دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور و وزیر نفت ونزویلا، روز دوشنبه(۵ جنوری) رسماً به حیث رئیس‌جمهور موقت آن کشور سوگند یاد کرد.

بر اساس خبر گزاری رویترز، رودریگز ۵۶ ساله، توسط برادرش خورخه رودریگز که رئیس مجلس ملی ونزویلا است، سوگند داده شد. همچنان روز دوشنبه، ۲۸۳ قانون‌گذاری که در انتخابات ماه می گذشته، انتخاب شده بودند، نیز سوگند یاد کردند.

این در حالیست که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور سرنگون‌شدهٔ ونزوئلا، روز دوشنبه در برابر اتهامات مربوط به مواد مخدر خود را بی‌گناه خواند.

مادورو۶۳ ساله از طریق ترجمان در محکمهٔ فدرالی در منهاتن گفت که یک مرد شرافتمند و هنوز هم رئیس‌جمهور کشورش است.

همچنین سیلیا فلورس همسر مادورو، اتهامات وارده را رد کرده، خود را بی‌گناه دانست. تاریخ بعدی اجلاس محکمه آنها برای ۱۷ مارچ تعیین شده است.