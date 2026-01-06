جهان
گفتوگوی رهبران اروپا و نمایندگان امریکا در پاریس درباره اوکراین
قرار است امروز سهشنبه، ۱۶ جدی مقامهای کشورهای اروپایی حامی اوکراین در پاریس با نمایندگان ایالات متحده دیدار کنند تا درباره راهحلی برای پایان جنگ چهار ساله روسیه علیه اوکراین گفتوگو کنند.
به گزارش خبرگزاری جرمنی در این نشست نمایندگان ۳۵ کشور حضور خواهند داشت. از جانب امریکا نیز استیو ویتکاف، نماینده ویژه این کشور و جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده شرکت میکنند.
همچنین انتظار میرود ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین و مارک روته، سرمنشی ناتو در این نشست حضور داشته باشند.
روسیه در این گفتوگوها شرکت نخواهد کرد.
گفته میشود تمرکز اصلی مذاکرات بر ایجاد یک نیروی چندملیتی برای تأمین صلح میان روسیه و اوکراین خواهد بود؛ دو کشوری که از فبروری ۲۰۲۲ درگیر جنگ هستند.
حمایت از اردوی اوکراین، همکاریهای بلندمدت دفاعی با کییف و پشتیبانی از این کشور در صورت حملات احتمالی جدید نیز از دیگر محورهای گفتوگو عنوان شده است.
دستور کار دقیق این نشست هنوز اعلام نشده و امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه قرار است پس از پایان نشست نتایج آن را در یک کنفرانس خبری اعلام کند.
دلسی رودریگز، رسماً به حیث رئیسجمهور موقت ونزویلا، سوگند یاد کرد
دلسی رودریگز، معاون رئیسجمهور و وزیر نفت ونزویلا، روز دوشنبه(۵ جنوری) رسماً به حیث رئیسجمهور موقت آن کشور سوگند یاد کرد.
بر اساس خبر گزاری رویترز، رودریگز ۵۶ ساله، توسط برادرش خورخه رودریگز که رئیس مجلس ملی ونزویلا است، سوگند داده شد. همچنان روز دوشنبه، ۲۸۳ قانونگذاری که در انتخابات ماه می گذشته، انتخاب شده بودند، نیز سوگند یاد کردند.
این در حالیست که نیکلاس مادورو، رئیسجمهور سرنگونشدهٔ ونزوئلا، روز دوشنبه در برابر اتهامات مربوط به مواد مخدر خود را بیگناه خواند.
مادورو۶۳ ساله از طریق ترجمان در محکمهٔ فدرالی در منهاتن گفت که یک مرد شرافتمند و هنوز هم رئیسجمهور کشورش است.
همچنین سیلیا فلورس همسر مادورو، اتهامات وارده را رد کرده، خود را بیگناه دانست. تاریخ بعدی اجلاس محکمه آنها برای ۱۷ مارچ تعیین شده است.
در نه روز گذشته، حداقل ۲۹ تن در جریان تظاهرات در ایران کشته شدهاند
فعالان حقوق بشر ایران می گویند که در نه روز گذشته، حداقل ۲۹ تن در تظاهرات کشته شدهاند که از این جمله، تنها ۲ تن آنها از نیروهای امنیتی بودهاند.
"هرانا" نهاد خبری فعالان حقوق بشر ایران، روز سهشنبه (۶ جنوری) در گزارشی همچنین گفته که حداقل ۶۸ تن از تظاهرکنندگان نیز زخمی شده اند و بیش از ۱۲۰۰ معترض در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدهاند.
"فارس" یک رسانه وابسته به نیروهای امنیتی ایران ادعا کرده که حداقل۳۰۰ تن از نیروهای امنیتی ایران از جملۀ پرسونل پولیس و بسیجیان، هنگام جلوگیری از تظاهرات، زخمی شدهاند.
رادیو آزادی بهگونه مستقل قادر به تأیید آمار تلفات تظاهرات جاری در ایران نیست.
نه روز پیش در ایران، در واکنش به افزایش بیسابقۀ قیمت دالر و قیمتیها، مردم به سرکها برآمده و تظاهرات را آغاز کردند که هنوز هم ادامه دارد.
هشدار رئیس جمهور امریکا به ایران درباره سرکوب معترضان
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به ایران هشدار داده است که در صورت ادامه سرکوب معترضان، با «واکنش شدید» روبرو خواهد شد.
او این اظهارات را روز یکشنبه، ۴ جنوری، هنگام گفتگو با خبرنگاران در طیاره نیروی هوایی ریاستجمهوری ایر فورس ون بیان کرده است.
به گفتهٔ ترامپ، «اگر ایران همانند گذشته به کشتار مردم ادامه دهد، ایالات متحده واکنش تند نشان خواهد داد.»
این هشدار در حالی مطرح میشود که اعتراضها در ایران وارد نهمین روز خود شده است.
گزارشها و ویدیوها نشان میدهند که شب گذشته در شهرهای مختلف، از جمله تهران، تظاهرات برگزار شده و در برخی مناطق درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده است.
ویدیوها همچنین حاکی از استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشکآور علیه معترضان است.
اعتراضات یکشنبه هفتۀ گذشته در پی سقوط تاریخی ارزش ریال در تهران آغاز شد و به شهر های دیگر گسترش یافت.
در دو نشست جداگانه در کییف و پاریس در بارۀ اوکراین بحث می شود
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین میگوید که کییف با متحدان اروپایی در دو نشست به امید «تسریع پایان» جنگ روسیه علیه اوکراین در این هفته اشتراک می کند.
اوکراین امروز دوشنبه (۱۵ جدی) میزبان لوی درستیزان کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، جرمنی و بریتانیا خواهد بود.
این سه کشور از حامیان کلیدی کییف به حساب می آیند.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه شنبه از رهبران اروپایی در نشستی در پاریس میزبانی خواهد کرد.
به گفتۀ مکرون ، حامیان کییف تعهدات «قاطع» در مورد امنیت اوکراین خواهند سپرد.
زلنسکی پیش از هر دو نشست گفت که کشورش برای هر احتمال آماده است.
در همین حال ، خبرگزاری رویترز به نقل از ویتالی کلیچکو، شاروال کییف امروز گزارش داد که روسیه شب گذشته حملات هوایی بر این شهر انجام داده است.
در بارۀ تلفات احتمالی این حملات هنوز گزارش نشده.
ادامۀ اعتراضات مردمی در ایران
اعتراضات در ایران برای هشتمین روز متوالی ادامه یافت. گزارشها و ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی از ادامۀ اعتراضات در شهرهای متعدد حکایت می کند.
از درگیری با نیروهای امنیتی نیز گزارش شده است.
بر اساس گزارشها، درگیری میان معترضان و نیروهای ضدشورش بهویژه در شهر ایلام شدید بوده تا جایی که نیروهای امنیتی به شفاخانۀ امام خمینی در این شهر یورش برده و معترضان را تعقیب کردند.
ویدئوها نشان میدهد که نیروهای امنیتی به سوی معترضان با تفنگهای ساچمهای و گاز اشکآور شلیک میکنند.
بر اساس آماری که توسط هرانا، مجموعۀ فعالان حقوق بشر ایران ارائه شده است دستکم ۱۵ معترض در جریان هفت روز اول اعتراضات کشته شده اند.
هرانا روز یکشنبه در هشتمین روز اعتراضات، نوشت که در جریان این اعتراضات دستکم ۵۸۲ تن دستگیر شدند.
مقام های ایرانی تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.
به دلیل محدودیتهای شدید اطلاعرسانی، تأیید مستقل شمار دقیق کشتهها و زخمیها ممکن نیست.
انتشار گسترده ویدئوها و روایتهای محلی حاکی از ادامه و گسترش اعتراضات در نقاط مختلف ایران است.
اعتراضات یکشنبه هفتۀ گذشته در پی سقوط تاریخی ارزش ریال در تهران آغاز شد و به شهر های دیگر گسترش یافت.
پیونگیانگ دو راکت بالستیک شلیک کرد
کوریای شمالی دستکم دو راکت بالستیک را روز یکشنبه شلیک کرد.
کوریای شمالی ساعاتی پس از حملۀ ایالات متحده به ونزوئلا و همزمان با سفر رهبر کوریای جنوبی به چین دست به پرتاب این راکت ها زده است.
به گزارش رویترز ، این نخستین شلیک راکت توسط کوریای شمالی در نزدیک به دو ماه گذشته است.
اردوی کوریای جنوبی نیز از این اقدام پیونگیانگ خبر داده ؛ اما کوریای شمالی هنوز در این باره چیزی نگفته است.
حملات مشترک بریتانیا و فرانسه علیه داعش در سوریه
بریتانیا و فرانسه روز یکشنبه (۱۴جدی) اعلام کردند که حملات مشترک را علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سوریه اجرا کردند.
وزارت دفاع بریتانیا گفت که با فرانسه در اجرای حمله به یک مکان زیر زمینی شنبه شب در سوریه همکاری کرد ، محلی که به گفتۀ این وزارت ، احتمالاً توسط گروه دولت اسلامی برای نگهداری اسلحه و مواد انفجاری استفاده می شد.
وزارت دفاع بریتانیا افزوده است که هیچ نشانه ای وجود ندارد که بمباری در شمال ساحه باستانی پالمیرا خطری را برای غیرنظامیان ایجاد کرده باشد.
گروه دولت اسلامی از نظر ارضی در سال ۲۰۱۹ در سوریه شکست خورد ؛ اما حضورش را به خصوص در صحرای وسیع این کشور حفظ کرده است.
قوای مسلح فرانسه در بیانیه ای در ایکس گفتند که به عنوان بخشی از عملیات بین المللی به رهبری ایالات متحده علیه داعش ، دو متحد ناتو حملاتی را بر مواضع گروه «تروریستی» دولت اسلامی انجام دادند.
نیکلاس مادورو به یک زندان امریکا منتقل شد
نیکلاس مادورو پس از انتقال به نیویارک به یک زندان امریکا منتقل شد.
مادورو و همسرش در جریان یک عملیات نظامی گسترده و سریع ایالات متحده روز شنبه (۱۳ جدی) در کاراکاس پایتخت ونزوئلا بازداشت شدند.
روسیه ، ایران و برخی کشورهای دیگر متحد ونزوئلا این اقدام ایالات متحده را محکوم کرده اند ؛ اما ونزوئلاییهای در تبعید از آن استقبال کردند.
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست خبری روز شنبه در فلوریدا گفت که امریکا به گونۀ موقت تا زمانی که یک گذار امن، مناسب و سنجیده در ونزوئلا انجام شود، این کشور را اداره خواهد کرد.
مادورو از سال ۲۰۱۳ بر ونزوئلا حکومت می کرد و در سال ۲۰۲۰ به قاچاق مواد مخدر توسط امریکا متهم شد.
در حملۀ افراد مسلح ناشناس در باجور پاکستان یک غیرنظامی کشته و ۳ تن دیگر زخمی شدند
پولیس باوجور میگوید که این رویداد زمانی رخ داد که افراد مسلح ناشناس روز شنبه، ۱۳ جدی با دو پولیس درگیر شدند.
محمد اسرار، سخنگوی پولیس باجور به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که افراد مسلح ناشناس صبح دیروز به یک ایست بازرسی پولیس در باجور حمله کردند و یک غیرنظامی را کشتند.
اسرار گفت که یک نگهبان مکتب و دو پولیس نیز در این تیراندازی زخمی شدند. وی افزود که تحقیقات به عنوان بخشی از عملیات مبارزه با تروریسم آغاز شده است.
هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در خیابانهای باریک باجور علیه این حادثه و سایر ناامنیها تظاهرات برگزار شده است و از دولت خواسته شده است که امنیت را تضمین کند.
باجور یکی از مناطقی در خیبر پختونخوا است که شاهد ناامنیهای پی هم است و مردم محلی بارها دولت و سازمانهای امنیتی را به چشمپوشی از فعالیتهای شبهنظامیان متهم کردهاند.
با این حال، مقامات دولتی و امنیتی بارها اعلام کردهاند که به حفظ صلح متعهد هستند و به عملیات هدفمند علیه شبهنظامیان ادامه دادهاند.