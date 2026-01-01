ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفته است که تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق صلح با روسیه جهت پایان دادن به جنگ ادامه خواهد یافت، اما او تاکید کرد که توافق به هر قیمتی ممکن نیست.

او به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی در یک سخنرانی بیست‌ویک دقیقه‌ای خطاب به ملت گفت که توافق صلح با میانجی‌گری ایالات متحده «۹۰ درصد» تکمیل شده است.

اما زلنسکی هشدار داد که ۱۰ درصد باقی‌مانده دشوار خواهد بود و این بخش «سرنوشت صلح، اوکراین و اروپا» را تعیین خواهد کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنان گفت که کشورش خواهان صلح است، اما نه به هر قیمت.

زلنسکی افزود که طرفدار پایان جنگ است، اما نه نابودی اوکراین.