلنسکی را تحت فشار قرار داد تا یک طرح صلح ۲۸ مادهای را بپذیرد؛ طرحی که بسیاری آن را بهشدت به نفع روسیه میدانستند.
اوکراین و متحدان اروپاییاش — به رهبری بریتانیا، فرانسه و آلمان به سرعت برای تدوین یک طرح جایگزین دست بهکار شدند و در نهایت یک برنامه ۲۰ مادهای را ارائه کردند که منافع بیشتری از کییف، بهویژه در زمینۀ تضمینهای امنیتی و تمامیت ارضی را در بر میگرفت.
انتظار میرود زلنسکی در دیدارهایش با اروپاییها بر نیاز به تضمینهای امنیتی تأکید کند — هم از سوی اروپا و هم در هماهنگی با تضمینهای محکم مورد نظر از جانب ایالات متحده.
مسایل پیچیده
رستم عمروف، مذاکرهکننده ارشد اوکراین اخیراً گفت که «بیشتر مواضع — ۹۰ درصد طرح صلح — از پیش مورد توافق قرار گرفته و کار روی جزییات ادامه دارد.»
این جزییات که انتظار میرود در پاریس مورد بحث قرار گیرند، شامل مسأله دشوار امتیازدهی ارضی است؛ جایی که اوکراین خواهان تثبیت خط تماس یا تبدیل کل منطقه دونباس به یک منطقه غیرنظامی است.
مسأله دیگر مالکیت نیروگاه هستهای زاپوریژیا است؛ جایی که کییف ایده اداره مشترک آن توسط اوکراین و روسیه را رد کرده و ترجیح میدهد ایالات متحده وارد عمل شود و برق تولیدی آن را به مسکو بفروشد.
با این حال، در بروکسل افراد کمی باور دارند که روسیه با هر یک از این موارد موافقت کند؛ زیرا ارزیابی غالب این است که کرملین همچنان احساس میکند در میدان نبرد دست بالا دارد.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در هفتههای اخیر چندین بار گفته است که مسکو به اهداف آنچه «عملیات ویژه نظامی» مینامد، یا از راه توافق یا با زور، دست خواهد یافت.
با توجه به این وضعیت، اتحادیه اروپا بهطور جداگانه در حال آمادهسازی دور تازهای از تحریمها است — بیستمین بسته از زمان تهاجم گسترده تقریباً چهار سال پیش — که احتمالاً برای تصویب، در اواخر ماه جنوری به کشورهای عضو ارائه خواهد شد.